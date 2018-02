FT buitenland: Guardiola baalt van blessure Fernandinho De voetbalredactie

26 februari 2018

08u38 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Fernandinho mist de komende wedstrijden van Manchester City. De Braziliaanse middenvelder viel gisteren geblesseerd uit in de finale van de League Cup tegen Arsenal, die City met 3-0 won. Coach Pep Guardiola noemt de blessure van Fernandinho een zware tegenslag voor zijn ploeg. De 32-jarige Braziliaan is dit seizoen één van de dragende krachten van City en speelde tot dusver alle wedstrijden in de Premier League. "Het is een groot verlies en ik moet op zoek naar een oplossing voor zijn positie. Hij mist de eerstkomende wedstrijden, maar de ernst van de blessure moet nog worden vastgesteld'', aldus de Spaanse coach.