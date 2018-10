FT buitenland. Gibraltar wint voor het eerst competitief duel - Maradona haalt uit naar Messi - Salah loopt na heerlijke goal blessure op Redactie

Gibraltar wint voor het eerst competitief duel

Groot feest in Gibraltar. De dwergstaat heeft voor het eerst sinds het aangesloten is bij UEFA op 24 mei 2013 een competitief duel gewonnen. In groep 4 in League D van de Nations League ging Armenië voor de bijl: 0-1. Een strafschop van Joseph Chipolina zorgde voor het feestgedruis, zowel op als naast het veld.

HISTORISCH | Gibraltar boekt zijn allereerste competitieve zege OOIT tegen het Armenië van sterspeler Mkhitaryan! 🇬🇮😍 #ARMGIB pic.twitter.com/iGnwzl5LRx Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Maradona: "Messi niet langer als God aanzien"

Diego Maradona heeft uitgehaald naar Lionel Messi. Volgens de 'oude nummer 10' is zijn jonge opvolger geen leider op het veld en moet hij niet gezien worden als een voetbalgod.

"We moeten Messi niet langer vergoddelijken. Hij is Messi als hij voor Barcelona speelt. Messi is Messi als hij dat shirt draagt en hij is een andere Messi als hij voor Argentinië speelt", vertelt Maradona aan het Amerikaanse Fox Sports.

"Het is een geweldige speler, maar hij is geen leider. Het is zinloos om een leider te maken van een man die twintig keer naar de wc moet voor een wedstrijd."

De 31-jarige Messi kondigde onlangs aan voorlopig niet voor Argentinië uit te komen. Na het laatste teleurstellende toernooi, het WK in Rusland, koos de Argentijn er voor tijdelijk een stap terug te doen. "Ik zou hem nu ook niet oproepen", gaat Maradona verder. "Maar zeg nooit nooit. We moeten de druk van hem af halen."

Salah keert met liesblessure terug naar Liverpool

Mohamed Salah keert met een liesblessure terug naar Liverpool. De Egyptische aanvaller raakte gisteren geblesseerd in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen eSwatini, het voormalige Swaziland (4-1).

Salah moest in de slotfase van het veld. Omdat bondscoach Javier Aguirre al drie keer had gewisseld, moest Egypte de wedstrijd met tien man uitspelen.

De thuisploeg stond in Cairo halverwege al met 4-0 voor. Salah nam de vierde treffer voor zijn rekening door de bal uit een hoekschop om de keeper in het doel te krullen.

Mo salah goal 🔥🔥🔥



Different view 🔥🔥🔥



Egyptian king @MoSalah #Egypt



pic.twitter.com/WdIYJ15r2Q SCARFACE(@ LFC_LION) link

De topschutter van Liverpool liet zich na afloop onderzoeken. Een MRI-scan wees uit dat hij waarschijnlijk niet op tijd fit is voor dinsdag, als Egypte weer tegen eSwatini speelt. Salah gaat daarom nu al terug naar Liverpool om zich te laten behandelen. De Engelse club speelt volgende week zaterdag tegen Huddersfield Town.

Mertesacker laat zich bij afscheid vervangen door zijn vader

Per Mertesacker zwaaide vandaag op bijzondere wijze af als voetballer. De 34-jarige Duitse ex-international werd in zijn afscheidswedstrijd in Hannover vlak voor tijd vervangen door zijn vader Stefan (67).

Mertesacker werd een minuut voor tijd door trainer Arsène Wenger naar de kant gehaald. Terwijl de centrale verdediger aan zijn ereronde begon, kwam zijn vader in het veld. Ook Stefan Mertesacker is geen onbekende bij Hannover 96, hij was jarenlang als trainer actief bij de jeugd en amateurafdeling van de club waar zoonlief zijn profloopbaan begon. Mertesacker kwam ook uit voor Werder Bremen en Arsenal , en speelde liefst 104 interlands voor Duitsland, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd.

In een uiterst doelpuntrijk duel was een wereldelftal met onder anderen Tim Wiese, Jens Lehmann, Naldo, Max Kruse, Michael Ballack, Aaron Hunt, Christoph Metzelder, Torsten Frings en Claudio Pizarro met 9-10 te sterk voor Mertes 96 Freunde. Die laatste ploeg stond onder leiding van Ewald Lienen, die Mertesacker in 2004 bij Hannover 96 liet debuteren. Het wereldelftal werd gecoacht door Wenger.

Mertesacker, die uiteraard een goal meepikte, speelde met beide teams een helft mee.

Peru legt Chili makkelijk over de knie

Peru heeft in het Amerikaanse Florida Chili geklopt in een vriendschappelijke interland. De wedstrijd eindigde, na drie doelpunten na de pauze, op 3-0.

Chili-verdediger Roco (64.) was even na het uur de schlemiel, met een eigen doelpunt dat Peru lanceerde. Invaller Aquino (75. en 86.) diepte vervolgens de kloof uit. Bij Chili startte Nicolás Castillo, met een verleden bij Club Brugge, in de basis.

Peru kon zich afgelopen zomer voor het eerst sinds 1982 plaatsen voor de eindronde van een WK. In Rusland sneuvelden de Inca's in de poulefase na nederlagen tegen Denemarken (1-2) en de latere wereldkampioen Frankrijk (0-1), en een zege tegen Australië (2-0). Chili wist zich niet te kwalificeren.