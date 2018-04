FT buitenland: "Gerrard trainer van Schotse topclub" - Victor Vazquez tovert - "Ancelotti weigerde de job van Italiaans bondscoach" Redactie

29 april 2018

09u08 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Chievo zet coach Rolando Maran op straat

Chievo Verona heeft vandaag zijn coach Rolando Maran ontslagen. Hij kreeg het nieuws daags na de 4-1-nederlaag op het veld van AS Roma.

Chievo, de club van Samuel Bastien, staat met nog drie speeldagen te gaan als nummer 16 slechts twee punten boven de degradatiezone.

Maran (54) kwam in oktober 2014 aan het roer bij Chievo. Hij verving toen Eugenio Corini, die ook werd ontslagen na verlies tegen Roma.

De club stelde inmiddels al een vervanger aan. Lorenzo D'Anna, trainer van de beloften en ex-speler van het team, moet Chievo in de Serie A trachten te houden.

Britse pers: "Gerrard coach van Rangers"

De Britse pers weet het zeker: Steven Gerrard (37) wordt de nieuwe coach van de Schotse traditieclub Rangers. Volgens onder meer The Telegraph en The Daily Mail moeten er slechts nog enkele details worden afgerond alvorens de legende van Liverpool de hoofdtaken overneemt. Er ligt een driejarig contract klaar. Gerrard traint op dit moment de U18 van Liverpool en moet de hegemonie van Celtic in de Schotse eerste klasse zien te verbreken. Wellicht wordt zijn aanstelling vandaag nog officieel bekendgemaakt.

Heeft Ronaldo zijn geliefde ten huwelijk gevraagd?

Stapt Cristiano Ronaldo in het huwelijksbootje? Portugese media draaien overuren sinds zijn metgezel Georgina Rodríguez op Instagram een foto heeft gepost waarop ze pronkt met een diamanten ring. De goalgetter van Real Madrid zou met andere woorden zijn grote liefde ten huwelijk hebben gevraagd. "Naast mijn favoriete persoon", staat er nog te lezen bij het plaatje. Ronaldo is al ruim een jaar samen met het Spaanse model, samen hebben ze een dochtertje Alana Martina - intussen vijf maanden oud.

Treffer met veel gevoel van Victor Vazquez

Victor Vazquez is het voetballen nog niet verleerd. De Spaanse middenvelder pakte gisteren in de MLS uit met een bijzonder fraaie treffer. Met bijzonder veel gevoel legde de voormalige speler van Club Brugge het leer piekfijn in de verste hoek. Door die treffer kwam Toronto FC op een 2-0-voorsprong tegen Chicago, maar door onder meer een doelpunt van Bastian Schweinsteiger werd het alsnog 2-2.

22' - Victor Vazquez chips one up and over to give @torontofc a two-goal lead.#TFCLive | #TORvCHI | 2-0 pic.twitter.com/2I0pPTdcLd TSN(@ TSN_Sports) link

"Ancelotti weigerde job van Italiaans bondscoach"

Italië is nog naarstig op zoek naar een nieuwe bondscoach, maar Carlo Ancelotti zal het alvast niet worden. Volgens Italiaanse media benaderde de bond de succescoach en legde die het aanbod naast zich neer. Ancelotti is momenteel aan het genieten van vakantie in Canada.

Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november na het mislopen van de WK-kwalificatie in de barrages tegen Zweden. In afwachting van een opvolger is Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, ad interim aangesteld.

Volgens de Italiaanse sportkranten heeft Ancelotti gisteren de verantwoordelijken van de Italiaanse voetbalbond FIGC op de hoogte gebracht van zijn beslissing. De oud-verdediger heeft de handen vrij sinds hij in september bij Bayern München werd ontslagen. Sommige media linken hem aan Arsenal, waar Arsène Wenger na 22 jaar de handdoek gooit. Naast Ancelotti zouden ook Roberto Mancini (Zenit), Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) op de shortlist van de FIGC staan.

Wenger wil na vertrek bij Arsenal geen overhaaste beslissingen nemen

Arsène Wenger zal na het seizoen rustig de tijd nemen om over zijn toekomst na te denken. De Fransman stopt binnenkort na 22 jaar als manager van Arsenal. Wat hij daarna gaat doen, is nog een open vraag.

"Eerlijk gezegd heb ik nog geen idee wat er zal gebeuren eens het erop zit", zegt de 68-jarige Wenger in verscheidene Britse media. "Momenteel ben ik wat verward en daarom heb ik beslist dat ik vier tot vijf weken de tijd zal nemen alvorens een knoop door te hakken. Ook al is het niet eenvoudig, ik moet wat afstand nemen om alles op een objectieve manier te kunnen analyseren. Daarna zal ik beslissen waar ik naartoe zal gaan."

Wenger maakte op 20 april bekend dat dit zijn laatste seizoen bij Arsenal is. "Le Professeur" kwam in oktober 1996 aan het roer bij de Gunners. Hij won onder meer drie keer de Premier League (1998, 2002 en 2004) en zeven keer de FA Cup maar bij de fans lag hij de laatste jaren steeds meer onder vuur wegens het uitblijven van een nieuwe landstitel.

Vandaag gaat Wenger met Arsenal, zesde in de stand, een laatste keer op bezoek bij Manchester United (tweede) op Old Trafford. Volgende week donderdag (3 mei) volgt de return in de halve finales van de Europa League tegen Atletico Madrid. De heenmatch in Londen eindigde op 1-1. Als Wenger zijn opvolger Champions League-voetbal wil schenken, moeten de Gunners de Europa League winnen.

Heiko Westermann, 27-voudig Duits international, zet punt achter carrière

De voormalige Duitse international Heiko Westermann bergt zijn voetbalschoenen op 34-jarige leeftijd definitief op. De centrale verdediger van Austria Wenen sukkelt al maanden met een kraakbeenletsel in de knie en ziet een comeback niet meer zitten.

"Er komt een moment waarop je lichaam duidelijk maakt dat je beter stopt met voetballen. Ik ben nu op dit punt aanbeland. Mijn reis in het profvoetbal is afgelopen", zegt de Duitser, die door de blessure sinds november geen wedstrijd meer speelde.

Westermann droeg in zijn carrière het shirt van Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Schalke 04, Hamburg, Betis Sevilla, Ajax en Austria Wenen. Tussen 2008 en 2014 verzamelde hij 27 caps voor de nationale ploeg en maakte daarin vier goals.

LA Galaxy lijdt, ondanks twee assists van Ibrahimovic, nieuwe thuisnederlaag

Los Angeles Galaxy heeft in de Amerikaanse MLS-competitie een derde thuisverlies op rij geleden. Ondanks twee assists van steraanwinst Zlatan Ibrahimovic ging het Californische team met 2-3 onderuit tegen New York Red Bulls.

De bezoekers kwamen 0-2 voor via Daniel Royer (7.) en Florian Valot (49.) maar Galaxy knokte terug en na treffers van Ola Kamara (59.) en Giovani dos Santos (66.), twee keer op aangeven van Ibrahimovic, werd het 2-2. Zes minuten voor tijd ging de bal na handspel van David Romney op de stip voor New York en Alejandro Romero Gamarra faalde niet (2-3).

Sinds de komst van Ibrahimovic eind maart speelde Galaxy vijf wedstrijden en daarvan gingen er drie verloren, allemaal in eigen stadion. De Zweed scoorde al drie keer, twee in zijn debuutmatch tegen het Los Angeles FC van Laurent Ciman (4-3) en een tegen Chicago (0-1). In de stand is Galaxy vijfde in de Western Conference met 10 punten uit acht duels.