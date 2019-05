FT buitenland. Gladbach bevestigt transferplannen Thorgan Hazard: “Bespreken nu details met andere ploeg” - Geen huldiging bij bekerwinst Ajax De voetbalredactie

02 mei 2019

14u36

Bron: Eigen berichtgeving 0

Gladbach bevestigt transferplannen Thorgan Hazard: “Bespreken nu details met andere ploeg”

Max Eberl, sportdirecteur bij Borussia Mönchengladbach, heeft bevestigd dat Thorgan Hazard op weg is naar de uitgang. “Thorgan heeft al een beslissing genomen over zijn toekomst”, verklaarde Eberl. “Nu is het aan ons om de details met de andere ploeg te bespreken.” De 26-jarige Hazard liet vorig weekend zelf verstaan een persoonlijk akkoord met Borussia Dortmund te hebben.

Hazard speelde een erg sterke heenronde, maar is na nieuwjaar veel minder beslissend. Her en der duiken geruchten op dat de Rode Duivel met zijn gedachten al bij zijn nieuwe club zit, maar dat wil Eberl niet gezegd hebben. “Het klopt dat Thorgan helaas niet meer het niveau haalt van de heenronde. Maar dat heeft verschillende oorzaken.”

Ook coach Dieter Hecking zet de Belg uit de wind. “Thorgan is voor mij een geweldige spits. Hij wil met de ploeg zonder twijfel ons doel bereiken. Wie gelooft dat hij niet meer alles geeft voor Borussia, kan beter thuisblijven. ‘Toto’ heeft mijn vertrouwen voor honderd procent.”

Mönchengladbach (51 ptn) staat in de Bundesliga op de vijfde plaats, en moet nog vol aan de bak in de strijd om de top vier en het bijhorende ticket voor de Champions League. Op de 32e speeldag ontvangen Hazard en co Hoffenheim, de nummer zeven.

Geen huldiging bij bekerwinst Ajax

Mocht Ajax zondag de KNVB-beker winnen, dan volgt er geen huldiging in Amsterdam. Dat bevestigt de Amsterdamse club, die het in Rotterdam in De Kuip tegen Willem II opneemt. De reden ligt voor de hand. Ajax speelt woensdag in de Champions League de return van de halve finale tegen Tottenham waarin het een 0-1-voorsprong verdedigt. Een confrontatie die ongetwijfeld op het scherp van de snee zal verlopen. Energieverlies door een huldiging is dus uit den boze.

Lukebakio geniet interesse van Lyon

Franse media brengen Dodi Lukebakio (21) in verband met Olympique Lyon. De jonge aanvaller is bij Fortuna Düsseldorf aan een ijzersterk seizoen bezig en scoorde al tien keer in de Bundesliga waaronder drie op het veld van Bayern München. Hij zou ook belangstelling genieten van enkele grotere Duitse teams. (VDVJ)

Musonda wellicht weer op huurbasis bij Vitesse

De gesprekken lopen. De kans is groot dat Charly Musonda Junior (22) volgend jaar weer op huurbasis bij Vitesse speelt. “Dat is de bedoeling, maar de deal is nog niet rond”, zegt de voormalige belofte-international. Musonda speelde dit seizoen nog geen seconde voor Vitesse, de partnerclub van Chelsea. Hij blesseerde zich in zijn eerste oefenmatch tegen Antwerp aan de knie en bleef daarna sukkelen. Hij pendelde tussen Londen en Arnhem voor zijn revalidatie. (KTH)