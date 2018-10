FT buitenland. Gent-doelman Kalinic haakt af bij Kroatië - Zaza verlaat Italiaanse selectie De voetbalredactie

09 oktober 2018

14u20

Bron: dpa/belga 2

Mancini roept Lasagna op als vervanger voor Zaza

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft Kevin Lasagna, spits bij Udinese, toegevoegd aan zijn kern. De 26-jarige centrumaanvaller, die nog geen cap versierde, vervangt de geblesseerde Simone Zaza.

De spits van Torino moest afhaken met een kuitblessure en verliet vandaag het trainingskamp in Coverciano nabij Firenze. Italië bereidt er zich voor op de oefenmatch tegen Oekraïne (woensdag) en het Nations Leagueduel tegen Polen (zondag). Maandag haakte ook al spits Patrick Cutrone (AC Milan) af.

In de verdediging zegden Alessio Romagnoli en Danilo D'Ambrosio af. Mancini riep daarom Lorenzo Tonelli en Cristiano Piccini op.

Italië haalde uit zijn eerste twee wedstrijden in de Nations League slechts 1 op 6. Vorige maand speelde de viervoudige wereldkampioen 1-1 gelijk tegen Polen in Bologna en verloor daarna met 1-0 van Portugal in Lissabon.

Lovre Kalinic (AA Gent) haakt af bij Kroatië

Lovre Kalinic heeft zich geblesseerd afgemeld bij de nationale ploeg van Kroatië. De doelman van AA Gent is door bondscoach Zlatko Dalic vervangen door Simon Sluga (Rijeka), zo bevestigt de Kroatische federatie.

Kalinic viel zondag in de met 1-5 verloren competitiematch tegen KRC Genk uit met een kuitblessure. Yannick Thoelen verving hem bij de rust en slikte nog twee goals.

De 28-jarige Buffalo telt veertien caps voor Kroatië. Vorige maand stond hij twee keer onder de lat, in het oefenduel tegen Portugal (1-1) en het Nations Leagueduel tegen Spanje (6-0 verlies). Door het afhaken van Danijel Subasic, die na de verloren WK-finale zijn afscheid aankondigde, is de plaats in doel bij Kroatië vacant.

Naast Kalinic haakten nog vier Kroaten af voor de thuismatchen tegen Engeland (Nations League, op 12 oktober) en Jordanië (vriendschappelijk, op 15 oktober). Het zijn Sime Vrsaljko (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Duje Cop (Valladolid) en Borna Barisic (Rangers). Dalic haalde daarom ook verdediger Karlo Bartolec (Nordsjaelland) bij de kern.

Panathinaikos vindt Thaise reddingsboei

De Griekse traditieclub Panathinaikos komt voor de helft in Thaise handen. Teameigenaar Ioannis Alafouzos verkocht de helft van de aandelen aan het fonds Pan Asia Investments. "Panathinaikos wordt hier sterker door", liet de succesvolle reder optekenen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Panathinaikos sukkelde de voorbije jaren met zware financiële problemen. Door schulden bij ex-spelers werd de twintigvoudige Griekse kampioen verplicht het huidige seizoen met zes strafpunten te beginnen.

Hekkensluiter Stuttgart heeft met Markus Weinzierl nieuwe coach

VfB Stuttgart heeft met Markus Weinzierl (43) een nieuwe trainer aangesteld. Hij vervangt Tayfun Korkut, die zondag wegens de tegenvallende resultaten werd ontslagen. Weinzierl zat zonder job sinds zijn vertrek bij Schalke in de zomer van 2017. Daar was hij een seizoen aan de slag. Daarvoor trainde hij vier seizoenen Augsburg.

De 44-jarige Korkut, een voormalig Turks international, was sinds januari hoofdcoach van Stuttgart in opvolging van Hannes Wolf. Het 3-1 verlies zaterdag op het veld van Hannover werd hem fataal. Stuttgart staat na zeven speeldagen op de achttiende en laatste plaats in de Bundesliga met 5 punten.

Rode lantaarn Chievo ontslaat trainer D'Anna

De clubleiding van Chievo Verona heeft na acht wedstrijden zonder overwinning ingegrepen. Trainer Lorenzo D'Anna werd vandaag bedankt voor bewezen diensten en moet vertrekken. Onder zijn leiding verloor Chievo zes keer in de Serie A, twee keer pakte de ploeg een puntje. Naar verluidt is Giampiero Ventura, oud-bondscoach van Italië, de voornaamste kandidaat om D'Anna op te volgen.

De club uit Verona kreeg aan het begin van dit seizoen drie strafpunten vanwege gerommel met de boekhouding. Daardoor staat Chievo nu nog altijd op -1 in de hoogste Italiaanse voetbalafdeling.

D'Anna wist Chievo afgelopen seizoen als interim-trainer in de Serie A te houden. Hij promoveerde eind april van de beloften naar de hoofdmacht als opvolger van de ontslagen Rolando Maran. Onder leiding van D'Anna won Chievo de laatste drie competitieduels, waardoor de club degradatie ontliep.

Zondag verloor Verona, dat Samuel Bastien uitleent aan Standard, met 3-1 van AC Milan. Dat verlies werd D'Anna fataal.