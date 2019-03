FT buitenland. Geblesseerde Ronaldo maakt zich geen zorgen - De Bruyne en Kompany trainen weer Redactie

26 maart 2019

11u40 0

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany staan opnieuw op trainingsveld van Manchester City

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany gaven vorige week forfait voor de eerste twee EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels, thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2), maar stonden maandag wel opnieuw op het trainingsveld bij Manchester City. Dat maakten de Citizens bekend op hun website. Ze maken kans om komende zaterdag al opnieuw aan te treden in de competitiewedstrijd bij Fulham.

De Bruyne liet verstek gaan voor de Duivels met de naweeën van een hamstringblessure. De middenvelder werd op 2 maart in de competitiewedstrijd bij Bournemouth (0-1) halfweg gewisseld, en speelde sindsdien niet meer. Zijn blessure lijkt nu achter de rug. Het was al een pechseizoen voor De Bruyne tot dusver. Eerder lieten twee knieblessures in het najaar hem in totaal 3,5 maand aan de kant.

Kompany moest de interlands tegen Rusland en Cyprus aan zich voorbij laten gaan met een lichte spierblessure. De aanvoerder van de Citizens was voor Nieuwjaar lange tijd blessurevrij, maar herviel de voorbije drie maanden steeds weer in een hardnekkige spierblessure. Kompany kwam sinds het jaarbegin nog maar tot zes officiële duels, de laatste op 9 maart in de Premier League tegen Watford (3-1).

Ronaldo maakt zich geen zorgen

Cristiano Ronaldo is niet bang dat hij op 10 en 16 april ontbreekt als Juventus het in de kwartfinale van de Champions League opneemt tegen Ajax. De sterspeler van Portugal viel gisteren in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië (1-1) uit met een hamstringblessure, maar verwacht snel te herstellen. “Ik maak me hier geen zorgen over”, vertelde hij aan de Portugese sportkrant A Bola. “Ik ken mijn lichaam en iedereen overkomt wel eens wat. Ik weet dat het me gaat lukken om over twee weken weer terug te zijn.”

Ronaldo moest na een half uur spelen naar de kant toen hij na het trekken van een sprintje plotseling voelde dat het in zijn hamstring schoot. De blessure zal de komende 48 uur nader onderzocht worden. In de tweede helft meldde hij zich in een trainingspak weer langs de lijn, om bondscoach Fernando Santos te helpen bij het coachen. “Ik ben kalm, want ik weet dat ik zonder problemen binnen één tot twee weken weer fit ben”, zei Ronaldo.