FT buitenland. Guillaume scoort voor Nîmes in de Ligue 1

Guillaume scoort voor Nîmes in de Ligue 1

16 september 2018

20u42

Belga

Scorende Guillaume speelt met Nîmes 3-3 gelijk tegen Bordeaux

Na een sterke seizoensstart met twee overwinningen op rij komt Nîmes niet meer aan winnen toe. De club van onze landgenoot Baptiste Guillaume speelde vandaag op de vijfde speeldag van de Franse Ligue 1 3-3 gelijk op het veld van Bordeaux. Guillaume maakte het eerste doelpunt voor Nîmes.

Guillaume veegde het openingsdoelpunt van Jimmy Briand (26.) in de 31e minuut weg door een voorzet van Umut Bozok in doel te schuiven. De 23-jarige Brusselaar zag zijn club vlak voor rust op voorsprong komen via Antonin Bobichon (45.). Bordeaux kwam nadien op gelijke hoogte en zelfs opnieuw op voorsprong na goals van Briand (56.) en ex-Gentenaar Samuel Kalu (57.). Bozok redde in de 78e minuut nog een puntje voor Nîmes, dat met 7 punten 8e is in de stand. Bordeaux (4 ptn) is voorlaatste.

#FCGBNO - Le but de l'égalisation de Baptiste Guillaume pour Nimes : pic.twitter.com/wDgaXMdhSZ La Causerie de L1 Vidéos(@ CDL1Videos) link