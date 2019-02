FT buitenland. Gewezen Barça-voorzitter Rosell weer vrij - VS willen in 2020 Amerikaanse tegenhanger van EK lanceren Belga

27 februari 2019

Voormalig Barça-voorzitter Sandro Rosell weer vrij

Voormalig FC Barcelona-voorzitter Sandro Rosell is woensdag vrijgelaten, maar blijft wel onder gerechtelijk toezicht, zo maakte de rechtbank bekend die zich sinds maandag buigt over de zaak rond witwaspraktijken waarin de 54-jarige Catalaan een van de verdachten is.

Rosell, van 2010 tot 2014 voorzitter van FC Barcelona, zat sinds mei 2017 in voorlopige hechtenis, in afwachting van zijn rechtszaak. De Catalaan moet zich voor de rechter verantwoorden voor witwaspraktijken rond een sponsorcontract met Nike en televisierechten van wedstrijden van de Braziliaanse nationale ploeg.

Volgens het gerecht zou vijftien miljoen euro, afkomstig van de televisierechten, op illegale wijze doorgesluisd zijn naar rekeningen van Rosell in Spanje en Andorra. Op de rekening in Andorra werd ook vijf miljoen euro gestort afkomstig van een contract met Nike. Ook de vrouw van Rosell, een advocaat uit Andorra en drie andere personen moeten zich in hetzelfde onderzoek voor de rechtbank verantwoorden. Voor Rosell werd er een celstraf van elf jaar en een boete van 59 miljoen euro gevraagd, hijzelf ontkent de beschuldigingen.

Sandro Rosell stond aan het hoofd van de Braziliaanse tak van Nike voor hij in 2010 Joan Laporta opvolgde bij Barcelona. In januari 2014 trad hij af in de nasleep van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Neymar in 2013.

Oudgediende Streich verlengt contract bij Freiburg

Hoofdtrainer Christian Streich heeft zijn contract bij de Duitse eersteklasser Freiburg verlengd. De 53-jarige Streich kwam in december 2011 in dienst bij de Bundesligaclub en is daarmee de langst dienende coach in de Duitse hoogste klasse. Verdere contractdetails maakte de club niet bekend. Freiburg staat na 23 speeldagen op de dertiende plaats in de Bundesliga, elf punten boven een degradatieplaats.

‘Amerikaans’ EK?

De Amerikaanse Voetbalfederatie (USSF) wil volgend jaar een toernooi organiseren waarin tien Zuid-Amerikaanse landen (Conmebol) en zes Noord- en Centraal-Amerikaanse landen (Concacaf) het tegen mekaar opnemen, zo maakte New York Times bekend.

Volgens de Amerikaanse krant heeft USSF-voorzitter Carlos Cordeiro daarvoor al uitnodigingen verstuurd naar tien Zuid-Amerikaanse landen. Het toernooi zou gelijktijdig plaatsvinden met EURO 2020 (12 juni - 12 juli), dat gespeeld wordt in twaalf Europese steden. Bij de Amerikaanse variant zou er 200 miljoen dollar prijzengeld te verdelen zijn onder de deelnemende teams en hun bonden, waarvan elf miljoen dollar voor de winnaar. Volgende week wordt het Amerikaanse voorstel besproken in Miami, nog eens een week later zetelt het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond (FIFA).

Het voorstel doet meteen denken aan de Copa America Centenario, dat van 3 tot 26 juni 2016 gespeeld werd in de Verenigde Staten, ter ere van de honderdste verjaardag van de Copa America. Ook toen namen tien Conmebol-teams het op tegen zes Concacaf-landen. In de finale haalde Chili het na strafschoppen van Argentinië.