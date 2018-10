FT buitenland. Gewezen ploegmaat Vermaelen breekt neus van Turkse zanger - Vertonghen out tot december, Benteke pas na Nieuwjaar weer inzetbaar Redactie

11 oktober 2018

22u10

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2

Arda Turan betrokken bij vechtpartij met Turkse zanger

De gerechtelijke autoriteiten van Istanboel hebben een onderzoek geopend naar voetballer Arda Turan, die tijdens een nachtje stappen in Turkije de neus van een bekende popster gebroken zou hebben. Daarover berichtten Turkse media vandaag.

Turan, door Barcelona uitgeleend aan Basaksehir, raakte buiten aan een nachtclub in Istanboel slaags met de zanger Berkay Sahin. De politie nam de aanvallende middenvelder mee voor een verhoor van drie uur, maar intussen werd de honderdvoudige international opnieuw vrijgelaten. Volgens sommige media ging Turan na de knokpartij met een pistool naar het ziekenhuis waar Sahin verzorgd werd om excuses te eisen.

Het is niet de eerste keer dat het Turkse 'enfant terrible' in opspraak komt. De 31-jarige Turan, die openlijk zijn steun uitspreekt voor de omstreden president Erdogan, zit momenteel een schorsing van 16 speeldagen uit, nadat hij een duw aan een lijnrechter had verkocht.

Argentinië heeft Messi niet nodig om Irak vlot te kloppen

Argentinië heeft vandaag in de Saoedische hoofdstad Riad in een vriendschappelijke interland Irak met 0-4 geklopt. Martinez (18.), Pereyra (53.), Pezzella (82.) en Cervi (90.+2) zorgden voor de doelpunten.

Interim-bondscoach Lionel Scaloni is met een B-selectie naar het Midden-Oosten afgezakt. In vergelijking met het desastreus verloren WK in Rusland twintig nieuwe namen, onder meer Lionel Messi moest de lucratieve verplaatsing niet maken.

Komende week dinsdag spelen de Argentijnen in Jeddah de Superclasico de las Americas tegen de buren uit Brazilië, op voetbalvlak de eeuwige rivaal.

"Christian Benteke komt dit jaar niet meer in actie"

Christian Benteke komt door zijn knieblessure voor Nieuwjaar niet meer in actie voor Crystal Palace, zo maakte coach Roy Hodgson vandaag bekend aan Sky Sports. Gisteren werd duidelijk dat Benteke met succes een kijkoperatie had ondergaan aan zijn knie. Tijdens die ingreep werd het kniegewricht ook schoongemaakt. "De chirurg was tevreden met het resultaat van de operatie en we verwachten Christian dan ook snel terug op training", zo klonk het bij Palace.

De 27-jarige Benteke staat al sinds medio augustus aan de kant met de blessure. De spits miste zo de oefeninterland tegen Schotland en de Nations League-opener tegen IJsland. Voor het tweeluik tegen Zwitserland en Nederland werd hij wegens zijn blessure eveneens niet opgeroepen. Voor het WK in Rusland van afgelopen zomer viel hij naast de selectie.

Juventus krijgt in beroep zwaardere straf voor racistische gezangen

Juventus Turijn heeft in beroep een nog zwaardere straf gekregen voor de racistische gezangen van zijn supporters tijdens de wedstrijd van 29 september tegen Napels. In eerste aanleg besliste de Italiaanse voetbalbond dat Juventus op 20 oktober tegen Genoa de zuidelijke bocht van het Allianz Stadium gesloten moet houden. De Italiaanse kampioen ging daar niet mee akkoord, maar kreeg er in beroep nog een wedstrijd voorwaardelijk bovenop. De boete van 10.000 euro werd bevestigd.

Juve-fans lieten zich tegen Napoli van hun kleinste kant zien, met racistische gezangen aan het adres van Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk). De disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond noemde de spreekkoren "beledigend".

Paqueta op weg naar AC Milan

AC Milan heeft een akkoord bereikt met het Braziliaanse Flamengo omtrent de overgang van toptalent Lucas Paqueta, zo maakte sportdirecteur Leonardo bekend.

"Het gaat om een principeakkoord. De transfermarkt gaat pas in januari terug open, maar er is wel nog wat werk vooraleer er een definitieve transfer zal zijn", aldus Leonardo. Volgens La Gazzetta dello Sport zou er met de transfer een bedrag van 35 miljoen euro gemoeid zijn. De speler zou in Milaan een contract voor vijf jaar tekenen, goed voor een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro. Volgens de krant zou de speler zijn medische testen reeds afgelegd hebben in Rio de Janeiro en in januari zou hij in Noord-Italië arriveren.

Vertonghen terug in december

Tottenham verwacht dat Jan Vertonghen in december opnieuw voluit zal kunnen trainen, zo melden de Spurs vandaag. De verdediger liep op 29 september een hamstringblessure op tijdens het uitduel tegen Huddersfield Town (0-2 zege). De blessure werd de voorbije twaalf dagen nauwkeurig opgevolgd, zo klinkt het. "Bijkomend onderzoek heeft een goede eerste reactie op de revalidatie aangetoond."

Vertonghen werd door bondscoach Roberto Martinez niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League-confrontatie met Zwitserland (vrijdag) en de vriendschappelijke interland tegen Nederland (16/10) in Brussel. Ook de Nations League-wedstrijden tegen IJsland (thuis op 15/11) en in Zwitserland (18/11) dreigt Vertonghen te missen.

Monaco zet Jardim op de keien

AS Monaco zet een punt achter de samenwerking met coach Leonardo Jardim. De club van Youri Tielemans en Nacer Chadli staat na negen speeldagen pas achttiende in de Ligue 1. Een opvolger werd nog niet aangeduid.

De 44-jarige Jardim stond sinds 2014 aan het roer bij AS Monaco, dat hij in 2017 naar de Franse landstitel leidde. De club bereikte dat jaar ook de halve finale van de Champions League, onder meer dankzij toptalent Kylian Mbappé. Jardim stond 233 wedstrijden aan het hoofd bij de Monegasken.

"Ik ben dankbaar en fier dat ik AS Monaco meer dan vier jaar heb kunnen trainen", zegt Jardim, die eerder ook onder meer Braga, Olympiakos en Sporting Lissabon coachte. "Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven en met passie gewerkt. We hebben samen grote overwinningen geboekt en die herinneringen zullen me altijd bijblijven."

AS Monaco zit in de Champions League in de poule van Club Brugge, samen met Atletico Madrid en Borussia Dortmund. Net als blauw-zwart kon de Franse topclub nog geen punt sprokkelen. Op 24 oktober komt AS Monaco op bezoek in het Jan Breydelstadion, op 6 november trekken de Bruggelingen naar het prinsdom.