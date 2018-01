FT buitenland: Goed nieuws voor Alderweireld: "Morgen kan hij deels met de groep trainen" - Rugnummer Stanciu bij Sparta Praag is gekend Redactie

19 januari 2018

10u32

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Bram Castro wordt aanvoerder bij Heracles

Doelman Bram Castro is de nieuwe aanvoerder van Herales, zo maakte de Eredivisionist uit Almelo vandaag bekend. De 35-jarige Limburger neemt de kapiteinsband over van de naar Sheffield Wednesday vertrokken Joey Pelupessy.

Komende zondag staat Castro in de thuiswedstrijd tegen competitieleider PSV voor het eerst als aanvoerder van Heracles tussen de palen.

Het jeugdproduct van KRC Genk voetbalt sinds 2014 voor de Heraclieden. Eerder was hij aan de slag bij Genk (2000-2002), STVV (2002-2005 en 2011-2012), Roda JC (2005-2010), PSV (2010-2011) en MVV (2012-2014).

Heracles bezet na achttien speeldagen de elfde plaats in de Nederlandse Eredivisie. Ook verdedigers Dries Wuytens en Dario Van den Buijs verdienen hun brood in Almelo.

Pochettino bevestigt: "Alderweireld kan morgen deels met de groep trainen"

Tottenham-coach Mauricio Pochettino heeft vandaag bevestigd dat Toby Alderweireld bijna terug is. De Rode Duivel kan morgen de groepstrainingen hervatten. De Argentijn liet een opening voor een mogelijke terugkeer, volgende week zaterdag in de FA Cup-partij bij vierdeklasser Newport. "We hebben een hele week training om te zien of hij klaar is voor die wedstrijd", aldus Pochettino.

"We gaan Toby langzaam in de groep integreren", legde de Spurs-coach uit. "Stap per stap bouwen we zijn fitheid op met als doel opnieuw wedstrijdfit te zijn. Misschien kan dat al tegen Newport."

Alderweireld is al sinds 1 november out met een blessure aan de hamstrings, die hij opliep in de groepswedstrijd van de Champions League thuis tegen Real Madrid (3-1). In eerste instantie werd zijn rentree rond Kerstmis verwacht, maar dat bleek te optimistisch.

Naast Alderweireld missen de Spurs zondag in de competitiewedstrijd bij Southampton ook nog de langdurig geblesseerden Danny Rose (knie) en Harry Winks (enkel). Vaste doelman Hugo Lloris is ziek. De medische staf volgt zijn situatie op om te zien of hij zondag beschikbaar zal zijn.

Stanciu poseert met truitje Sparta Praag

Na ruim anderhalf jaar verliet Nicolae Stanciu Anderlecht voor een avontuur bij Sparta Praag. De Tsjechische club legde zo’n vijf miljoen euro neer voor de Roemeen, die wederom het iconische rugnummer 10 zal dragen. Benieuwd of hij in de clubkleuren van Sparta Praag wél kan schitteren als aanvallende middenvelder.

UEFA-voorzitter Ceferin wil luxetaks voor clubs

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft vrijdag in de Zwitserse pers het idee van een luxetaks aangekondigd, om het evenwicht tussen de clubs te behouden.

"We bereiden een belangrijk strategisch document voor de toekomst voor. Het grootste probleem in het moderne voetbal is het concurrentieel evenwicht tussen de clubs", vertelde hij in de Zwitserse kranten La Tribune de Genève en 24 Heures. "We stellen daarbij een luxetaks voor, een belasting die clubs moeten betalen als ze te veel uitgeven. Dat geld gaat niet naar de overheid, maar naar de UEFA. We moeten nog beslissen hoe we die bedragen zullen herverdelen."