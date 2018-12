FT buitenland. “Gattuso moét winnen om baan na de feestdagen te behouden” - City kan weer rekenen op David Silva Redactie

26 december 2018

11u20

Bron: Belga 0

Manchester City kan in drukke eindejaarsperiode weer rekenen op David Silva

Manchester City kan opnieuw rekenen op David Silva. De 32-jarige Spanjaard was een tweetal weken op de sukkel met een hamstringblessure, maar is opnieuw wedstrijdfit voor de verplaatsing naar Leicester. Dat heeft City vandaag laten weten.

Het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne is in de Premier League op achtervolgen aangewezen. City staat tweede met 44 punten, maar moet Liverpool voor zich dulden met vier punten meer. ‘The Reds’ ontvangen ook op Boxing Day Newcastle. Pep Guardiola en co hebben iets recht te zetten. Op de vorige speeldag leed City een zeldzame thuisnederlaag. Crystal Palace was in het Etihad Stadium met 2-3 te sterk.

“ Gattuso moét winnen om baan na de feestdagen te behouden”

Gennaro Gattuso gaat als coach van AC Milan spannende feestdagen tegemoet. Volgens Italiaanse media moet de Italiaanse coach de laatste twee wedstrijden van het jaar winnen om zijn baan te behouden.

AC Milan wist al drie wedstrijden op rij niet te winnen in de Serie A, terwijl de formatie van Gattuso in de Europa League werd uitgeschakeld na een nederlaag tegen Olympiakos (3-1). En dus is de eindejaarsboodschap voor Gattuso en consorten duidelijk: zes punten in de laatste twee wedstrijden van 2018. De Rossoneri spelen vanmiddag (12.30 uur) de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Frosinone (19de), waarna zaterdag de thuiswedstrijd tegen SPAL (16de) wacht.

Paolo Maldini en Leonardo, de sportief directeurs van AC Milan, willen het liefst niet van coach veranderen, maar bij nieuwe tegenvallende prestaties lijkt het tweetal genoodzaakt om in te grijpen. De achterstand op koploper Juventus bedraagt immers al 22 punten en met een huidige vijfde plek dreigt bij nieuwe tegenvallende prestaties ook de top vier (die recht geeft op directe deelname aan de Champions League) buiten bereik te komen. Mocht Gattuso met een ontslag het nieuwe jaar in worden gestuurd, zouden Roberto Donadoni, Arsène Wenger en Francesco Guidolin staan te trappelen om de 40-jarige Italiaan op te volgen in San Siro.

Montreal houdt ervaren Fransman Sagna langer aan boord

De Fransman Bacary Sagna heeft zijn contract bij Montreal Impact met een jaar verlengd. Dat heeft de club uit de Major League Soccer (MLS) laten weten. De 35-jarige verdediger voetbalde sinds afgelopen augustus voor het Canadese ex-team van Laurent Ciman. Sagna kwam toen transfervrij over van de Italiaanse degradant Benevento en tekende een overeenkomst tot het einde van het kalenderjaar, met een optie op nog een extra seizoen. In de MLS maakte hij in negen wedstrijden een doelpunt.

Sagna, een rechtsback, verdedigde gedurende zijn carrière de kleuren van achtereenvolgens Auxerre (2004-2007), Arsenal (2007-2014), Manchester City (2014-2017) en Benevento (2018). Tussen juli 2017 en januari 2018 was Sagna een half jaar clubloos. De 65-voudig Frans international was met Frankrijk aanwezig op de WK's van 2010 en 2014. In 2016 werd hij met Les Bleus in eigen land vice-Europees kampioen.