FT Buitenland: Guardiola: "Misschien kan Kompany vandaag spelen" De voetbalredactie

Speelt Kompany vandaag?

Vincent Kompany stond gisteren écht weer op het trainingsveld. En wat meer is: vandaag misschien zelfs op het veld. Een definitieve knoop heeft Guardiola nog niet doorgehakt, maar Kompany maakt mogelijk voor het eerst in elf weken zijn opwachting in de kern van Manchester City. De coach laat alle opties open. Otamendi is immers geschorst. "We hebben Mangala en misschien kan Kompany spelen", zei de Catalaan. Man City speelt vandaag op Leicester. Bij Chelsea ontbreken Batshuayi (voetblessure) en Musonda (knie). De spits is zeker nog een week out.

Getty Images