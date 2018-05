FT buitenland: Franse bekerfinalist degradeert naar vierde klasse - Nilis wordt assistent bij VVV - Klose aan de slag als jeugdtrainer bij Bayern De voetbalredactie

11 mei 2018

21u20 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Buitenlands Voetbal Franse bekerfinalist zakt naar vierde klasse

Van de hemel naar de hel. Het is een korte samenvatting van de week voor Les Herbiers. De Franse derdeklasser streed dinsdag nog om de beker tegen PSG, maar degradeert vandaag zowaar naar de vierde divisie. In tegenstelling tot de verloren bekerfinale ging Les Herbiers vandaag wel roemloos ten onder tegen Bezier. De Franse club verloor met 4-1 en is daardoor zeker van de degradatie.

Nilis wordt assistent bij VVV Venlo

Luc Nilis versterkt vanaf komend seizoen de technische staf van VVV-Venlo. De Belg wordt assistent-trainer van hoofdcoach Maurice Steijn. Nilis (50) was de laatste jaren als individueel trainer actief bij PSV, dat het clubicoon niet graag zag vertrekken. 'Maar uit respect voor zijn verdiensten bieden we hem de ruimte om naar VVV-Venlo te vertrekken', legt technisch directeur Marcel Brands uit op de website van PSV.

De oud-spits boekte grote successen in dienst van PSV, waar hij van 1994 tot en met 2000 speelde. Nilis werd tweemaal kampioen met PSV en pakte ook de Nederlandse beker en de Super Cup. Daarnaast werd hij twee keer topscorer van de Eredivisie en werd Nilis in 1995 verkozen tot Voetballer van het Jaar in Nederland.

Xian Emmers tot 2022 bij Inter Milaan

Inter Milaan heeft het contract van onze landgenoot Xian Emmers open gebroken en verlengd tot 2022. De 18-jarige middenvelder maakte deel uit van de Primavera (de beloftenploeg) van Inter, maar hij werd door coach Luciano Spalletti al een paar keer geselecteerd voor het A-elftal. Xian Emmers is de zoon van gewezen Rode Duivel Marc Emmers, die voor KV Mechelen en Anderlecht voetbalde. (RN)

Miroslav Klose wordt trainer van de U17 van Bayern München

Oud-Duits international Miroslav Klose is de nieuwe coach van de U17 van Bayern München. Dat meldt de Duitse club vandaag op zijn website. Hij ondertekent er een contract van twee jaar.

De 39-jarige Klose is momenteel de assistent van Duits bondscoach Joachim Löw. Vooraleer hij aan de slag gaat bij Bayern gaat hij dan ook nog met de Mannschaft mee naar het WK in Rusland, waar de Duitsers hun wereldtitel verdedigen.

Na een aantal jaren bij FC Kaiserslautern en Werder Bremen te hebben gespeeld, trok Klose in de zomer van 2007 naar Bayern München. Hij speelde er vier jaar en scoorde 53 goals in 150 wedstrijden voor de 'Rekordmeister'. In 2011 ging hij naar Lazio Roma, waar hij in 171 matchen 63 keer scoorde. In 2016 beëindigde hij er zijn carrière.

Na zijn spelerscarrière werd Klose meteen lid van de technische staff van de Duitse nationale ploeg, waarvoor hij 137 caps haalde tussen 2002 en 2014. Klose is met 71 goals topscorer van de Mannschaft en is ook topscorer aller tijden op het WK. In vier WK's (2002, 2006, 2010 en 2014) scoorde hij maar liefst zestien keer.

UEFA klaagt Buffon aan voor wangedrag tegen Real Madrid

De Europese voetbalbond UEFA heeft Gianluigi Buffon aangeklaagd voor zijn gedrag tijdens en na de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid. De Italiaanse doelman van Juventus werd woest toen scheidsrechter Michael Oliver diep in blessuretijd een strafschop toekende aan Real Madrid. Buffon beukte tegen Oliver aan en kreeg rood. Na het duel uitte de keeper ook felle kritiek op de ref.

De UEFA is niet te spreken over de uitspraken van Buffon en wijst naar "de algemeen geldende gedragsregels". De strafkamer van de Europese voetbalbond zal op 31 mei uitspraak doen.

