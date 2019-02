FT buitenland. Hamsik dan toch (nog) geen ploegmaat van Carrasco in China - Luyindama opent rekening bij Galatasaray - Chelsea 'boos' op Courtois Voetbalredactie

06 februari 2019

19u50

Bron: Eigen berichtgeving 1

Luyindama scoort meteen voor Galatasaray

Daar is Christian Luyindama weer. De Congolees, afgelopen weekend nog één van de meest besproken gasten op Sclessin -vooral zijn tirade richting de Anderlecht-fans zindert na- heeft na amper twee matchen zijn eerste goal voor Galatasaray beet. In de bekerwedstrijd tegen Hatayspor, uit de Turkse tweede klasse, zorgde de bonkige verdediger voor de 1-0. Met een rake kopslag in minuut 8 opende hij zijn rekening bij de 21-voudige landskampioen.

Hamsik (nog) niet naar China

Marek Hamsik vertrekt voorlopig niet naar de Chinese club Dalian Yifang. Napoli houdt de transfer tegen, omdat er nog geen akkoord is over de manier waarop de transfersom voor de middenvelder moet worden betaald. De transfer is evenwel nog niet volledig van de baan, want Chinese clubs mogen tot aan het einde van deze maand nog spelers kopen.

Hamsik speelde sinds 2007 ruim vijfhonderd duels voor Napoli. De Slowaak mag zich topschutter aller tijden van de club uit Napels noemen. De 31-jarige Hamsik wilde in China een financiële klapper maken. Hij zou 9 miljoen euro per jaar kunnen verdienen bij Dalian Yifang.

Nicklas Pedersen maandenlang buiten strijd

FC Emmen kan in de degradatiestrijd in de eredivisie een hele tijd niet beschikken over Nicklas Pedersen. De Deense aanvaller raakte dinsdag op training geblesseerd. Onderzoek wees uit dat Pedersen een zwaar kniebandletsel heeft opgelopen. De spits staat sowieso enkele maanden aan de kant. Pedersen speelt sinds dit seizoen voor FC Emmen. De eerste maanden was hij nog basisspeler, daarna moest hij het vooral doen met invalbeurten, een rol die hem goed afging. Pedersen scoorde in december in de uitwedstrijd bij FC Groningen (1-2) in de slotfase twee keer. Tegen PSV deed hij dat in januari nog eens over. Toen zorgde De Deen er met twee treffers voor dat zijn team een punt overhield aan het duel met de leider (2-2). In ons land kwam Pedersen uit voor AA Gent, KV Oostende en KV Mechelen.

West Ham onderzoekt racisme richting Mo Salah

West Ham United onderzoekt of supporters zich maandag in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (1-1) schuldig hebben gemaakt aan racisme jegens Mo Salah. In een video die rondgaat op sociale media, klinken oerwoudgeluiden op het moment dat de Egyptenaar een hoekschop neemt. De persoon die de video op Twitter plaatste, schrijft daarbij: “Ik ben naar de wedstrijd West Ham United tegen Liverpool geweest en ik walgde van wat ik hoorde. Mensen die dit doen, verdienen geen plaats in onze maatschappij, laat staan op de tribune tijdens voetbalwedstrijden.”

Een woordvoerder van West Ham United geeft in een verklaring aan dat de club een beleid hanteert van ‘zero tolerance’. “We zijn een voetbalclub voor iedereen, ongeacht leeftijd, ras, religie, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid. De gegevens van diegene die zich schuldig heeft gemaakt aan racisme, worden doorgegeven aan de politie. Ook volgen dan levenslange stadionverboden.”

I went to watch West Ham vs Liverpool and I was disgusted by what I was hearing. People like this deserve no place in our society let alone football matches. #kickracismout @22mosala @FA pic.twitter.com/M4dBsMrCy8 Sádat Yazdani(@ Sadat_Yazdani) link

Pim Verbeek weg als bondscoach Oman

Pim Verbeek is niet langer bondscoach van het nationale voetbalteam van Oman. De 62-jarige Nederlander heeft zijn ontslag ingediend, meldt de voetbalbond van Oman. Onder leiding van Verbeek bereikte Oman vorige maand de achtste finales van de Asian Cup. Daarin was Iran met 2-0 te sterk.

