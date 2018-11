FT buitenland. Geen breuk voor Moussa Dembélé die sinds 2010 al 25 voetblessures opliep Redactie

06 november 2018



De enkel is niet gebroken. Tot daar het goede nieuws voor Moussa Dembélé. Tottenham wacht de resultaten van een nieuwe scan af om duidelijkheid te krijgen over zijn onbeschikbaarheid. De dokters van de Spurs houden rekening met zwaar beschadigde enkelligamenten en een revalidatie van weken. Sowieso mist Dembélé de CL-match tegen PSV en de interlands tegen IJsland en Zwitserland. “Het belangrijkste is dat hij geen breuk opliep”, zegt coach Mauricio Pochettino. “Dat is goed. Misschien dat zijn ligamenten geraakt zijn, maar dat zien we later wel.” Voor Dembélé is het de zoveelste enkel/voetblessure. Op zijn blessure-cv, dat langer is dan dat van Kompany, staan sinds 2010 25 voetblessures vermeld. Dat is de helft van alle kwetsuren waarmee hij enkele dagen tot meerdere weken aan de kant stond. Overigens missen de Spurs vandaag 8 spelers, onder wie Lloris, Vertonghen, Dier, Wanyama, Rose en Dembélé. (KTH)