Buffon uitte na de partij zijn ongenoegen over de toekenning van de strafschop, die door Cristiano Ronaldo werd omgezet en Real de kwalificatie bezorgde. "Het was een tiende van een penalty. De scheidsrechter moet beseffen dat hij een ramp heeft veroorzaakt", brieste de doelman na afloop. "Het is duidelijk dat hij geen hart in zijn borst heeft zitten, maar een vuilnisbak. Als je niet het karakter hebt om een wedstrijd als deze in een stadion als dit te leiden, dan kan je beter met je vrouw en kinderen op de tribune gaan zitten."

Jarige Iniesta wil zijn nieuwe club nog niet bekendmaken

Vandaag mag Andrés Iniesta 34 kaarsjes uitblazen en die verjaardag staat uiteraard ook in het teken van zijn afscheid bij Barcelona. De draaischijf op het middenveld van de Catalanen begint straks aan een avontuur buiten Europa. Het Japanse Vissel Kobe werd al genoemd, maar zelf wil 'El Blanquito' nog niks prijsgeven. "Alle scenario's buiten Europa zijn opties, net als voorheen trouwens", vertelt Iniesta aan El Mundo Deportivo. "Een paar weken geleden zeiden ze al dat ik had getekend bij een Chinese club, later nog bij een andere ploeg. Er zijn veel opties en in deze anderhalve week zal ik de beslissing nemen die volgens mij het beste voor me is."

Iniesta blikte ook terug op zijn rijkgevulde carrière. Naar 22 oktober 2002 bijvoorbeeld. Toen debuteerde hij in de basis op het veld van Club Brugge. "Dat debuut in het eerste elftal was misschien wel de belangrijkste dag in mijn carrière, omdat ik er zo lang naar had uitgekeken. Door het vertrouwen dat ik van hem kreeg, kreeg ik ook meer vertrouwen in mijn eigen kunnen", dankte Iniesta zijn toenmalige coach Louis van Gaal. "Of er nog iets ontbreekt in mijn carrière? In het voetbal kun je niet alles winnen. De nederlagen en teleurstellingen doen pijn, maar de trots en de blijdschap over de gewonnen wedstrijden en prijzen overheersen dat ruimschoots. Onoverwinnelijke teams bestaan niet."

Paraguayaan Alejandro Dominguez herverkozen als voorzitter CONMEBOL

Alejandro Dominguez is vandaag herverkozen als voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL. De Paraguayaan werd opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar nadat hij een reorganisatie in goede banen had geleid na een corruptiezaak.

De tien lidstaten (Brazilië, Argentinië, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Uruguay en Paraguay) herkozen unaniem de 46-jarige Dominguez tot voorzitter tijdens het 69e congres van de CONMEBOL. Dominguez is al sinds januari 2016 voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, nadat zijn Paraguayaanse voorganger Juan Ángel Napout gearresteerd werd omdat hij betrokken was geraakt bij een corruptiezaak.

Dominquez, die ook vicevoorzitter is bij de wereldvoetbalbond FIFA, besloot twee jaar geleden een transparant beleid te voeren en deed daarvoor een beroep op Amerikaanse auditbureaus. Doordat er niet meer werd gefraudeerd, zag de CONMEBOL zijn inkomsten fors toenemen. De inkomsten werden daarna weer verdeeld onder de voetbalbonden en de deelnemende clubs van de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse tegenhangers van respectievelijk de Champions League en de Europa League.

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, reisde naar het Paraguayaanse Asuncion om de kandidatuur van Dominguez te steunen. "Ik ben heel fier dat ik aanwezig kan zijn op dit belangrijke congres, dat in teken staat van de normaliteit, de sereniteit, de solidariteit, de eenheid en de kracht van de CONMEBOL," zei Infantino op het congres. "Voetbal is eindelijk weer de belangrijkste zorg van de CONMEBOL geworden."

Atlético-coach Diego Simeone blijft geschorst voor finale EL

Diego Simeone zal de finale van de Europa League definitief vanuit de tribunes moeten volgen. De trainer van Atletico Madrid ving vandaag bot bij het beroepscomité van de Europese voetbalbond UEFA.

Simeone had in de heenmatch van de halve finale tegen Arsenal de Franse scheidsrechter Clément Turpin beledigd. De Argentijn ging door het lint na een vroege tweede gele kaart voor verdediger Vrsaljko. De ref had Simeone vervolgens naar de tribunes verwezen.

