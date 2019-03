FT buitenland. Geen feest zonder Ronaldo: Juventus slikt eerste Serie A-nederlaag van seizoen Redactie

17 maart 2019

14u33

Bron: Belga/ANP 1

Juventus gaat in Serie A voor het eerst de boot in

Juventus heeft in de 28ste competitiewedstrijd van dit seizoen voor het eerst een nederlaag geleden. Genoa wist de koploper van de Serie A met 2-0 te verslaan. Cristiano Ronaldo zag vanaf de tribune hoe Stefano Sturaro en Goran Pandev de doelpunten maakten.

De sterspeler van Juventus kreeg rust na de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Juventus versloeg Atlético met 3-0 dankzij drie treffers van Ronaldo en bereikte de kwartfinale. Trainer Massimiliano Allegri hield ook Giorgio Chiellini en Blaise Matuidi uit de selectie voor het duel met Genoa.

Genoa won voor de achtste keer dit seizoen. Juventus staat na 24 overwinningen en drie gelijke spelen op 75 punten. Het gat met de nummer twee Napoli is heel groot, de club uit Napels kan bij winst vandaag op Udinese tot op 15 punten komen.

Monchi technisch directeur bij Sevilla

Sevilla heeft twee dagen na het ontslaan van trainer Pablo Machín een nieuwe technisch directeur aangesteld. De Spanjaard Monchi gaat de technische zaken regelen bij de club van international Quincy Promes.

Vrijdag ontsloeg Sevilla coach Machín. Technisch directeur Joaquin Caparrós neemt tot en met het einde van het seizoen plaats op de bank. Daardoor was er een vacante positie die Sevilla opvult met de 50-jarige Monchi.

Monchi is bekend in Sevilla. Hij speelde als doelman zijn hele carrière bij de Spaanse voetbalclub. Als technisch directeur was hij tot voor kort werkzaam in Italië, bij AS Roma. Vorige week werd hij daar samen met trainer Eusebio Di Francesco weggestuurd na de teleurstellende resultaten van de Romeinse club.

Sevilla staat in La Liga op de zesde plaats en speelt vanmiddag tegen Espanyol.

Rooney scoort eerste hattrick in MLS

Wayne Rooney heeft gisteren zijn eerste hattrick gemaakt in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De 33-jarige Engelsman scoorde de eerste drie doelpunten van DC United in de thuiswedstrijd tegen Real Salt Lake.

Rooney opende de score in de 34ste minuut met een strafschop. Zeven minuten later maakte de ex-spits van Manchester United er na slecht uitverdedigen bij de bezoekers 2-0 van met een subtiel lobje. In de 65e minuut gleed Rooney zijn derde binnen na een mooie collectieve aanval. Lucas Rodriguez (76.) en Ulises Segura (80.) zetten vervolgens de forfaitscore op het bord.

Real Salt Lake beëindigde de match met negen na twee gele kaarten voor Jefferson Savarino (45.+3) en Marcelo Silva (67.). Dankzij de overwinning is DC United met 7 op 9 leider in de Eastern Conference.

"De eerste goal en de eerste rode kaart hebben alles veranderd. We verwachtten een moeilijke wedstrijd, maar uiteindelijk ging het nog vlot", reageerde Rooney, die sinds juli 2018 in de MLS voetbalt. Vorig seizoen maakte hij twaalf goals in twintig matchen. "Het is altijd prettig drie keer te scoren, maar ik ben vooral blij voor de ploeg. Het is nu de derde opeenvolgende match dat we geen tegentreffer slikken. Onze verdediging staat er.”

First hat trick in MLS: ✅@WayneRooney was on another level. pic.twitter.com/7BgldTB7lM Major League Soccer(@ MLS) link

FINAL! Hattrick by @WayneRooney & goals by @LuquiiRodriguez & @USeguraCR ⚽And of course a another shut out by @BillHamid28 #DCU pic.twitter.com/LNaslIHLDl D.C. United(@ dcunited) link