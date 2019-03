FT buitenland. Geen Courtois, maar ook geen Navas: Zidane dropt zoon Luca in de goal (en die wordt meteen geklopt) De voetbalredactie

31 maart 2019

20u57

Bron: Belga 0

Luca Zidane in doel bij Real

Verrassing alom in het Bernabéu: door de lichte blessure van Thibaut Courtois leek Keylor Navas sowieso opnieuw in de goal van Real Madrid te staan, vanavond thuis tegen Huesca. Zidane had bij zijn rentree voor de Koninklijke al voor de Costa Ricaan gekozen ten nadele van de Rode Duivel. Maar Keylor zit vanavond toch alweer op de bank. Zinedine Zidane geeft het vertrouwen aan zijn zoon Luca (20), die de laatste drie weken als doelman van Real Castilla, de reservenploeg van ‘Los Blancos’, een clean sheet had gehouden. Maar vanavond ging het al na twee minuten mis, toen Hernandez al toesloeg na slap verdedigen bij Real. Isco maakte in minuut 25 gelijk op assist van Brahim Diza, door Zidane ook verrassend in de basis gedropt.

‘ZZ’ had zijn zoon Luca al eens opgesteld in de laatste competitiematch van vorig seizoen tegen Villarreal. Tijdens die 2-2 ging hij echter zwaar in de fout. Luca heeft twee broers: Enzo (24) en Théo (16). Ook zij spelen voetbal, Enzo wordt momenteel door Lausanne uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Rayo Majadahonda.

Celtic wint de ‘Old Firm’

Celtic heeft op de 31ste speeldag in de Schotse Premiership de Old Firm tegen stadsgenoot Rangers met 2-1 gewonnen. Zeven speeldagen voor het einde van de competitie heeft Celtic dertien punten voorsprong op Rangers en zo is de club van Dedryck Boyata weer een stap dichter bij een achtste landstitel op rij. Daarnaast is ook een derde treble op rij mogelijk nadat ze eerder dit seizoen al de League Cup wonnen.

Boyata dichter bij titel in Schotland

Nochtans had Celtic het zeker niet makkelijk tegen Rangers, dat na een halfuur al met een man minder kwam te staan na een rode kaart voor aanvaller Morelos wegens een elleboogstoot. James Forrest scoorde het beslissende doelpunt pas vijf minuten voor affluiten. Net voor de uitsluiting van Morelos had Edouard de thuisploeg op een 1-0-voorsprong gezet, maar de bezoekers vochten knap terug en dat resulteerde in de gelijkmaker op het uur van Ryan Kent, die Boyata in de wind zette. Even later moest onze landgenoot geblesseerd naar de kant en tot overmaat van ramp had Celtic-coach Neil Lennon al zijn wissels opgebruikt. Met tien tegen tien wist Celtic zich in de slotfase echter nog van de drie punten te verzekeren.

Castagne blijft met Atalanta op Europese koers

Atalanta Bergamo heeft op de 29ste speeldag in de Serie A met 1-3 gewonnen op het veld van Parma.

Mario Pasalic en Duvan Zapata (2x) zorgden voor de doelpunten bij de bezoekers, nadat de Ivoriaan Gervinho (ex-Beveren) in de beginfase de score had geopend voor de thuisploeg. Bij de eerste treffer van Zapata leverde Timothy Castagne de assist af. De Rode Duivel speelde de hele wedstrijd en liep na 58 minuten tegen een gele kaart aan.

Atalanta is nu al vier wedstrijden ongeslagen in de Serie A en doet met een voorlopige vijfde plaats in de stand flink mee in de strijd voor de Europese tickets.