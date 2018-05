FT buitenland: Guardiola uitgeroepen tot beste trainer in Engeland - Voormalig Zulte Waregem-speler als model voor WK-shirts Denemarken Redactie

16 mei 2018

09u14

Collega's vinden Guardiola beste trainer

Josep Guardiola is door zijn collega's uitgeroepen tot beste trainer in Engeland van het afgelopen seizoen. De Spanjaard, die Manchester City aan de titel hielp, kreeg de voorkeur boven onder anderen Jürgen Klopp. De Duitser staat volgende week zaterdag met Liverpool in de finale van de Champions League.

Aan de verkiezing deden de trainers mee van de vier hoogste divisies, verenigd in de LMA (League Managers Association).

Manchester City eindigde afgelopen seizoen liefst negentien punten boven nummer twee Manchester United. Guardiola won met zijn ploeg ook de League Cup.

Lerager als model voor WK-shirts Denemarken

Ook Denemarken heeft zijn WK-shirt bekendgemaakt. Voormalig Zulte Waregem-middenvelder Lukas Lerager (tegenwoordig spelend bij Girondins Bordeaux), Rosenborg-aanvaller Nicklas Bendtner en Huddersfield-verdediger Mathias Jørgensen presenteerden het kleinood. Ter info: Denemarken neemt het in zijn WK-poule op tegen Australië, Frankrijk en Peru.