FT buitenland: Geel lintje kan Pep Guardiola schorsing opleveren - "Atlético en Sevilla denken aan Thorgan Hazard" Redactie

23 februari 2018

12u28 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

TAS vermindert schorsing voor meppende voorzitter van Sion

De voorzitter van de Zwitserse eersteklasser FC Sion Christian Constantin is in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS minder streng gestraft voor de klappen die hij in september uitdeelde aan een tv-commentator.

De schorsing wordt teruggebracht van 9 naar 5 maanden, waardoor het stadionverbod voor Constantin op 11 maart al op zijn einde loopt.

De feiten vonden op 21 september plaats na afloop van het competitieduel van Sion in Lugano (1-2). De Sionpreses ging toen commentator en ex-coach Rolf Fringer te lijf, nadat die hem "een narcist met nul procent empathie" had genoemd. Fringer kreeg enkele klappen en viel op de grond. Volgens de Zwitserse voetbalbond had Constantin "de gedragsregels duidelijk en ernstig geschonden" en de "waarden van het voetbal beschaamd".

FC Sion, de club van tweevoudig Rode Duivel Ilombe Mboyo, staat na 22 speeldagen tiende en laatste in de Zwitserse Super League.

Geel lintje kan Pep Guardiola schorsing opleveren

Pep Guardiola wordt door de Engelse voetbalbond (FA) vervolgd, omdat hij een geel lintje opgespeld had uit steun voor de Catalaanse kwestie. Dat meldde de FA vrijdag.

De coach van Manchester City droeg tijdens enkele wedstrijden een geel lintje op zijn jas. Guardiola groeide zelf op in Catalonië en spelde het lintje op uit protest tegen de opgepakte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

De FA verbiedt echter politieke boodschappen op en langs het voetbalveld. Guardiola heeft tot en met maandag 5 maart de tijd om te reageren op de aanklacht.

Villarreal zet Semedo op straat na arrestatie

Villarreal heeft meegedeeld verdediger Ruben Semedo voorlopig te schorsen. Hij ontvangt ook geen salaris meer. De Portugees werd gearresteerd voor zijn aandeel in een ontvoeringszaak. Semedo wordt beschuldigd van poging tot doodslag.

"Villarreal spreekt zijn ontsteltenis uit na het uitkomen van de zware misdrijven waarvan speler Nelson Semedo beschuldigd wordt", lieten de geelhemden in een persbericht weten. "Met respect voor het vermoeden van onschuld heeft de club beslist de speler te schorsen van zijn bezigheden. Ook zijn salaris wordt bevroren tot er een uitkomst is voor de disciplinaire procedure, die dinsdag tegen Semedo werd geopend."

Semedo werd dinsdag aangehouden nadat hij betrokken was bij het vasthouden en met een wapen bedreigen van een man. Donderdag liet het gerecht van Valencia weten dat de Portugees verdacht wordt van "poging tot moord, kidnapping, illegaal wapenbezit en gewelddadige overval". In november werd de verdediger ook al eens gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij een ruzie in een discotheek. Hij wacht in die zaak nog op het proces.

Semedo kwam afgelopen zomer voor veertien miljoen euro over van Sporting Lissabon, maar door blessureleed kwam hij in Spanje nog maar vier keer in actie. Zonder hem werd Villarreal donderdagavond uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League.

Italië en Nederland geven elkaar partij in match der afwezigen

Op 4 juni, tien dagen voor de start van het WK voetbal in Rusland, ontmoeten Italië en Nederland elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd in Turijn. Dat maakten beide federaties vandaag bekend.

Het wordt de 21e ontmoeting tussen de Squadra Azzurra en Oranje. Italië won negen van die ontmoetingen, Nederland drie. Acht maal eindigde het duel op een gelijkspel. De laatste onderlinge partij, eveneens vriendschappelijk in Amsterdam in maart 2017, werd gewonnen door de Azzurri met 1-2.

Italië, dat voor het eerst afwezig is op het WK sinds 1958, speelt de komende maanden enkele prestigieuze oefenwedstrijden. Op 23 maart speelt het in Manchester tegen Argentinië, terwijl vier dagen later in Londen Engeland wacht. Op 1 juni treft Italië in Nice nog Frankrijk. Voorlopig neemt beloftencoach Luigi Di Biagio de honneurs waar als interimbondscoach.

Nederland van zijn kant stelde recent Ronald Koeman aan als nieuwe bondscoach. Hij debuteert op 23 maart met een thuiswedstrijd tegen Nederland. Vier dagen later wacht een ontmoeting met Portugal in Genève. Verder staat op 31 mei nog een treffen met Slovakije in Trnava op het programma.

"Sevilla en Atlético Madrid tonen interesse in Thorgan Hazard"

De clubs staan ondertussen in de rij voor Thorgan Hazard. Eerder gaven we al mee dat Leicester City hengelt naar de diensten van de Rode Duivel. Nu weet de Spaanse krant AS te vertellen dat ook Atlético Madrid en Sevilla interesse tonen in de middenvelder van Borussia Mönchengladbach. De 24-jarige Belg trof dit seizoen al zeven keer raak in de Bundesliga.

Premier League eert man in vorm Moussa Dembélé

Dat Moussa Dembélé in uitstekende vorm verkeert, staat als een paal boven water. Uiteraard worden zijn kwieke dribbels ook opgemerkt in de Premier League. Op de officiële Facebook-pagina van de Engelse competitie werden enkele knappe acties van de middenvelder van Tottenham gebundeld. Een knappe video, maar let vooral op de passende klassieke muziek. Het filmpje kreeg al zo'n 30.000 likes.