FT buitenland: Guardiola provoceert FA met geel lintje voor Catalonië - Invaller Januzaj onderuit in Valencia Redactie

25 februari 2018

21u00

Bron: Belga, ANP 2 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Dortmund-fans kondigen boycot aan

Het zou komende maandag wel eens heel leeg kunnen zijn in het grootste stadion van de Duitse Bundesliga. De fanclubs van Borussia Dortmund, 350 in totaal, hebben een boycot aangekondigd van de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg. Dat is uit protest tegen de maandagavond als tijdstip.

In Duitsland is dat de meest impopulaire avond voor voetbalwedstrijden. Doorgaans zitten er meer dan 80.000 mensen op de tribunes van het Signal Iduna Park. De fans van de club van Michy Batshuayi gaan weer een stap verder dan die van Eintracht Frankfurt, die vorige week hun ongenoegen over de maandagavond kenbaar maakten tijdens het duel met RB Leipzig. Een groep supporters gooide uit boosheid tijdens de rust honderden tennisballen op het veld.

Guardiola daagt FA uit met geel lintje voor Catalonië

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft de Engelse voetbalbond (FA) geprovoceerd door een politiek geladen geel lintje te dragen bij zijn aankomst aan het Wembley-stadion, vlak voor het League Cup-duel tegen Arsenal. Met dat lintje betuigt de oefenmeester zijn steun aan de Catalaanse leiders die in de gevangenis zitten.

Vrijdag opende de FA al een tuchtprocedure tegen Guardiola voor het dragen van politieke symbolen die de Catalaanse onafhankelijkheid steunen. De Catalaan draagt al sinds het einde van 2017 bij tijdens elke wedstrijd en persconferentie een geel lintje, waarmee hij zijn steun uitdrukt aan de vier opgepakte Catalaanse bestuurders. De FA onderlijnt in een persbericht dat het dragen van politieke symbolen in tegenstrijd is met het reglement. "Hij heeft nog tot maandag 5 maart 18u00 om zich te verantwoorden," voegt de bond eraan toe.

De in het Catalaanse Santpedor geboren Guardiola speelde en trainde het grootste deel van zijn carrière bij FC Barcelona, de ploeg uit de hoofdstad van de separatistische regio. In december verklaarde hij dat hij het lint draagt omdat hij het lot van de Catalaanse bestuurders "niet eerlijk" vindt. Met het lintje vraagt hij dan ook de vrijlating van zijn regiogenoten. "Als ze me voor zoiets willen schorsen - de UEFA, de Premier League en de FIFA, dan doen ze het maar," voegde Guardiola er toen aan toe. Daarbij onderlijnde hij dat "er ondertussen mensen in de gevangenis zitten".

Januzaj en Sociedad moeten duimen leggen voor Valencia

Op de 25e speeldag van de Spaanse Primera Division heeft Valencia met 2-1 gewonnen van Real Sociedad. Santi Mina opende in de 34e minuut met een kopbal de score voor Valencia. Via Mikel Oyarzabal kwam de bezoekende ploeg in de 54e minuut op gelijke hoogte te staan. Maar in de 68e minuut zette Mina met zijn tweede van de avond de 2-1 op het bord. Adnan Januzaj mocht in de 69e minuut opdraven voor Juanmi. De Belg kon het tij echter niet keren voor Sociedad.

Real Sociedad kan voorlopig op beide oren slapen. Het is 14e in het klassement en heeft 29 punten, dat zijn er 10 meer dan Las Palmas dat in de degradatiezone staat. Valencia (49 punten) is vierde en heeft 16 punten minder dan leider Barcelona (65 punten).

Barcelona moet verdediger Semedo vijf weken missen

De Portugese international Nelson Semedo zal door een beenblessure de komende vijf weken out zijn. Dat maakte zijn club FC Barcelona vandaag bekend.

De 24-jarige Semedo liep de blessure gisteren op in de thuiswedstrijd tegen Girona (6-1). De rechtsachter mist wellicht zes wedstrijden, waaronder de topper op het veld van Atlético Madrid volgende week en de terugwedstrijd tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League.

Sinds zijn transfer van Benfica naar Barça afgelopen zomer speelde Semedo 24 duels voor de Catalaanse club.

Austria Wenen zet coach Fink op de keien

Na drie nederlagen op rij heeft Austria Wenen de samenwerking met coach Thorsten Fink beëindigd. "Er moesten maatregelen genomen worden als we het tij nog wilden keren", verklaarde de Oostenrijkse topclub.

Austria Wenen leed op het veld van Admira (2-1) zijn elfde seizoensnederlaag. Na een magere 1 op 12 is Austria de aansluiting met de top vier helemaal verloren. De laatste zege dateert alweer van 17 december vorig jaar. Na 24 speelrondes staat Austria pas op de zevende plaats.

"We geloven dat we nog een kans hebben (voor Europees voetbal, nvdr.). Er zijn nog twaalf speeldagen te gaan. Om het tij te keren hebben we deze beslissing nu genomen", aldus CEO Markus Krätschmer.

Fink nam in juli 2015 over van interimcoach Andreas Orgis. De 50-jarige Duitser coachte eerder het Cypriotische APOEL Nicosia, de Duitse clubs HSV Hamburger en Ingolstadt. Met het Zwitserse Bazel werd de ex-speler van Bayern München kampioen in 2010 en 2011. Ook zijn assistent Sebastian Hahn wordt bij Austria Wenen ontslagen.