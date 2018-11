FT buitenland. Goederen van Sampdoria-voorzitter in beslag genomen - Nigeriaanse ex-international in Zweden voor de rechter wegens matchfixing Redactie

28 november 2018

Nigeriaan Etuhu voor de rechter wegens matchfixing

De Nigeriaanse oud-international Dickson Etuhu staat morgen in Zweden terecht voor matchfixing. De voetballer wordt ervan verdacht dat hij in mei 2017 de keeper van zijn club heeft geprobeerd om te kopen. Hij kan een celstraf van maximaal zes jaar krijgen.

Etuhu speelde mee met Nigeria op het WK van 2010. De 36-jarige middenvelder voetbalde voornamelijk bij Engelse clubs (onder meer Manchester City, Sunderland en Fulham), voordat hij naar Zweden vertrok.

De aanklacht betreft een wedstrijd tussen zijn voormalige club AIK Stockholm en IFK Göteborg. Etuhu zou samen met een andere man keeper Kenny Stamatopoulos van AIK hebben benaderd en getracht hem om te kopen. De twee wilden een andere uitslag. De wedstrijd ging niet door omdat de doelman naar de clubleiding stapte en de poging tot omkoping meldde.

Etuhu beweert dat hij onschuldig is en dat de doelman het gesprek volledig verkeerd heeft begrepen. “Ongelooflijk dat een normaal praatje tot iets als dit kan leiden”, zei hij in een Zweedse krant.

Robbie Keane hangt voetbalschoenen aan de haak

Robbie Keane (38) heeft officieel aangekondigd dat hij zijn spelerscarrière heeft beëindigd, zo melden verschillende media vandaag. Zondag kondigde de Ierse voetbalbond (FAI) aan dat de Ierse topschutter aller tijden de assistent wordt van de bondscoach Mick McCarthy, die de ontslagen Martin O’Neill opvolgt.

De Ierse recordinternational en topschutter aller tijden (146 caps, 68 goals) speelde in Engeland voor Wolverhampton, Coventry, Tottenham, Leeds, Liverpool, West Ham en Aston Villa. Hij droeg ook het shirt van Inter Milaan, Celtic en LA Galaxy. Tot voor kort was hij aan de slag bij Atlético de Kolkata in de Indiase Super League. In zijn succesvolle clubcarrière wist Keane 325 doelpunten te maken in 737 wedstrijden.

“Van Crumlin United de wereld rond met onder meer Milaan, Londen en Los Angeles, ik had nooit kunnen dromen dat mijn voetballeven dit pad zou volgen”, zo klinkt het in een persbericht. “Het heeft alle hoop van een op voetbal verzotte jongen die opgroeide in Dublin overtroffen.”

Keane kijkt heel erg tevreden terug op zijn periode bij de Ierse nationale ploeg. Op het WK in 2002 bereikte hij met Ierland de achtste finales, op de EK’s van 2012 en 2016 was de groepsfase het eindstation. “Ik heb van elk moment genoten in mijn 18 jaar bij de nationale ploeg. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe trots ik ben om Iers te zijn. Ik hoop dat ik de fans trots heb kunnen maken door het groene shirt en de aanvoerdersband te dragen”, besluit Keane.

Goederen van Sampdoria-voorzitter in beslag genomen

De Italiaanse politie heeft goederen ter waarde van 2,6 miljoen euro in beslag genomen die toebehoren aan Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero, de Serie A-club en vijf andere personen, dit in het kader van een onderzoek naar mogelijke verduistering.

Het onderzoek spitst zich toe op het vermoedelijke gebruik van vervalste facturen, witwaspraktijken, oplichting en het gebruik van zwart geld. Er zou sprake zijn van abnormale geldstromen tussen verschillende firma’s van de ‘Ferrero Groep’, die verschillende cinema’s bezit. De onderzoekers bekijken onder meer enkele fondsen gebruikt voor de transfer van Pedro Obiang in 2015 van Sampdoria naar West Ham.

UEFA verplaatst Vorskla - Arsenal naar Kiev

Het duel tussen FC Vorskla Poltava en Arsenal in de Europa League wordt morgen in Kiev gespeeld. De Europese voetbalbond UEFA heeft besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar de hoofdstad van Oekraïne, omdat in de oostelijk gelegen stad Poltava de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

In Oekraïne geldt in bepaalde regio’s vanaf vandaag de staat van beleg. Aanleiding is de opgelopen spanning tussen het land en Rusland, nadat de Russen zondag drie Oekraïense marineschepen beschoten en die daarna in beslag namen. Poltava ligt in een van die regio’s. De wedstrijd tegen Arsenal wordt nu in het Olympisch Stadion van Kiev gehouden. “De UEFA blijft de situatie in Oekraïne in de gaten houden de komende dagen en mogelijk worden andere wedstrijden ook verplaatst”, aldus de voetbalbond.

Arsenal is al zeker van de kwalificatie in groep E. Met 10 punten gaat het Sporting Lissabon (7), Poltava (3) en het Azerbeidzjaanse Qarabag (3) voor.

Bankzitter Baptiste Guillaume met Nîmes naar achtste finales Coupe de la Ligue

Nîmes heeft zich gisteren geplaatst voor de achtste finales van de Franse Coupe de la Ligue. Het klopte Saint-Etienne met 4-2 in de strafschoppen, nadat de wedstrijd op 1-1 was geëindigd. Baptiste Guillaume bleef bij Nîmes de hele wedstrijd op de bank.

Voormalig Anderlecht-speler Robert Beric (81') opende de score pas laat in de wedstrijd voor Saint-Etienne, Denis Bouanga (90') maakte net voor affluiten gelijk. In de Coupe de la Ligue worden er geen verlengingen gespeeld, en dus ging het meteen richting strafschoppen. Daarin was Nîmes duidelijk de betere.