Verbeek startte in december 2016 bij Oman. In januari 2018 won de Rotterdammer met zijn elftal de Golf Cup. Verbeek was eerder actief als bondscoach van Australië en Zuid-Korea. Ook werkte hij als trainer van onder meer De Graafschap, Feyenoord, FC Groningen en Fortuna Sittard. Volgens de voetbalbond van Oman heeft Verbeek aangegeven dat het bondscoachschap van Oman zijn laatste klus was als voetbaltrainer.

FIFA-baas Infantino enige kandidaat bij nieuwe voorzittersverkiezingen

Huidig FIFA-baas Gianni Infantino is in juni de enige kandidaat bij de voorzittersverkiezingen van de Wereldvoetbalbond. Dat heeft de FIFA laten weten.

De 48-jarige Zwitser staat sinds februari 2016 aan het hoofd van de mondiale voetbalinstantie. Infantino kwam toen na de regeerperiode van zijn landgenoot Sepp Blatter, die het nogal bont gemaakt had en moest opstappen. Infantino’s voornaamste doel was om een einde te maken aan de corruptieschandalen van het tijdperk Blatter. Hij zet dus in op een transparantere FIFA, maar de gladde Zwitser is zelf niet onbesproken. Eind vorig jaar onthulde klokkenluidersplatform Football Leaks bijvoorbeeld documenten waaruit bleek dat Infantino in het verleden Paris Saint-Germain en Manchester City hielp bij het omzeilen van de Financial Fairplay-regels. Het nieuwe voorzittersmandaat loopt tot 2023.

Reus loopt blessure op in bekerduel

Borussia Dortmund heeft zorgen om aanvoerder Marco Reus. De flankaanvaller, ploegmaat van Rode Duivel Axel Witsel, viel in het verloren bekerduel van gisteravond tegen Werder Bremen uit met een blessure aan zijn bovenbeen.

“We hopen dat het niet al te ernstig is. Later deze week zullen we meer duidelijkheid hebben’', aldus Dortmund-trainer Lucien Favre. Dortmund werd gisteren na het nemen van strafschoppen uitgeschakeld door Bremen.

“Mijn dijbeen zat helemaal vast. Geen idee of ik zaterdag kan meedoen tegen Hoffenheim”, zei Reus na de domper in het bekertoernooi. Werder maakte in de voorlaatste minuut van de verlenging 3-3. “We speelden een beetje dom en hebben deze uitschakeling helemaal aan onszelf te wijten. Soms moeten we gemener voetballen.”

Dortmund staat volgende week woensdag tegenover Tottenham Hotspur in de eerste wedstrijd van de knock-outfase van de Champions League.

Chelsea ‘boos’ op Courtois

Chelsea heeft de Engelse media zijn eigen versie ingefluisterd over hoe de tumultueuze transfer van Thibaut Courtois (26) deze zomer is verlopen. De club zegt ‘furieus’ te zijn en betwist de uitspraken van Courtois in onze weekendkrant dat ze hem in maart een transfer had toegezegd en die belofte na het WK weigerde na te komen. De club vergat erbij te zeggen dat Real in de laatste week van het WK wel degelijk contact zocht en zijn prijs meedeelde. Alleen werd de hele operatie vertraagd door het feit dat Chelseas eerste keus Alisson enkele dagen na afloop van het WK Liverpool boven The Blues verkoos. Courtois bleef na een telefoontje met coach Sarri in de laatste week van de transferperiode weg van de training. Daarmee forceerde hij zijn transfer. Chelsea kocht uiteindelijk Kepa voor 80 miljoen. (KTH)

Pedersen met knieblessure naar ziekenhuis

Eredivisie-club FC Emmen moet het mogelijk een tijd stellen zonder Nicklas Pedersen. De Deense spits moest gisteren de training staken door een blessure aan een knie. In het ziekenhuis wordt het gewricht verder onderzocht.

“Naar alle waarschijnlijkheid is hij zondag niet inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag”, meldt FC Emmen op de clubwebsite. Zodra de onderzoeken zijn afgerond komt de Drentse eredivisieclub met meer informatie.

Pedersen ontpopt zich dit seizoen bij Emmen als supersub. Zo kwam hij tegen zijn oude club FC Groningen (1-2 winst) in het veld en scoorde in de slotfase twee keer. Datzelfde deed hij tegen PSV (2-2), waardoor de Eindhovenaren een 2-0-voorsprong in Emmen weggaven.