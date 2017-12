FT buitenland: Guardiola over kuitblessure Kompany: "Niet zo erg als gedacht"- minder goed nieuws rond blessure Chadli De voetbalredactie

Mourinho: "Lukaku is fantastisch voor mij én het team"

Ondanks de kritiek die hij van de buitenwereld te verduren krijgt, ligt Romelu Lukaku ligt nog steeds in de bovenste schuif bij coach Mourinho. Dat bevestigde de Portugees andermaal tijdens een persbabbel. "Eerst en vooral: de mensen moeten Romelu niet dankbaar zijn", stak Mourinho van wal. "Niet jij, niet de supporters. Alleen ik moet dat doen. Een spits die in 20 wedstrijden in de Premier League telkens de 90 minuten volmaakt, moet ik dankbaar zijn. Of hij pech had in onze eigen zestien in de laatste matchen? Hij was in elk geval aanwezig. Zijn ongelukkige tussenkomsten van de goals die we laatst incasseerden, tonen aan dat hij een beetje rust nodig heeft. Romelu is fantastisch voor mij én voor het team. Hij geeft altijd het maximale en ik heb dan ook geen kritiek aan zijn adres."

Zal de Rode Duivel binnenkort voorin vaker het gezelschap krijgen van Zlatan Ibrahimovic? “Dat is mogelijk. Maar daarvoor zullen ze allebei hun beste niveau moeten halen en dat is op dit moment niet het geval. Ik kon Romelu de voorbije maanden simpelweg geen rust gunnen in de competiematchen. We probeerden dat wel te doen in bekerwedstrijden. Ook in de Champions League hadden we hem altijd nodig, omdat het tot de laatste match in de groepsfase knokken was. Romelu is gewoon moe. Fysisch is hij een monster, maar hij is geen machine. Ook hij voelt die opeenstapeling van matchen. Zlatan is dan weer iemand die bewonderenswaardig van een zware blessure is teruggekomen. Hij is er 36, hé. Tegen Burnley stelde ik ze allebei op. Dat zal nog gebeuren, maar dan moeten ze allebei hun beste niveau halen."

Guardiola over Kompany: "Niet zo erg als aanvankelijk gedacht"

Als ze de oorzaak wisten, hadden ze allang een oplossing gezocht. Bij Manchester City piekeren ze zich suf over de aanhoudende kuitblessures van Kompany. Toch is de 'skipper' van Manchester City volgens Pep Guardiola klaar om volgende week weer te spelen. "Het is niet zo erg als aanvankelijk gedacht, hij zal klaar zijn voor onze volgende matchen. Al komt morgen wellicht nog te vroeg", wist de Spanjaard op een persconferentie. Kompany zou sukkelene met een lichte verrekking in de kuit. Een blessure die al bij al dus meevalt."

Kompany meldde zich gisteren op Man City voor verdere onderzoeken. Op het veld kwam hij niet. Het dokterskabinet van vermaarde Catalaanse chirurg Ramon Cugat, meer bepaald spier- en peesspecialiste Marta Rius, heeft intussen dus voor opheldering gezorgd. De afgelopen twee jaar zijn verschillende pistes onderzocht. Is het stress? Littekenweefsel? Is hij conditioneel niet klaar? Pruttelt het immuunsysteem tegen? Ligt de diagnose in het neuro-endocrien systeem, dat zorgt voor de afgifte van hormonen? Of is het gewoon op? Vanop afstand volgt Roberto Martínez het dossier met interesse. Hij hoopt nog altijd op een fitte Kompany, straks in Rusland. Maar kan je nog op hem rekenen?

Kompany kent zijn lichaam beter dan wie ook, maar gaf al regelmatig aan dat hij niet de makkelijkste klant is. Zijn eigen wil, zijn attitude om altijd de strijd aan te gaan met tegenslagen en de limieten op te zoeken. "Als iets mij ongeluk brengt, zoek ik het op om te zien of het noodlot weer toeslaat", vertelde hij ons begin dit jaar. "Ze moeten me altijd afremmen. Dat is waarom ik duizend en een littekens heb, meestal ook door eigen toedoen." (KTH)

West Brom-coach Pardew: "Chadli is waarschijnlijk twee maanden out"

West Bromwich-coach Alan Pardew kwam vrijdag op de persconferentie, twee dagen voor de competitiewedstrijd tegen Arsenal, terug op de blessure van Rode Duivel Nacer Chadli. Pardew schat de onbeschikbaarheid van de Rode Duivel op zo'n twee maanden.

Chadli viel vorige zaterdag in de partij bij Stoke City (3-1) opnieuw uit met een hamstringblessure. De buitenspeler maakte in die wedstrijd zijn comeback na in november ook al te zijn uitgevallen. Eerder was Chadli in november op training al uitgevallen met dezelfde blessure. "Nacer zal waarschijnlijk twee maanden uit zijn", bevestigde Pardew. "Hij is erg teleurgesteld."

De Baggies zijn in de Premier League na een sterke start helemaal weggezakt. West Bromwich staat momenteel negentiende en voorlaatste, met vijftien punten. Het telt drie punten minder dan nummer zeventien West Ham, de eerste veilige plaats.

Tottenham hoopt dinsdag op Kane te kunnen rekenen, Alderweireld zet herstel voort

Tottenham Hotspur heeft laten weten dat topschutter Harry Kane momenteel ziek is. De Londenaars hopen hem te recupereren voor de volgende competitiewedstrijd, dinsdag op tweede nieuwjaarsdag (om 20u45) bij Swansea.

De Spurs konden ook melden dat Victor Wanyama (ex-Beerschot) voor het eerst opnieuw een volledige training met de groep kon afwerken na zijn knieblessure. Rode Duivel Toby Alderweireld (hamstring) komt nog niet aan spelen toe, hij zet zijn revalidatie voort en wordt in februari opnieuw op het terrein verwacht.

