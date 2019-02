FT buitenland. Geen winnaar in Nederlandse topper - Leicester gooit Puel buiten - Matic ook uit bij United Redactie

24 februari 2019

17u13 1

Feyenoord smeert PSV opnieuw puntenverlies aan

PSV heeft in de Nederlandse Eredvisie voor de vijfde keer dit seizoen punten laten liggen. In de topper tegen Feyenoord bleven de Eindhovenaren steken op een 1-1 gelijkspel. Ajax, dat met 1-5 ging winnen op bezoek bij ADO, nadert tot op twee punten van leider PSV.

De thuisploeg voetbalde stroef in het Philips Stadion, maar werd na een klein uur in het zadel geholpen door een rode kaart voor de Rotterdammers. Van Beek timede zijn tackle volledig verkeerd, en trok daarom aan de noodrem. Tien minuten later brak Feyenoord ondanks het numerieke ondertal de ban. Jorgensen (70.) probeerde het vanaf dik twintig meter en zag zijn inzet via de paal in het doel belanden. Een tweede zege tegen PSV lag in het verschiet, maar de thuisploeg redde dankzij een acrobatische goal van Lozano (72.) de meubelen.

PSV blijft wel leider, maar het eerste puntenverlies in eigen huis blaast de titelstrijd in Nederland nieuw leven in. De lampenclub voert na drie opeenvolgende draws de stand nog steeds aan met 58 punten, maar rivaal Ajax (56 punten) hijgt in de nek van de titelverdediger. Feyenoord (43 ptn), dat PSV zijn enige seizoensnederlaag aansmeerde, is derde op respectabele afstand.

Matic (Manchester United) is twee weken buiten strijd

Nemanja Matic, middenvelder van Manchester United, liep deze week op training een blessure op en is twee weken buiten strijd. Dat heeft ManU-coach Ole Gunnar Solskjaer bevestigd. De Serviër ontbrak zondag op het wedstrijdblad voor de North West Derby tegen Liverpool. “We hebben er alles aan gedaan om hem toch fit te krijgen voor de topper tegen Liverpool, maar dat is niet gelukt. Hij is waarschijnlijk twee weken afwezig. Maar we trekken onze plan ook zonder hem”, zei Solskjaer aan Manchester United TV.

De vervanger van Matic op Old Trafford zondag luisterde naar de naam Scott McTominay. Of Matic tijdelig hersteld zal zijn van zijn blessure voor de clash met PSG op 6 maart in de Champions League, is niet duidelijk. Manchester United verloor de heenmatch in de achtste finales met 0-2.

Dennis Praet en Sampdoria knopen opnieuw aan met overwinning

Na drie competitienederlagen op rij weet Sampdoria opnieuw hoe het voelt om te winnen. De ploeg van Dennis Praet, die de thuismatch volmaakte, haalde het in de Serie A met 1-0 van Cagliari. Een penaltytreffer van de ervaren aanvaller Fabio Quagliarella halverwege de tweede helft maakte het verschil. Daardoor klimt Sampdoria voorlopig naar de negende plaats, Cagliari blijft veertiende.

Leicester gooit Puel buiten

Leicester City en coach Claude Puel gaan per direct uit elkaar. Dat meldt de club die momenteel twaalfde staat in de Premier League. Leicester City, de landskampioen van 2016, verloor gisteren met 4-1 in eigen huis van Crystal Palace.

Puel was sinds 2017 coach bij Leicester. De 57-jarige Fransman kwam over van Southampton. Naast Puel vertrekt ook assistent-coach Jacky Bonnevay. Mike Stowell en Adam Sadler, de coaches van het eerste jeugdteam, trainen het profteam voorlopig. “De club bedankt Claude voor zijn inspanningen bij het leiden van het team in de zestien maanden dat hij in Leicester was en wenst hem het beste in zijn toekomstige carrière”, laat de club weten.

Batshuayi scoort zijn eerste voor Crystal Palace

De kop is eraf. Michy Batshuayi scoorde vanavond zijn eerste goal in het shirt van Crystal Palace. De Rode Duivel brak de ban in de duidelijke 1-4-zege op het veld van Leicester, waar Youri Tielemans een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald. Batshuayi devieerde met een gelukje een knal van McArthur in doel. Zijn eerste treffer in de Premier League sinds 21 oktober 2017, toen hij voor Chelsea een tweeklapper lukte tegen Watford (4-2-zege). In minuut 87 werd Batshuayi naar de kant gehaald door coach Roy Hodgson.

PSG pakt ook tegen Nîmes en Baptiste Guillaume makkelijk de zege

Paris Saint-Germain heeft vandaag op de 26e speeldag van de Ligue 1 in eigen huis geen fout gemaakt tegen middenmoter Nîmes. De Parijzenaars wonnen met 3-0. Bij de bezoekers mocht Baptiste Guillaume het slotkwartier volmaken.

Een goal van Nkunku (40.) voor rust en twee treffers van goudhaantje Mbappé (69. en 89.) na de pauze legden de wedstrijd in het Parc des Princes in een definitieve plooi. Bij PSG was er in de selectie geen spoor van Rode Duivel Thomas Meunier, die net hersteld is van een hersenschudding.

PSG blijft in de tussenstand soeverein aan kop met 68 punten, na 25 wedstrijden. Eerste achtervolger Lille, dat een wedstrijd meer speelde, volgt op zeventien punten. Nîmes is elfde met 36 eenheden.