De UEFA schorste Simeone vier wedstrijden. Hij zat al één schorsingsdag uit in de terugmatch van de halve finale. Op 16 mei zit hij dus evenmin op de bank tijdens de finale in Lyon tegen Marseille.

Nederlander maakt owngoal vanop zo'n 40 meter

In de play-offs voor de promotie of degradatie in de Eredivisie kregen de fans een wel heel erg bizarre owngoal te zien. Van mooie makelij weliswaar. In de 89ste minuut wilde Stijn Spierings een bal keihard wegkeilen, maar dat draaide echter anders uit. Vanop zo'n 40 meter vlamde hij het leer in doel. Gelukkig voor Spierings wist Robert Mühren in de 90ste minuut nog te scoren zodat Sparta met 1-2 won op het veld van FC Dordrecht. Zondag volgt de return al.

Arjen Robben jaar langer bij Bayern

Arjen Robben heeft zijn aflopende contract bij Bayern München met een jaar verlengd. Samen met de verlenging van Robben maakte de Duitse landskampioen ook bekend dat het contract met de Braziliaanse verdediger Rafinha met een jaar is verlengd. "Beide spelers gaan een belangrijke rol vervullen komend seizoen en we zijn dan ook blij dat ze hier nog een jaar zullen spelen", zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. Eerder tekende Franck Ribéry al voor een jaar bij in München.

Wondermooie treffer in Brazilië

Heeft Maranhão gisteren een gooi gedaan naar de Puskas Award? De treffer waar de 28-jarige Braziliaan mee uitpakte was alvast wel wondermooi. De speler van Goiás nam het leer knap mee om dan de bal met een volley vanuit een schuine hoek heerlijk in doel te jassen. Het was meteen ook de gelijkmaker in de partij tussen Goiás en Gremio in de Braziliaanse beker. Het mocht echter niet baten voor Maranhão en co. Gremio won de wedstrijd uiteindelijk met 3-1.

Jeugdproduct van Genk trekt naar Fortuna Sittard

Alessandro Ciranni draagt vanaf komend seizoen het shirt van Fortuna Sittard. Dat bevestigt de Nederlandse club, die de promotie naar de eredivisie afdwong, op zijn website. De 21-jarige Ciranni is een jeugdproduct van RC Genk. Sinds 2016 speelde de vleugelverdediger voor tweedeklasser MVV. Hij ondertekende een contract voor drie jaar bij Fortuna Sittard.

"Tijdens de gesprekken kwam het familiegevoel dat binnen deze club heerst, meteen naar voren. Dat vind ik heel belangrijk", legt Ciranni uit. "Daarnaast ben ik een ambitieuze speler en die ambitie vind ik ook terug bij Fortuna Sittard. Dat hebben ze dit seizoen wel bewezen. Daarom wil ik meegaan in dit project. Samen met mijn medespelers wil ik ervoor zorgen dat we ons volgend seizoen handhaven en een rol van betekenis kunnen spelen. We gaan niet 'zomaar' meedoen. Ik wil mijn steentje bijdragen door zoveel mogelijk te spelen. Daarnaast heb ik een naam hoog te houden als het gaat om vrije trappen. Die naam wil ik ook in de eredivisie hooghouden!"

Mousa Dembélé nog onzeker voor Leicester City

Het is nog koffiedik kijken of Mousa Dembélé zondag in actie kan komen voor Tottenham. Op hun Twitteraccount meldden de Spurs dat de middenvelder nog onderzocht wordt om te kijken hoe het staat met de enkelblessure. Zondag speelt Tottenham om 16u tegen Leicester City.

Clubicoon Xabi Prieto als clublogo bij laatste thuisduel

Spelers die hun hele carrière voor één club spelen zijn uitzonderlijk in het hedendaagse voetbal. Het aanstaande afscheid van aanvoerder Xabi Prieto (34) is voor Real Sociedad dan ook reden voor een bijzondere ode. De afbeelding van zijn gezicht dient zaterdag namelijk als clublogo.