Tottenham staat na vier zeges in de laatste vijf competitiewedstrijden opnieuw vijfde. De Spurs tellen 37 punten, 21 punten minder al dan leider Manchester City.

Christian Ziege is de nieuwe coach van Belgisch getinte Thaise topclub

Ratchaburi Mitr Phol FC, de Thaise topclub met Robert Procureur als sportief directeur en Bertrand Crasson als hoofd jeugdopleidingen, heeft vrijdag een nieuwe hoofdcoach aangesteld. De Duitse oud-international Christian Ziege volgt de Spanjaard Juan José Rojo Martin op.

De 45-jarige Ziege, als speler actief bij Bayern München (1990-1997), AC Milan (1997-1999), Middlesbrough (1999-2000), Liverpool (2000-2001), Tottenham (2001-2004) en Borussia Mönchengladbach (2004-2005), was tot voor kort aan de slag bij de Spaanse derdeklasser Atlético Baleares als hoofdcoach. Voordien werkte hij vooral als jeugdcoach bij Borussia Mönchengladbach en de Duitse voetbalbond.

Ratchaburi, dat ook de ex-club is van Marvin Ogunjimi, beëindigde de Thaise Premier League in november op de zesde plaats. De nieuwe competitie start begin februari.

Charlton zoekt overnemer

Zijn volgende club staat officieel in de etalage. Na vier jaar wil Roland Duchâtelet af van het Engelse Charlton Athletic FC. De club staat voor zo'n 60 miljoen euro in het krijt bij Staprix NV, een van de firma's van Duchâtelet. CEO Katrien Meire zette intussen een stap opzij.

De hemel heeft hij nooit bestormd met Charlton, eerder de afgrond. Na vier jaar aanmodderen en een degradatie naar de Engelse League One (derde klasse) in 2016 heeft Duchâtelet het gehad met zijn Engelse club. Na de verkoop van STVV aan het Japanse DMM eerder dit jaar lopen er ook gesprekken over een potentiële overname van Charlton. Dat onthulde Duchâtelet gisteren zelf in een persbericht naar aanleiding van het afscheid van Katrien Meire, zijn Belgische CEO die naar eigen zeggen toe was aan "een nieuwe uitdaging". "We gaan onze organisatiestructuur niet omgooien", schreef de ondernemer. "Katrien wordt niet meteen vervangen, omdat we momenteel onderhandelingen voeren met verschillende geïnteresseerde partijen over een potentiële overname." In een sms voegde hij daaraan toe: "De club verandert wellicht van eigenaar en aangezien de nieuwe baas de CEO toch niet zal behouden, was ze vrij om te gaan."

Berichten die in het oosten van Londen op gejuich werden onthaald: ze voelen dat de overname er zit aan te komen. Een harde kern van fans heeft Duchâtelet en Meire er nooit aanvaard. Hun beleid nog minder. Duchâtelet bruuskeerde in zijn eerste maanden door geschuifel met afdankertjes van andere clubs uit zijn netwerk en stak het vuur aan de lont toen hij coach Chris Powell verving ten voordele van José Riga, een onbekende Belg. Vanaf dan was het nooit meer stil op 'The Valley'. De veelvuldige trainerswissels, zijn vreemde transferbeleid, ongelukkige uitspraken: alles schoot bij de supporters in het verkeerde keelgat.

CARD, de coalitie tegen Roland Duchâtelet, zette het kot in brand. Er waren ludieke acties in het stadion, met scherpe spandoeken (onder andere een met 'leugenares' met pijl richting Meire) en spreekkoren, en protestmarsen tot in Sint-Truiden toe. Een andere actiegroep, 'Roland Out Today', speelde zelfs met het absurde idee om met een eigen partij deel te nemen aan de lokale verkiezingen in de Limburgse stad. Alle middelen waren goed om Duchâtelet bij de traditieclub te verjagen.

Duchâtelet kocht zich in januari 2014 met grote ambities in bij Charlton, toen nog in de Championship, de Engelse tweede klasse. Hij betaalde een slordige 24 miljoen euro in de hoop ooit naar de Premier League te kunnen promoveren. Een bedrag dat hij nu in een veelvoud hoopt te recupereren. Baton 2010 Limited, het moederbedrijf achter Charlton, stond volgens de jaarrekening eind vorig boekjaar voor zo'n 60 miljoen euro in de schuld bij Staprix NV, de firma waarmee Duchâtelet zich destijds inkocht in Engeland. De ex-eigenaar van STVV en Standard nam in 2014 zo'n 20 miljoen aan schulden over, maar investeerde de voorbije jaren ook in de spelerskern, het veld en 16 miljoen euro in het jeugdcomplex.

Na de degradatie naar de derde klasse leed de club ook forse verliezen, tot meer dan 14 miljoen per jaar. Winstgevend was zijn investering tot vandaag nooit. "In tegenstelling tot wat mensen denken, heb ik nooit geld verdiend aan het voetbal", zei Duchâtelet begin deze maand. "Dat gebeurt zelden bij investeerders in de sport. Zij die iets anders zeggen, zijn fout. Eigenlijk had ik na de verkoop van Standard het voetbal vaarwel willen zeggen. Het voetbal is een uitdagende, maar complexe wereld waar veel op basis van emoties wordt beslist."

Sinds de verkoop van STVV heeft Duchâtelet nog drie andere clubs over in zijn netwerk: de Duitse derdeklasser Carl Zeiss Jena, de Spaanse tweedeklasser Alcorcón en het Hongaarse Újpest, waar zijn zoon de lakens uitdeelt. (KTH)

