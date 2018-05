FT buitenland: goed nieuws voor Kabasele - "Mancini tekent morgen contract als bondscoach van Italië" Redactie

14 mei 2018

11u37 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Christian Kabasele komt ongehavend uit botsing met reclamebord

Christian Kabasele heeft geen blessure opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Manchester United. Dat meldt zijn club Watford op Twitter. De Rode Duivel botste op Old Trafford tegen een reclamebord en moest meteen vervangen worden.

Kabasele werd zondag in de wedstrijd tegen Manchester United (1-0-nederlaag) in de 21e minuut naar de kant gehaald nadat hij onzacht in aanraking was gekomen met een reclamebord. Het was aanvankelijk niet duidelijk hoe ernstig de blessure was, maar maandag meldde Watford op Twitter dat hij geen blessure heeft opgelopen. Daardoor blijft de 27-jarige verdediger beschikbaar voor het WK in Rusland. Bondscoach Roberto Martinez maakt op maandag 21 mei om 12u zijn 23-koppige selectie en twaalf reserven voor het WK bekend.

Kabasele stuurde maandag zelf ook een tweet de wereld in. Hij schreef dat Watford een moeilijk seizoen achter de rug had en bedankte de supporters voor hun steun. Hij beloofde dat zijn ploeg volgend seizoen sterker zal zijn dan ooit tevoren.

🇧🇪 | We’re pleased to confirm that @chriskabasele27 has been cleared of any injury concern following #watfordfc’s game at @ManUtd yesterday & the @BelRedDevils defender is available for @FIFAWorldCup selection 💪 pic.twitter.com/DLaCVd8kXg Watford Football Club(@ WatfordFC) link

Sepp De Roover wordt bestuurder bij NAC

Sepp De Roover treedt toe tot de raad van commissarissen van zijn ex-club NAC Breda. De 33-jarige voormalig Rode Duivel krijgt bij de Nederlandse eersteklasser de portefeuille voetbalzaken.

De Roover speelde tussen 2012 en 2015, toen hij zijn carrière beëindigde, voor NAC. De rechtsachter heeft ook een verleden bij onder meer Lokeren, Groningen, Sparta en FC Eindhoven.

Twee keer droeg De Roover het shirt van de nationale ploeg, in 2009 tijdens de oefenduels tegen Hongarije en Qatar.

Stuttgart betaalt negen miljoen euro voor beloftevolle rechtsback van Man City

Pablo Maffeo, een 20-jarige Spaanse rechtsachter, heeft een vijfjarig contract ondertekend bij VfB Stuttgart. Dat meldt de Duitse club op zijn website. VfB Stuttgart zou zo'n negen miljoen euro betalen aan Manchester City, Maffeo's huidige club.

Maffeo werd dit seizoen door Manchester City uitgeleend aan het Spaanse FC Girona. De Spaanse jeugdinternational kwam er 32 keer in actie en leverde 2 assists af. Manchester City plukte Maffeo op 15-jarige leeftijd weg bij Espanyol, maar Maffeo kwam bij de Engelse kampioen sindsdien slechts drie keer in actie. Volgens de Duitse krant Bild betaalt VfB Stuttgart zo'n negen miljoen euro voor Maffeo en is hij daarmee meteen de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

VfB Stuttgart maakte van de gelegenheid gebruik om ook zijn andere transfers bekend te maken. Zo komt de 20-jarige Duitse centrale verdediger Marc-Oliver Kempf over van SC Freiburg en maakt de 20-jarige Kroatische linkervleugelverdediger Borna Sosa de overstap van Dinamo Zagreb. VfB Stuttgart plukte ook de 18-jarige Poolse middenvelder David Kopacz weg bij de jeugd van Borussia Dormtund en legde hem onder contract tot 2020. De laatste inkomende transfer was de 17-jarige Duitse aanvaller Roberto Massimo. Hij komt over van de jeugd van Arminia Bielefeld, maar wordt meteen weer uitgeleend aan zijn ex-club.

Tot slot meldde VfB Stuttgart ook dat het het contract van de 29-jarige Argentijnse linkervleugelverdediger Emiliano Insúa had verlengd. Zijn aflopend contract werd met twee seizoenen en een optie voor een derde seizoen verlengd. Insúa kwam in de zomer van 2015 van Atlético Madrid en kostte toen zo'n vier miljoen euro. Ook de 29-jarige Duitse reservedoelman Jens Grahl tekende bij tot 2020.

"Mancini wordt bondscoach van Italië"

Sky Sports weet het zeker: Roberto Mancini wordt de nieuwe bondscoach van Italië. De 53-jarige Italiaan stapte ondanks een nog tot 2020 lopend contract op bij Zenit Sint-Petersburg en gaat dus nu aan het roer staan bij zijn nationale ploeg. Volgens Sky zet hij morgen zijn handtekening onder een contract van twee jaar. Hij volgt Giampiero Ventura op nadat die er niet in slaagde de Squadra te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland.