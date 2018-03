FT buitenland: FIFA voert antidopingcontrole uit bij Barça, ook Vermaelen moet plasje afleveren - PSG denkt aan Conte als opvolger voor Emery De voetbalredactie

08 maart 2018

16u28 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

FIFA voert antidopingcontrole uit bij Barça

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft vanmiddag een antidopingcontrole uitgevoerd in het trainingscentrum van FC Barcelona. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. Negen Barça-spelers moesten een bloed- en urinestaal afleveren, onder wie Thomas Vermaelen. De andere acht spelers die werden gecontroleerd, waren Sergio Busquets, Paulinho, Jordi Alba, Lucas Digne, Gerard Piqué, Andre Gomes, Marc-André Ter Stegen en Andres Iniesta. FC Barcelona neemt het zaterdagavond op tegen Malaga, rode lantaarn in de Primera Division.

UEFA opent tuchtzaak tegen PSG

De UEFA heeft een tuchtzaak geopend tegen PSG wegens ongeregeldheden tijdens de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Real Madrid. PSG wordt vervolgd voor een gebrekkige organisatie omdat de fans veelvuldig vuurwerk afstaken, laserpennen gebruikten en trappen blokkeerden. Een uitspraak wordt op donderdag 22 maart verwacht. PSG verloor de wedstrijd met 1-2 en werd zo in de achtste finales uitgeschakeld. De heenwedstrijd had de Franse kampioen al met 3-1 verloren.

Groot vraagteken achter Iniesta

Volgende week woensdag krijgt Barcelona in eigen huis Chelsea over de vloer. Of Andrés Iniesta die return in de achtste finales van de Champions League haalt, is nog steeds een groot vraagteken. De Spanjaard liep afgelopen zondag tegen Atlético Madrid een hamstringblessure op en de Catalaanse club beslist pas de dag voor de kraker of de 33-jarige balvirtuoos voldoende fit is. Hoe dan ook wordt het kantje boordje. Zijn afwezigheid zou alvast een flinke domper zijn, want Barça moet ook de niet-speelgerechtigde Philippe Coutinho missen. De heenwedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Thomas Meunier dankt zijn supporters

Paris Saint-Germain onderging dinsdag de wet van de sterkste. Real Madrid knikkerde het sterrenensemble genadeloos uit de Champions League. Thomas Meunier moest het allemaal vanop de bank bekijken, maar nadien dankte hij de supporters wel voor de steun. "De enigen aan wie niets te verwijten valt. Bedankt om de hoop levendig te houden via de media, bemoedigende berichten en meer", klonk het op Twitter.

Les seuls à qui rien ne peut être reproché. Merci d'avoir tenu l'espoir en vie via médias, messages d' encouragements et autres... #ICICESTPARIS #VOUSÊTESPARIS #TÔTOUTARD pic.twitter.com/0wNyrGa8mq Thomas Meunier(@ ThomMills) link

Volgt Conte Emery op bij PSG?

Bij Chelsea zien ze het graag gebeuren. Antonio Conte is een van de topkandidaten als opvolger van Unai Emery bij PSG. Dat wordt door verscheidene bronnen bevestigd. PSG zocht ondertussen al contact met de broer van de Italiaan. Na de uitschakeling in de Champions League wil de directie van PSG een absolute topcoach binnenhalen die hen eindelijk in Europa op de kaart zet. Ook Mauricio Pochettino en Luis Enrique staan op het lijstje.

Conte is komende zomer wellicht een vrije trainer. Chelsea is zinnens hem na het seizoen door te sturen. Ondanks de landstitel vorig jaar leven bestuur en coach al sinds de zomer op voet van oorlog. De veeleisende Conte kreeg niet de versterkingen en de macht die hij wou en clashte zwaar met CEO Marina Granovskaia, de rechterhand van eigenaar Roman Abramovich. Liefst zou hij aan alle touwtjes trekken. Ook met zijn spelersgroep is de chemie al een tijdje weg. Ze hekelen zijn voorzichtige aanpak dit seizoen in de toppers en de zware tactische arbeidslast. Chelsea speelde zondag een draak van een match op City. Zonder enige druk naar voren. Een opdracht van zijn trainer. (KTH)

No alarms and no surprises. Antonio Conte is a main candidate to become PSG’s new manager. #cfc pic.twitter.com/POqFy4gbRU Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Lazio wil contract Lukaku verlengen

Jordan Lukaku - vanavond met Lazio in de 1/8ste finales van de Europa League in de basis verwacht tegen Dinamo Kiev - krijgt een extra boost. Volgens Italiaanse media wil Lazio namelijk graag het contract van Lukaku, dat loopt tot 2019, verlengen. Het zou de Rode Duivel graag nog twee jaar langen aan zich binden.