Francesco Totti, Paolo Maldini, Carles Puyol, Jamie Carragher en Ryan Giggs. Het rijtje spelers dat hun hele loopbaan voor slechts één club speelde is kort. Binnenkort komt ook de naam van Xabier 'Xabi' Prieto daarbij. De 34-jarige middenvelder uit San Sebastián speelt sinds 2000 voor Real Sociedad, maar neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van de club uit zijn geboortestad. Prieto speelde eerst twee seizoen voor Real Sociedad B en maakte op 8 oktober 2003 zijn debuut in de hoofdmacht bij de Baskische club. Inmiddels speelde hij al 530 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 74 doelpunten en 51 assists.

Aan het eind van dit seizoen zet Prieto echter een punt achter zijn profcarrière en daarom wil Real Sociedad hem nog één keer in het zonnetje zetten. Dat doet de club in de thuiswedstrijd tegen CD Leganés (zaterdag 16.15 uur) door een afbeelding van zijn gezicht voor één keer als clublogo te laten dienen. De Spaanse voetbalbond gaf groen licht voor het bijzondere idee van 'La Real', dat op een elfde plaats staat in La Liga en in de laatste twee wedstrijden nergens meer voor speelt. In de laatste wedstrijd van dit seizoen, uit bij FC Barcelona, wacht Prieto mogelijk nog een erehaag samen met zijn eveneens afscheid nemende leeftijdsgenoot Andrés Iniesta.

Er is echter nog één klein probleempje. Prieto speelde sinds 25 februari dit jaar namelijk geen wedstrijd meer vanwege rugklachten, een van de redenen waarom hij ook stopt. De ervaren middenvelder zal echter proberen om komende zaterdag bij de wedstrijdselectie te behoren, zodat hij met z'n eigen gezicht op zijn borst kan spelen.

Guillaume Gillet weg bij Olympiakos

Guillaume Gillet arriveerde pas begin dit seizoen bij Olympiakos, maar het avontuur van de verdedigende middenvelder zit er toch alweer op. Gillets contract bij Olympiakos werd immers verbroken, waardoor de 34-jarige Belg dus een vrije speler is. Gillet was al een tijdje op het achterplan verzeild geraakt in Athene en mag in de herst van zijn carrière dus op zoek naar een nieuwe werkgever. In het verleden speelde hij onder meer bij AA Gent, Anderlecht, Bastia en Nantes.

Chamberlain werkt aan comeback

De onfortuinlijke Alex Oxlade-Chamberlain heeft via Instagram laten weten dat zijn operatie goed verlopen is. De 24-jarige sneltrein van Liverpool viel in de heenmatch van de Champions League tegen AS Roma al na 18 minuten uit met een serieuze knieblessure. De Brit moet het WK aan zich laten voorbijgaan maar zou dankzij de succesvolle operatie wel fit moeten geraken voor de start van volgend seizoen. "Vorige week naar de jongens aan het kijken die ons een stap dichter bij iets speciaal brachten", aldus Chamberlain op Instagram. "Knieoperatie was een succes, het harde werk is nu al begonnen."

Chadli kan weg bij West Brom voor 19,5 miljoen

Nacer Chadli kan voor 19,5 miljoen euro vertrekken bij West Bromwich Albion, dat degradeert uit de Premier League. Dat is de clausule die in zijn nog twee jaar lopende contract is opgenomen. West Brom hoopt zo de transfersom te recupereren die de club in 2016 op tafel legde voor de Rode Duivel. Hij kwam over van Tottenham. Op het WK moet hij een transfer zien af te dwingen, maar na een rampseizoen staan de clubs niet aan te schuiven. Zeker niet voor dat bedrag. Door kwaaltjes en twee serieuze spierscheuren in de hamstrings speelde Chadli slechts 277 minuten in 9 maanden. Zaterdag vierde hij zijn wederoptreden tegen Spurs, met een invalbeurt van 10 minuten. Zijn eerste match in 2018.

City breekt drie records (en Ederson trapt zich in het Guinness Book of Records)

Drie records voor Manchester City in de Premier League afgelopen speeldag: dat van de meeste punten (97), meeste zeges (31) en meeste doelpunten (105). In cijfers is het elftal van Pep Guardiola het dominantste ooit. En daar bleef het niet bij, want doelman Ederson Moraes trapte zich in Guinness Book of Records. De Braziliaan pakte op een trainingsveld van Manchester City uit met de verste uittrap ooit gemeten: 75,35 meter en mag zich nu dus wereldrecordhouder noemen. Bekijk zijn poging hieronder:

