FT buitenland. Geen hersenschudding voor Vertonghen - Gladbach bevestigt transferplannen Thorgan Hazard De voetbalredactie

02 mei 2019

18u24

Bron: Eigen berichtgeving 0

Lazio Roma speelt wedstrijd zonder hevige ‘Curva Nord’

De disciplinaire instanties van de Italiaanse voetbalbond hebben besloten om de noordelijke kant van het Olympisch Stadion te sluiten na de fascistische kreten van de harde kern van Lazio Rome in een wedstrijd tegen AC Milaan.

Woensdag lieten enkele Lazio supporters zich niet van hun beste kant zien buiten het San Siro stadion waar ze de halve finale van de Coppa Italia speelden tegen AC Milaan. Ze eerden Mussolini met een spandoek en groetten deze op een geschiedkundige ongepaste manier. Bovendien zongen ze een racistisch lied naar Bakayoko gericht (“deze banaan is voor Bakayoko”), wat deden ze ook al deden tijdens een recente wedstrijd in Rome tegen Udinese. Ook tijdens de match gingen die gezangen verder.

De Italiaanse voetbalbond oordeelde dat 90% van de 4.049 toeschouwers in het uitvak schuldig is aan het herhaaldelijk liedjes zingen die rassendiscriminatie uitdrukken tegen de spelers van AC Milaan, met Bakayoko in het bijzonder. Daarom moet de hevigste supporterstribune, Curva Nord, dicht, maar met een jaar uitstel. Daardoor zullen de supporters wel de finale van de Italiaanse beker kunnen bijwonen in het Olympisch Stadion op 15 mei tegen Atalanta Bergamo.

Des ultras de la Lazio déploient une banderole «honneur à Mussolini» via @20minutesSport https://t.co/aoEFqFWH4F 20 Minutes Sport(@ 20minutesSport) link

Stade Rennais warm onthaalt door supporters na bekerwinst

Vijf dagen na de bekerwinst tegen het sterrenteam van Paris Saint-Germain werden de spelers van Stade Rennais triomfantelijk onthaalt door de supporters. Gisteren was er de eerste competitiewedstrijd in eigen huis, waardoor fans de spelersbus opwachtten aan het Roazhon Park.

Et voici l’arrivée du bus rennais avec les fumis du ⁦@RCK1991⁩ pour les accueillir #srfc pic.twitter.com/ofOsQHlucp Jérôme Gicquel(@ jgicquel) link

Rennais maakte zaterdag een 0-2 achterstand goed tegen PSG in de Franse bekerfinale. Penalty’s moesten uitsluitsel brengen om een winnaar aan te duiden. Daarin bleven ‘Les Rouches et Noires’ het kalmst, waardoor bekerwinst een feit was. Achteraf was er een opstootje tussen PSG-ster Neymar en een Rennais fan. Gisteren moest Rennais alweer in de competitie aan de bak tegen Monaco. Die wedstrijd eindigde op 2-2, maar de supporters waren het vieren van afgelopen zaterdag nog niet verleerd.

L’arrivée des joueurs du ⁦@staderennais⁩ sur la pelouse pour l’échauffement #srfc pic.twitter.com/iDzL7l7UZx Jérôme Gicquel(@ jgicquel) link

Geen hersenschudding voor Vertongen

Tottenham-coach Mauricio Pochettino zegt elke maatregel te steunen die kan voorkomen dat zich opnieuw een incident zoals rond Jan Vertonghen voordoet. De verdediger van de Spurs kwam na een behandeling aan een hevig bloedende hoofdwonde in de halve finale van de Champions League tegen Ajax opnieuw in het veld. Kort daarna werd hij onwel en moest alsnog de strijd staken.

