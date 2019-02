FT buitenland. Fulham schuift Ranieri aan de kant - Puma gaat Man City sponsoren - Alba langer bij Barça Redactie

28 februari 2019

Kelderploeg Fulham schuift coach Claudio Ranieri alweer aan de kant

Claudio Ranieri is niet langer de coach van Fulham. De ploeg uit de kelder van de Premier League maakt na amper vier maanden een einde aan de samenwerking met de 67-jarige Italiaan. Scott Parker, een ex-speler van Fulham, neemt voorlopig over.

Ranieri stond sinds medio november vorig jaar aan het hoofd van Fulham, als opvolger van Slavisa Jokanovic. Maar de Italiaan kreeg de motor van Denis Odoi en co niet aan de praat. Fulham staat helemaal in de kelder van de stand met zeventien punten. Alleen Huddersfield Town (14 ptn) doet minder goed. Southampton, op een veilige zeventiende stek, telt al tien punten meer dan Fulham. “Uiteraard ben ik teleurgesteld na onze recente resultaten”, reageerde Ranieri. “Maar ik wil de club, spelers en fans bedanken voor de steun die ze mij gaven.”

Ranieri trainde in zijn loopbaan een hele waaier aan clubs, waaronder Chelsea, Juventus, AS Roma en Monaco. Zijn opvallendste succes behaalde hij in 2016, toen hij tot ieders verbazing met het nietige Leicester de titel pakte in Engeland. Toch moest hij het seizoen nadien vertrekken bij de kampioen, wanneer Leicester in de gevarenzone stond. Ranieri ging nadien aan de slag bij Nantes, maar stapte daar vorige zomer op.

Jordi Alba verlengt contract bij Barcelona tot 2024

Jordi Alba heeft een akkoord bereikt met FC Barcelona om zijn contract, dat zou aflopen in de zomer van 2020, met vier jaar te verlengen. De linksachter, die op 21 maart zijn 30e verjaardag viert, blijft zo tot juni 2024 op Camp Nou. De Spaanse kampioen heeft een afkoopclausule van 500 miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Dat heeft Barça donderdag bekendgemaakt.

Alba is aan zijn zevende seizoen toe bij Barcelona. In 2012 maakte hij de overstap van Valencia. Sindsdien pakte Alba 14 prijzen met de Catalaanse club, waaronder vier keer de Spaanse landstitel en één keer de Champions League. Hij kwam in 282 wedstrijden in actie voor de Blaugrana en scoorde daarin 14 keer.

Voor Spanje verzamelde de linksback 67 caps (8 goals). In 2012 kroonde hij zich tot Europees kampioen met La Roja.

FIFA schorst bestuurslid Mozambikaanse bond vijftien jaar

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Sidio Jose Mugadza, een bestuurslid van de Mozambikaanse voetbalbond, donderdag een schorsing van vijftien jaar en een boete van 3.000 Zwitserse frank (2.644 euro) opgelegd. De FIFA achterhaalde dat Mugadza smeergeld aanvaardde.

Woensdag werd Boniface Mwamelo, voormalig schatbewaarder en vicevoorzitter van de Zambiaanse voetbalbond, al levenslang geschorst door de FIFA, eveneens wegens corruptie.

Senol Günes volgt Mircea Lucescu op bij Turkije

Senol Günes is de nieuwe bondscoach van Turkije, zo maakte de Turkse Voetbalfederatie (TFF) vandaag bekend. De 66-jarige Günes is de opvolger van de Roemeen Mircea Lucescu, die medio februari opstapte in onderling overleg. Günes blijft wel nog tot het einde van de competitie in dienst bij Besiktas, waarmee hij momenteel op de derde plaats staat in de Turkse hoogste klasse. Nadien start hij voor een periode van vier jaar als bondscoach.

Voor Senol Günes is het de tweede ambtstermijn als Turks bondscoach. Bij zijn eerste periode tussen 2002 en 2004 werd hij met zijn land derde op het WK in Japan en Zuid-Korea, het beste resultaat ooit voor de Turken. Deze keer moet hij Turkije zien te plaatsen voor het EK van 2020 en het WK van 2022 in Qatar.

Manchester City ruilt Nike in voor Puma

Schrik niet wanneer u volgend seizoen Kevin De Bruyne voor Manchester City ziet spelen. De Engelse topclub kondigde aan met een nieuw design te zullen spelen. Vanaf 2019-2020 verruilen de ‘Citizens’ immers Nike in voor shirtsponsor Puma.

Het Duitse sportmerk levert onder meer de kledij voor Borussia Dortmund, AC Milan en de nationale ploeg van Italië en nu dus ook voor de Engelse kampioen. “Dit is onze grootste deal ooit”, laat Puma weten. Britse media spreken van een bedrag van bijna 60 miljoen euro per jaar.

Kruiswijk (ex-RSCA) zet noodgedwongen punt achter voetbalcarrière

Arnold Kruiswijk stopt met voetballen. De 34-jarige verdediger van Vitesse kampt met een slepende rugblessure, waardoor hij zich genoodzaakt voelt om na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Kruiswijk debuteerde in 2002 namens FC Groningen in het betaald voetbal, waarna hij via Anderlecht, Roda JC (huur) en SC Heerenveen in 2014 bij Vitesse belandde. Daar kampte hij de laatste jaren echter met een hardnekkige blessure aan zijn rug.

“En dat gaat maar niet over”, zo vertelt Kruiswijk tegen de officiële kanalen van Vitesse. “Nu is het moment dat het lijkt dat het niet meer beter wordt, in ieder geval dusdanig om bij een ploeg in de Eredivisie te voetballen. Ertegenin gaan blijkt ook geen voordeel op te leveren. Het is nou eenmaal zo.”

Duchâtelet: “Charlton kopen was een grote fout”

Roland Duchâtelet, eigenaar van Charlton Athletic FC - de club die hij wil verkopen - stootte de getergde fans van zijn Engelse club nog meer voor het hoofd in een opmerkelijk interview op de Britse radiozender talkSPORTS. “Het Engelse voetbalsysteem zou buitenlanders niet mogen toelaten om clubs te kopen”, zei hij tot ongeloof van de Britse journalisten. Duchâtelet liet voorts weten dat hij bij de verkoop van de club enkel geld vraagt voor het stadion en de gronden, de club Charlton geeft hij er gratis bij. Ook gaf Duchâtelet toe dat hij de club beter niet gekocht had: “Ik kan er maar twee procent van mijn tijd aan spenderen. Het is een grote fout van mij. Ik heb mij gebaseerd op het oordeel van mijn communicatiemensen, die ik met de overname van de club heb geërfd. Die deugden dus duidelijk niet.” Dit antwoord ging zelfs de beleefde Britten te ver. “Maar jij was toch de baas. Rubbish mate! Zever maat!” (DSS)