FT buitenland. Geweldig gebaar: Mbappé schenkt 30.000 euro om zoektocht naar vermiste piloot Ibbotson te steunen

Geweldig gebaar: Mbappé schenkt 30.000 euro om zoektocht naar vermiste piloot Ibbotson te steunen

11 februari 2019

07u37 0

Kylian Mbappé heeft 27.000 Engelse ponden, zo’n 30.000 euro, overgemaakt op het rekeningnummer dat de familie van de verongelukte piloot David Ibbotson heeft geopend. De 20-jarige wereldkampioen stortte eerder ook al hetzelfde bedrag voor de zoektocht naar Emiliano Sala.

Ibbotson bestuurde het vliegtuigje waarmee de Argentijnse spits Emiliano Sala verongelukte. Het lichaam van de speler is inmiddels geborgen, maar de piloot is nog altijd niet gevonden. Het vliegtuig stortte op maandag 21 januari neer, toen het op weg was van Nantes naar Cardiff. De familie van Ibbotson wil geld verzamelen om de zoektocht naar hun geliefde piloot voort te kunnen zetten.