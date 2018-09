FT buitenland. Gareth Bale onderstreept zijn bloedvorm met deze schicht - Sané verlaat Duitse selectie - Red Flame Coryn moet onder het mes Redactie

07 september 2018

16u33 1

Sané verlaat Duitse selectie

Opnieuw ophef bij de Mannschaft rond Leroy Sané. De pijlsnelle winger, die door bondscoach Joachim Löw gepasseerd werd voor het WK in Rusland, heeft wegens "privéredenen" de Duitse selectie verlaten. Zo berichten Duitse media. Volgens de Duitse voetbalbond DFB gebeurde dat na overleg met de bondscoach. Sané mocht gisteren in het slot nog invallen tijdens de Nations League-confrontatie met Frankrijk (0-0). Zondag zal de Mannschaft het in de oefeninterland tegen Peru dus zonder de speler van Manchester City moeten stellen.

Bale pakt in Nations League uit met fraaie treffer

Als Gareth Bale tegenwoordig aan de aftrap verschijnt, maakt hij wel een doelpunt. In de drie speeldagen in de Primera Division trof de 29-jarige speler van Real Madrid telkens raak. Dat deed hij ook in het shirt van zijn geliefde Wales. De linkspoot nam een hoge bal op de borst aan om dan naar binnen te snijden en staalhard het leer in doel te jagen. Een meer dan fraaie treffer. Het leverde Wales overigens een 4-1-zege op tegen Ierland in het kader van de Nations League. Zo sloot bondscoach Ryan Giggs zijn eerste wedstrijd met inzet alvast uitstekend af.

Gareth Bale is simply unplayable these days. Back to top-5 this season.



pic.twitter.com/9HnqYXmMNL A.(@ ElPrincipe6_) link

Red Flame Coryn moet onder het mes

Slecht nieuws voor Jana Coryn. De Red Flame blesseerde zich eerder deze week op training bij haar club Lille en nu komt de ernst van de blessure aan het licht. Het Franse team meldde op Twitter dat Coryn (op de foto in het geel) haar voorste kruisband van de linkerknie gescheurd heeft en geopereerd zal worden. "We wensen haar het beste zodat ze sterker terugkomt", klonk het nog.

🔴 Blessée lors d’un entraînement cette semaine, Jana Coryn souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera opérée prochainement. On lui souhaite le meilleur pour qu’elle nous revienne encore plus forte 💪🏻 pic.twitter.com/KoqABuZgLy LOSC Féminines(@ LOSC_Feminines) link