Jesper Jørgensen bergt voetbalschoenen op

De rechterknie wil niet meer mee. En dus stopt Jesper Jørgensen al op zijn 33ste met voetballen. De Deen ligt in zijn thuisland onder contract bij Esbjerg, maar laat weten "met spijt in het hart afscheid te nemen". Jørgensen speelde in de Belgische eerste klasse 151 wedstrijden voor AA Gent, Club Brugge en Zulte Waregem en kwam daarin 23 keer tot scoren. (PJC)

Van Marwijk na WK weg als bondscoach van Australië

Graham Arnold gaat na het WK in Rusland aan de slag als bondscoach van Australië. Hij zal dan de Nederlander Bert van Marwijk opvolgen, zo maakte de Australische voetbalbond vandaag bekend.

Van Marwijk kwam vorige maand aan het roer bij de Socceroos, als vervanger van de in november opgestapte Ange Postecoglou. Na het WK maakt de Nederlander plaats voor Graham Arnold, die een contract ondertekende tot het WK van 2022 in Qatar.

De 54-jarige Arnold is een voormalig Australisch international en ex-speler van Club Luik en Charleroi. Hij was al eerder bondscoach van zijn land in 2006-2007 en jarenlang assistent. Na het WK verlaat de oud-spits zijn huidige werkgever Sydney FC. Australië speelt in juni op het WK tegen Frankrijk, Denemarken en Peru.

Trainer verlaat Willem II onder druk van fans

Erwin van de Looi is geen coach meer van de Nederlandse eersteklasser Willem II. De 46-jarige Van de Looi zou eigenlijk aan het einde van dit seizoen vertrekken, maar onder druk van de ontevreden aanhang heeft hij besloten onmiddellijk op te stappen.

"De supporters steken te veel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg", zegt de coach, die in de zomer van 2016 begon in Tilburg. "Dit helpt het team zeker niet in de komende, beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing gemaakt."

Diverse supportersgroepen hadden deze week aangedrongen op het vertrek van Van de Looi, onder wiens leiding Willem II vorig seizoen op de dertiende plek in de Eredivisie eindigde. Dit seizoen staat de ploeg van aanvallers Jordy Croux en Ismail Azzaoui na 26 speeldagen op de vijftiende plaats, met 5 punten meer dan nummer zestien FC Twente. Assistent-trainer Reinier Robbemond zit zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen koploper PSV als voorlopige T1 op de bank.

Voorzitter en sportief directeur verlaten degradatiekandidaat Hamburg

De sportieve crisis bij SV Hamburg kost voorzitter Heribert Bruchhagen en sportief directeur Jens Todt de kop. Beide mannen werden vandaag ontslagen door de beheerraad, zo maakte de Duitse eersteklasser bekend.

Hamburg is de enige club die al elk seizoen in de Bundesliga heeft gespeeld, maar daar komt mogelijk verandering in. HSV telt met nog negen matchen te gaan immers zeven punten achterstand op Mainz, de eerste niet-zakker.

Op 22 januari verving Bernd Hollerbach op de trainersbank Markus Gisdol, maar sindsdien kon Hamburg nog niet winnen.

Directeur Frank Wettstein neemt voorlopig alle operationele taken op zich.

Zwitser Hadergjonaj tekent tot 2021 bij Huddersfield Town

De Zwitserse rechtsachter Florent Hadergjonaj heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Huddersfield Town. Dat bevestigt de club uit de Premier League op zijn website.

De 23-jarige Hadergjonaj, een ploegmaat van Laurent Depoitre, wordt dit seizoen door The Terriers geleend van de Duitse tweedeklasser FC Ingolstadt. Hij speelde al negentien wedstrijden voor de Engelsen, waardoor de aankoopclausule kon worden geactiveerd. Hoeveel Huddersfield betaalt, is niet bekend.

De Zwitser telt een cap op zijn naam. In juni 2017 viel hij aan de rust in van de oefenmatch tegen Wit-Rusland (1-0).