Batshuayi voor eerst in basis Palace

Belangrijke afspraak vanavond voor Michy Batshuayi: hij wordt door Crystal Palace-coach Roy Hodgson voor het eerst in de basis gedropt, ten nadele van Christian Benteke. De ‘Eagles’ spelen om 18u30 op het veld van Leicester City.

👀🦇 The Batsman starting for Crystal Palace today. His first Premier League start for the Palace. #cpfc #cfc pic.twitter.com/pqaCupCXba Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Hazard en Monchengladbach gaan in eigen huis fors onderuit

Borussia Mönchengladbach heeft op de 23ste speeldag van de Bundesliga een forse 0-3-nederlaag geleden tegen VfL Wolfsburg. Rode Duivels Thorgan Hazard (Mönchengladbach) en Koen Casteels (Wolfsburg) stonden negentig minuten tussen de lijnen. Wolfsburg klimt in het klassement naar de vijfde plaats (38 ptn), op vijf punten van nummer drie Mönchengladbach (43 ptn). Voor Hazard en co was het het tweede thuisverlies op rij.

Gerhardt (38.) en Mehmedi (68. en 83.) zorgden voor de bezoekende doelpunten in het Borussia Park. Voor Thorgan Hazard is het in de competitie van half december geleden dat hij nog eens kon raak treffen. Hij scoorde in de heenronde in totaal negen keer in de Bundesliga.

Castagne en Atalanta gaan onderuit bij Torino

Atalanta Bergamo heeft op de 25ste speeldag in de Serie A een 2-0 nederlaag moeten incasseren bij Torino. Bij de Bergamasken stond Rode Duivel Timothy Castagne aan de aftrap als linkerwingback. Hij werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Een flipperkastgoal van Izzo (42'), net voor rust, en een gekruiste plaatsbal van Falque (46'), net na de pauze, beslechtten het lot van Atalanta. Torino komt door de zege naast Atalanta op de zesde plaats, met 38 punten. De zesde plek is de laatste plaats in de Serie A die recht geeft op Europees voetbal volgend seizoen.

GOAL | Iago Falque mag rustig aanleggen en uithalen. 2️⃣-0️⃣ #TorinoAtalanta pic.twitter.com/u4wMjqe6ta Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Tessa Wullaert wint met Man City eerste prijs

Tessa Wullaert heeft met Manchester City de Engelse League Cup voor vrouwenteams op haar palmares geschreven. Man City haalde het in Sheffield na strafschoppen (4-2) van Arsenal. Na 120 minuten stond het nog steeds 0-0. Tessa Wullaert stond bij de Citizens aan de aftrap en pakt zo haar eerste prijs in Engeland, nadat ze in dit toernooi twee goals maakte. De 25-jarige West-Vlaamse maakte vorige zomer de overstap van het Duitse Wolfsburg. Manchester City en Arsenal - in die volgorde ook nummers één en twee in de competitie - speelden vorig seizoen ook al de finale van de WSL of Conti Cup. Toen wonnen de ‘Gunners’ met 1-0.

Enkelverstuiking voor Adnan Januzaj

Adnan Januzaj heeft last van een lichte verstuiking aan zijn rechterenkel. De Rode Duivel blesseerde zich vrijdag bij Real Sociedad op training. Januzaj zelf maakt zich niet ongerust. “Bedankt aan iedereen voor de liefde”, verklaarde de winger op Twitter. “Niet inzitten met mijn blessure. Binnen enkele dagen zal ik terug zijn, en niet binnen enkele maanden zoals iedereen dacht.” Januzaj kwam dit seizoen tot dusver in 19 wedstrijden in actie voor Real Sociedad. Daarin was hij goed voor één doelpunt en vier assists.

Meunier hersteld van hersenschudding

Alles zit opnieuw op zijn plek. Thomas Meunier is verlost van de hersenschudding die hem twee weken aan de kant hield. De Rode Duivel maakte zijn wederoptreden in de wedstrijdselectie voor het competitieduel tegen Nîmes. Er was ook minder goed nieuws te rapen in het Parc des Princes. PSG onderhandelt namelijk over een nieuw contract met Dani Alves, de concurrent van Meunier. Zijn huidige overeenkomst loopt eind dit seizoen af. “Hopelijk komen alle partijen tot een overeenkomst”, verklaarde coach Thomas Tuchel. (VDVJ)

Belgische kampioen ook volgend seizoen naar poules Champions League

Het was geen Europees topseizoen voor de Belgische ploegen. De uitschakeling van Club Brugge en Racing Genk is niet meteen een goede zaak voor de Europese coëfficiënt van de Jupiler Pro League. Maar een groot drama is er ook niet gebeurd. De eerste negen landen mogen minstens één ploeg rechtstreeks afvaardigen in de Champions League. België staat momenteel achtste en kan - alleen als Dynamo Kiev stunt tegen Chelsea - nog terugvallen naar de negende plaats. Maar verder wegzakken op de UEFA-ranking is niet mogelijk. Het gouden ticket voor de Champions League-poulefase is zo nog minstens één seizoen gegarandeerd. Ondertussen zakte Nederland nog één plaats, van stek elf naar twaalf. Enkel als Ajax in extremis Real Madrid uitschakelt in de Champions League, kan daar nog verandering in komen. (NVK)

UEFA-ranking

1. Spanje 99.998 ptn

2. Engeland 77.177

3. Italië 73.583

4. Duitsland 70.641

5. Frankrijk 58.165

6. Rusland 50.382

7. Portugal 46.632

8. België 39.900

9. Oekraïne 38.900

10. Turkije 34.600

11. Oostenrijk 30.850

12. Nederland 30.633

13. Tsjechië 27.875