“De gezondheid van de speler gaat boven alles”, zei Pochettino vandaag op een persbabbel. “Die is veel belangrijker dan het resultaat van een wedstrijd, ook als het bereiken van de finale van de Champions League op het spel staat. Onze medische staf was er echter van overtuigd dat Jan verder kon omdat hij goed bij de les was en vragen kon beantwoorden. Maar als iemand een suggestie heeft hoe we dit soort dingen kunnen uitsluiten, sta ik daar voor open.” Intussen heeft de neuroloog geconcludeerd dat Vertonghen geen hersenschudding heeft opgelopen. De wedstrijd zaterdag op het veld van Bournemouth komt evenwel te vroeg. Of hij de return tegen Ajax haalt, hangt af van zijn evolutie de komende dagen.

Gladbach bevestigt transferplannen Thorgan Hazard: “Bespreken nu details met andere ploeg”

Max Eberl, sportdirecteur bij Borussia Mönchengladbach, heeft bevestigd dat Thorgan Hazard op weg is naar de uitgang. “Thorgan heeft al een beslissing genomen over zijn toekomst”, verklaarde Eberl. “Nu is het aan ons om de details met de andere ploeg te bespreken.” De 26-jarige Hazard liet vorig weekend zelf verstaan een persoonlijk akkoord met Borussia Dortmund te hebben.

Hazard speelde een erg sterke heenronde, maar is na nieuwjaar veel minder beslissend. Her en der duiken geruchten op dat de Rode Duivel met zijn gedachten al bij zijn nieuwe club zit, maar dat wil Eberl niet gezegd hebben. “Het klopt dat Thorgan helaas niet meer het niveau haalt van de heenronde. Maar dat heeft verschillende oorzaken.”

Ook coach Dieter Hecking zet de Belg uit de wind. “Thorgan is voor mij een geweldige spits. Hij wil met de ploeg zonder twijfel ons doel bereiken. Wie gelooft dat hij niet meer alles geeft voor Borussia, kan beter thuisblijven. ‘Toto’ heeft mijn vertrouwen voor honderd procent.”

Wie wel zijn contract bij Gladbach heeft verlengd, is Patrick Herrmann (28). De Duitse aanvaller tekende voor drie jaar bij, tot 2022. Herrmann komt al sinds 2008 uit voor de Borussen. In 295 wedstrijden scoorde hij 45 doelpunten.

Mönchengladbach (51 ptn) staat in de Bundesliga op de vijfde plaats, en moet nog vol aan de bak in de strijd om de top vier en het bijhorende ticket voor de Champions League. Op de 32e speeldag ontvangen Hazard en co Hoffenheim, de nummer zeven.

Geen huldiging bij bekerwinst Ajax

Mocht Ajax zondag de KNVB-beker winnen, dan volgt er geen huldiging in Amsterdam. Dat bevestigt de Amsterdamse club, die het in Rotterdam in De Kuip tegen Willem II opneemt. De reden ligt voor de hand. Ajax speelt woensdag in de Champions League de return van de halve finale tegen Tottenham waarin het een 0-1-voorsprong verdedigt. Een confrontatie die ongetwijfeld op het scherp van de snee zal verlopen. Energieverlies door een huldiging is dus uit den boze.

Lukebakio geniet interesse van Lyon

Franse media brengen Dodi Lukebakio (21) in verband met Olympique Lyon. De jonge aanvaller is bij Fortuna Düsseldorf aan een ijzersterk seizoen bezig en scoorde al tien keer in de Bundesliga waaronder drie op het veld van Bayern München. Hij zou ook belangstelling genieten van enkele grotere Duitse teams. (VDVJ)

Musonda wellicht weer op huurbasis bij Vitesse

De gesprekken lopen. De kans is groot dat Charly Musonda Junior (22) volgend jaar weer op huurbasis bij Vitesse speelt. “Dat is de bedoeling, maar de deal is nog niet rond”, zegt de voormalige belofte-international. Musonda speelde dit seizoen nog geen seconde voor Vitesse, de partnerclub van Chelsea. Hij blesseerde zich in zijn eerste oefenmatch tegen Antwerp aan de knie en bleef daarna sukkelen. Hij pendelde tussen Londen en Arnhem voor zijn revalidatie. (KTH)