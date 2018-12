FT buitenland. Fiorentina pakt punt tegen Sassuolo dankzij treffer van Mirallas in 96ste (!) minuut - Gladbach is tweede na assist Hazard Redactie

09 december 2018

15u40

Bron: Belga 0

Fiorentina pakt punt tegen Sassuolo dankzij treffer van Mirallas in 96ste minuut

Fiorentina heeft op de vijftiende speeldag in de Serie A op de valreep een puntje gepakt bij Sassuolo. Invaller Kevin Mirallas legde in de 96ste minuut de 3-3-eindstand vast.

De partij in het Mapei Stadium kwam pas na rust helemaal op gang. Duncan (62.) en Babacar (67.) brachten de thuisploeg op een dubbele voorsprong, waarna Simeone (70.) voor de bezoekers tegenscoorde. De Florentijnen hoopten nog op een punt en brachten daarom een kwartier voor tijd Mirallas tussen de lijnen. De zestigvoudige Rode Duivel zag Sensi de thuisploeg tien minuten voor tijd echter op 3-1 brengen. Fiorentina leek in de touwen te hangen, maar werd drie minuten voor tijd geholpen door een rode kaart voor Filip Djuricic (ex-Anderlecht). De bezoekers kregen hoop en na de aansluitingstreffer van Benassi (89.) kroonde Mirallas zich tot de held door in de 96ste minuut met een lage schuiver de 3-3 op het bord te zetten. Tussendoor had ook Milenkovic (90.+2) voor Fiorentina nog rood gekregen.

In de tussenstand van de Serie A is Sassuolo achtste (21 punten). Fiorentina volgt als twaalfde met negentien punten.

Premier but en Serie A pour Kevin Mirallas ! 🇧🇪



Le Belge sauve un point pour la Fiorentina en égalisant en toute fin de match. 🔥 pic.twitter.com/TGVisliV4D Eleven Sports (FR)(@ ElevenBE_fr) link

Mönchengladbach is opnieuw tweede na moeizame zege tegen Stuttgart

Borussia Mönchengladbach heeft op de veertiende speeldag in de Bundesliga zijn negende overwinning van het seizoen geboekt. Tegen laagvlieger Stuttgart liep het niet altijd van een leien dakje, maar de Borussen wonnen wel met 3-0. Thorgan Hazard deed met een assist zijn duit in het zakje.

Borussia overleefde een moeilijke openingsfase, maar wrong nadien enkele grote kansen de nek om. Halverwege de tweede helft deed invaller Florian Neuhaus de wedstrijd kantelen. Eerst legde hij de 1-0 panklaar voor Raffael (69.), nadien stond Neuhaus (77.) zelf op de goede plaats om de assist van Hazard binnen te schieten. Een nochtans verdienstelijk Stuttgart moest in het slot de kelk tot op de bodem ledigen. Eerst pakte Thommy zijn tweede gele kaart, nadien duwde de Franse WK-revelatie Benjamin Pavard (84.) de 3-0 in eigen doel. Gladbach wipt dankzij de zege opnieuw over Bayern München naar plek twee. Met 29 punten bedraagt de achterstand op leider Dortmund al 7 eenheden.