FT buitenland. Geen breuk voor Dembélé die sinds 2010 al 25 voetblessures opliep - “Arsène Wenger trekt naar AC Milan” - Hekkensluiter Ligue 1 zet coach op straat

06 november 2018

Empoli stelt Iachini aan als nieuwe coach

Empoli heeft Giuseppe Iachini aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt er Aurelio Andreazzoli op, die maandag bij de Serie A-club werd ontslagen. Andreazzoli leidde de Toscanen vorig seizoen naar de promotie, maar moest opkrassen na de teleurstellende prestaties van de voorbije weken. Na elf speeldagen sprokkelde Empoli slechts zes punten, waardoor het team op een degradatieplaats staat. Het 5-1-verlies vrijdagavond in Napoli, met een hattrick van Dries Mertens, werd hem fataal. De 54-jarige Iachini zat zonder club sinds zijn vertrek bij Sassuolo vorige zomer. Daarmee eindigde hij als elfde in de Serie A. Iachini zat ook al op de bank bij Chievo, Brescia, Sampdoria, Siena, Palermo en Udinese.

Kombouaré moet opkrassen bij Guingamp

Antoine Kombouaré is geen trainer meer van En Avant Guingamp. De hekkensluiter in de Ligue 1 bedankte hem vandaag voor bewezen diensten. Guingamp verloor afgelopen weekend met 5-0 van Nantes en staat met 7 op 36 gedeeld laatste met AS Monaco. De 54-jarige Kombouaré (oud-verdediger bij Nantes en PSG) was sinds de zomer van 2016 in functie bij Guingamp. In zijn eerste seizoen werd het team tiende, vorig seizoen twaalfde. Vincent Rautureau, directeur van het opleidingscentrum, en T3 Sylvain Didot nemen voorlopig over.

“Wenger naar AC Milan”

Gennaro Gattuso (40) out, Arsène Wenger (69) in. Volgens het betrouwbare France Football zal dat gebeuren bij AC Milan. Het maandblad meldt dat de Italiaanse topclub Gatusso - hij ligt al weken onder vuur - zal ontslaan en dat het al een akkoord heeft met Wenger om hem op te volgen. Wenger nam afgelopen zomer na 22 jaar afscheid bij Arsenal. (PJC)

Geen breuk voor Moussa Dembélé

De enkel is niet gebroken. Tot daar het goede nieuws voor Moussa Dembélé. Tottenham wacht de resultaten van een nieuwe scan af om duidelijkheid te krijgen over zijn onbeschikbaarheid. De dokters van de Spurs houden rekening met zwaar beschadigde enkelligamenten en een revalidatie van weken. Sowieso mist Dembélé de CL-match tegen PSV en de interlands tegen IJsland en Zwitserland. “Het belangrijkste is dat hij geen breuk opliep”, zegt coach Mauricio Pochettino. “Dat is goed. Misschien dat zijn ligamenten geraakt zijn, maar dat zien we later wel.” Voor Dembélé is het de zoveelste enkel/voetblessure. Op zijn blessure-cv, dat langer is dan dat van Kompany, staan sinds 2010 25 voetblessures vermeld. Dat is de helft van alle kwetsuren waarmee hij enkele dagen tot meerdere weken aan de kant stond. Overigens missen de Spurs vandaag 8 spelers, onder wie Lloris, Vertonghen, Dier, Wanyama, Rose en Dembélé. (KTH)

Zware knieblessure voor Australisch talent

De talentvolle aanvaller Daniel Arzani (19) is zwaar geblesseerd geraakt aan de knie in zijn debuutwedstrijd voor Celtic. De Australische international is daardoor langdurig uitgeschakeld en mist het toernooi om de Azië Cup in januari, waar de ‘Socceroos’ titelverdediger zijn. Arzani maakte op het WK in Rusland deel uit van de Australische selectie. Hij was van alle deelnemende teams de jongste voetballer in Rusland. De in Iran geboren spits werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot grootste talent in de Australische A-League. Het leverde hem een contract op bij Manchester City, dat hem verhuurde aan Celtic. Arzani mocht vorige week tegen Dundee zijn debuut maken, maar na 20 minuten kwam hij ongelukkig ten val en liep schade op de binnenste kruisband.