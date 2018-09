FT buitenland. Gareth Bale onderstreept zijn bloedvorm met deze schicht - Sané verlaat Duitse selectie - Italië en Polen delen de punten in Nations League Redactie

07 september 2018

23u13 4

Italië en Polen delen de punten

Italië en Polen hebben 1-1 gelijkgespeeld op de openingsspeeldag in groep 3 van divisie A van de UEFA Nations League. Italië kon in Bologna dus nog geen echte revanche nemen voor zijn gemiste WK.

Het doelpunt van WK-ganger Polen kwam er na 40 minuten, op naam van Napoli-middenvelder Piotr Zielinski. Jorginho maakte twaalf minuten voor tijd gelijk van op de stip, na een overtreding van Jakub Blaszczykowski op Federico Chiesa. Het derde land in groep 3 is Portugal, dat vrij was op de eerste speeldag.

Ook twee andere WK-deelnemers kwamen vrijdag in actie. In groep 2 van divisie B won Rusland, de organisator van het afgelopen WK, met 1-2 bij Turkije. WK-sensatie Denis Cheryshev (13.) opende al vroeg de score, Serdar Aziz (41.) wist nog voor de rust gelijk te maken. Artem Dzyuba (49.) besliste de wedstrijd meteen na de rust. In groep 4 van divisie C ging WK-deelnemer Servië met 0-1 winnen bij Litouwen, na een benutte strafschop van Dusan Tadic (38.). In dezelfde groep bleven Roemenië en Montenegro steken op 0-0.

In groep 1 van divisie C klopte Albanië Israël met 1-0. In groep 3 van divisie D tot slot eindigde Azerbeidzjan-Kosovo op 0-0, de Faeröer wonnen met 3-1 van Malta.

De winnaar van elke poule in iedere divisie plaatst zich voor de halve finales, de uiteindelijke winnaar van elke divisie plaatst zich voor Euro 2020. De winnaar van iedere poule (behalve in divisie A) stijgt een divisie, de laatste van elke poule (behalve in divisie D) degradeert naar een lagere divisie.

Guus Hiddink terug als coach in China

Guus Hiddink keert terug als coach. De 71-jarige oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en Oranje bevestigde tegenover het Nederlandse Veronica Inside dat hij coach wordt van het Chinees olympisch elftal. "Doel is kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio", zegt Hiddink.

Volgens Hiddink gaat hij aan de slag als manager naar Engels model. "Ik was bijna met pensioen, maar dit is een mooie klus." China nam in 2008 in Peking voor de laatste keer met een voetbalelftal deel aan de Spelen.

In het seizoen 2015-2016 was Hiddink voor het laatst actief, als interim-coach van Chelsea. Daarvoor was hij, voor de tweede keer, bondscoach van Nederland. In die hoedanigheid werd hij na tegenvallende resultaten vroegtijdig weggestuurd.

In 1998 loodste Hiddink Oranje op het WK in Frankrijk naar de halve finales. Hij maakte ook furore door hetzelfde resultaat met Zuid-Korea te behalen op het WK van 2002. Verder won Hiddink onder meer de Europa Cup 1 met PSV (1988) en de Wereldbeker met Real Madrid (1998).

Atlético-spits Kalinic tijdje out met enkelblessure

Nikola Kalinic is vanmorgen op training bij Atlético Madrid uitgevallen met een enkelblessure, zo meldt de club. Hoe lang de Kroatische spits aan de kant moet blijven is niet bekend.

"Kalinic verliet meteen de training voor medische tests. Die wezen op een verstuiking van de rechterenkel", liet de club weten. Over de duur van de onbeschikbaarheid van de 30-jarige Kroaat liet de Europa League-titelhouder niets weten.

Atlético Madrid nam Kalinic deze zomer over van AC Milan. De 42-voudige international, die afgelopen WK na de eerste groepswedstrijd naar huis werd gestuurd nadat hij weigerde in te vallen tegen Nigeria, maakte vorig weekend zijn debuut voor Atlético in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Celta de Vigo.

De Spaanse topclub is in de groepsfase van de Champions League ingedeeld in een poule met Club Brugge. Op 3 oktober trekken de Bruggelingen naar het Estadio Metropolitano, op 11 december ontvangt blauw-zwart Atlético.

PARTE MÉDICO 📋

Kalinic sufre un esguince en el tobillo derecho.

👉 https://t.co/44NxwIS2ND Atlético de Madrid(@ Atleti) link

Sané verlaat Duitse selectie

Opnieuw ophef bij de Mannschaft rond Leroy Sané. De pijlsnelle winger, die door bondscoach Joachim Löw gepasseerd werd voor het WK in Rusland, heeft wegens "privéredenen" de Duitse selectie verlaten. Zo berichten Duitse media. Volgens de Duitse voetbalbond DFB gebeurde dat na overleg met de bondscoach. Sané mocht gisteren in het slot nog invallen tijdens de Nations League-confrontatie met Frankrijk (0-0). Zondag zal de Mannschaft het in de oefeninterland tegen Peru dus zonder de speler van Manchester City moeten stellen.

Bale pakt in Nations League uit met fraaie treffer

Als Gareth Bale tegenwoordig aan de aftrap verschijnt, maakt hij wel een doelpunt. In de drie speeldagen in de Primera Division trof de 29-jarige speler van Real Madrid telkens raak. Dat deed hij ook in het shirt van zijn geliefde Wales. De linkspoot nam een hoge bal op de borst aan om dan naar binnen te snijden en staalhard het leer in doel te jagen. Een meer dan fraaie treffer. Het leverde Wales overigens een 4-1-zege op tegen Ierland in het kader van de Nations League. Zo sloot bondscoach Ryan Giggs zijn eerste wedstrijd met inzet alvast uitstekend af.

Gareth Bale is simply unplayable these days. Back to top-5 this season.



pic.twitter.com/9HnqYXmMNL A.(@ ElPrincipe6_) link

Red Flame Coryn moet onder het mes

Slecht nieuws voor Jana Coryn. De Red Flame blesseerde zich eerder deze week op training bij haar club Lille en nu komt de ernst van de blessure aan het licht. Het Franse team meldde op Twitter dat Coryn (op de foto in het geel) haar voorste kruisband van de linkerknie gescheurd heeft en geopereerd zal worden. "We wensen haar het beste zodat ze sterker terugkomt", klonk het nog.

🔴 Blessée lors d’un entraînement cette semaine, Jana Coryn souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera opérée prochainement. On lui souhaite le meilleur pour qu’elle nous revienne encore plus forte 💪🏻 pic.twitter.com/KoqABuZgLy LOSC Féminines(@ LOSC_Feminines) link