FT buitenland: Guardiola kan zich niet vinden in Speler van het Jaar: "Kevin was de beste" - Braziliaanse vrouwen winnen Copa America

23 april 2018

Guardiola: "Er was geen betere speler dan De Bruyne"

Niet Kevin De Bruyne, maar de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) werd zondagavond verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland. En dat is niet naar de zin van Pep Guardiola, coach van De Bruyne bij Manchester City.

Volgens de Spanjaard had de Rode Duivel altijd de trofee moeten krijgen. "Als je de voorbije negen à tien maanden analyseert, dan was er geen betere speler dan De Bruyne", liet Guardiola volgens de BBC optekenen. "Wat regelmaat betreft, stond hij er. Misschien zijn er spelers die betere cijfers achter hun naam hebben, maar die spelen niet voor het team dat vijf speeldagen voor het einde zeker is van de landstitel. Hij was gewoon de beste." KDB is bij Manchester City aan zijn beste seizoen tot nu toe bezig en had een belangrijk aandeel in de vijfde landstitel van de Citizens. In de Premier League scoorde hij dit seizoen zeven keer en leverde hij vijftien assists.

Op de 45e Professional Footballers' Association (PFA) Awards viel Manchester City toch nog in de prijzen. De Duitser Leroy Sané werd verkozen tot Jonge Speler van het Jaar.

Braziliaanse voetbalsters winnen Copa América 7de keer

Het Braziliaanse vrouwenvoetbalteam heeft de Copa América gewonnen, goed voor een zevende titel in acht edities. De Brazilianen hebben zo hun ticket beet voor het WK van 2019 in Frankrijk en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De Brazilianen wonnen al hun zeven wedstrijden op het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Gastland Chili eindigde op de tweede plaats en is eveneens geplaatst voor het WK. De derde plek was voor Argentinië.

Opvallende gasten in Watford-Crystal Palace

Toegegeven het is geen wereldaffiche, maar Watford-Crystal Palace was wel een partij die op veel hoge belangstelling kon rekenen. Niemand minder dan Elton John liet zich op de tribunes zien. De Britse popster is een notoir supporter van het team en zag één rij voor zich ook een delegatie van Antwerp zitten. Sportief directeur Luciano D'Onofrio was samen met makelaar Mogi Bayat uitgenodigd door Watford. De twee staken wellicht het Kanaal over om de situatie van huurling Obbi-Oulare te bespreken. De Belg van Watford komt dit seizoen op huurbasis uit bij Antwerp. En doelpunten? Die vielen er niet, want Watford-Crystal Palace eindigde op een droge 0-0.