FT buitenland. FIFA-baas Infantino denkt aan uitbreiding WK 2022 - PSV wil Robben terughalen - Sampaoli nieuwe coach Santos

13 december 2018

De meeste nationale voetbalbonden willen dat het WK van 2022 niet 32 maar al 48 deelnemers krijgt. Dat vertelde voorzitter Gianni Infantino van de FIFA in Doha, waar hij het WK voor clubs bezoekt.

De Zwitser weet niet of een toernooi met 48 landen in een klein land als Qatar haalbaar is. Een probleem is dat het golfstaatje een moeizame relatie onderhoudt met buurlanden als Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. “Ik weet niet of het moeilijk is om het WK ook in buurlanden af te werken”, zei Infantino. “Natuurlijk volg ik ook het nieuws. Maar voetbal is geen politiek en soms komen dromen uit. We weten dat de meeste bonden in 2022 al naar 48 deelnemers willen. In dat geval heerst er in nog meer landen een WK-koorts en houden nog meer landen uitzicht om zich te kwalificeren.”

Aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaan al wel 48 landenploegen deelnemen.

Madrileense derby Real-Leganes in achtste finales Copa del Rey

Thibaut Courtois neemt het met Real Madrid op tegen stadsgenoot Leganes in de achtste finales van de Copa del Rey, de Spaanse bekercompetitie.

Titelverdediger FC Barcelona, de club van Thomas Vermaelen, krijgt een dubbele confrontatie met Levante voorgeschoteld. Michy Batshuayi en Valencia treffen Sporting Gijon, de enige overgebleven tweedeklasser. Adnan Januzaj kijkt met Sociedad Real Betis in de ogen.

De heenwedstrijden vinden op 8, 9 en 10 januari 2019 plaats, de terugmatchen op 15, 16 en 17 januari 2019.

Loting achtste finales

Real Madrid - Leganes

Getafe - Real Valladolid

Real Betis - Real Sociedad

Levante - FC Barcelona

Athletic Bilbao - Sevilla

Sporting Gijon (D2) - Valencia

Girona - Atletico Madrid

Villarreal - Espanyol

Sampaoli nieuwe coach van Santos

Jorge Sampaoli is de nieuwe trainer van het Braziliaanse Santos. De Argentijn moet zijn nieuwe club weer succesvol maken. Santos eindigde het afgelopen seizoen slechts als tiende. Sampaoli is de opvolger van Alexi Stival, die na een teleurstellend seizoen vertrok. Sampaoli krijgt bij Santos een nieuwe kans als trainer. Hij werd na het WK ontslagen als bondscoach van Argentinië.

UEFA onderzoekt nieuw wangedrag Ajax-fans

Ajax moet rekening houden met een nieuwe straf van de UEFA. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond is een onderzoek gestart omdat fans van de Amsterdamse club gisteravond voorwerpen op het veld zouden hebben gegooid tijdens het thuisduel tegen Bayern München (3-3) in de Champions League. Ajax kreeg drie weken geleden al een boete van 71.000 euro opgelegd wegens ongeregeldheden met de eigen aanhang tijdens beide CL-duels tegen Benfica. Daarnaast kreeg de club een voorwaardelijke straf voor een uitwedstrijd zonder eigen publiek. De tuchtcommissie van de UEFA buigt zich vandaag nog over ongeregeldheden tijdens het duel tussen AEK Athene en Ajax. Als Ajax schuldig wordt bevonden, dan mogen er mogelijk geen supporters naar de uitwedstrijd van hun club in de achtste finale van de Champions League.

PSV houdt de deur voor Robben open

Bij de Nederlandse topclub PSV staat de deur voor Arjen Robben open. Trainer Mark van Bommel heeft de bijna 35-jarige aanvaller gepolst voor een terugkeer naar Eindhoven. Robben maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij Bayern München, waarvoor hij dan tien jaar heeft gespeeld. “Mark van Bommel heeft ooit met hem gespeeld. Als je met elkaar zo’n relatie hebt, is een klein berichtje snel gestuurd”, vertelde algemeen directeur Toon Gerbrands bij de regionale radiozender Omroep Brabant. “Robben moet zelf de keuze maken. Maar we hebben hem via Van Bommel laten weten dat hij welkom is.”

De Bayern-buitenspeler houdt zelf alle opties voorlopig open, ook dat hij komende zomer stopt. De supporters van FC Groningen, de club waarbij Robben begon, zien hem dolgraag terugkeren in het noorden. De fans toonden zondag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo een groot spandoek met de tekst “Arjen, volg je hart!”

Inter rekent op oud-sportief directeur van Juventus om succes van weleer terug te brengen

Serie A-club Inter Milaan heeft Giuseppe Marotta aangesteld als nieuwe sportief directeur. De 61-jarige Marotta verdiende de voorbije acht seizoenen zijn sporen in diezelfde functie bij rivaal Juventus. Met de Oude Dame won hij in die periode liefst zeven opeenvolgende landstitels.

Marotta verliet Juventus eind oktober, om nauwelijks anderhalve maand later grote concurrent Inter te vervoegen. “Dit is een job met een enorme verantwoordelijkheid”, verklaarde Marotta in een video op het Twitteraccount van de Nerazzurri. “Maar dat stoort me helemaal niet. Er staat ons een nieuw avontuur te wachten, een winnend avontuur.”

Internazionale staat na zestien speeldagen derde in de Serie A, op veertien punten van de soevereine leider, Juventus. Het team van Radja Nainggolan werd dinsdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League na een 1-1 gelijkspel tegen PSV. De Milanezen finishten zo als derde in groep B en komen na Nieuwjaar uit in de Europa League.

#Marotta: "Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio" #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC Inter(@ Inter) link

CEO Engelse voetbalbond stapt op het einde van het seizoen op na reeks van mislukkingen

Martin Glenn stapt na dit seizoen op als CEO van de Engelse voetbalbond (FA). Glenn lag onder vuur vanwege een reeks mislukkingen. Zo was hij verantwoordelijk voor de aanstelling van bondscoach Sam Allardyce, die al na één interland moest vertrekken vanwege een schandaal. Hij kreeg ook veel kritiek op de manier waarop hij een racismezaak binnen de nationale vrouwenploeg aanpakte. Bovendien lukte het hem niet om de voorgenomen verkoop van Wembley voor elkaar te krijgen.

Glenn werd begin 2015 aangesteld als CEO van de FA. Het EK van 2016 in Frankrijk liep uit op een grote teleurstelling, maar met Gareth Southgate als opvolger van Allardyce richtte de nationale ploeg zich weer op. Bij het afgelopen WK in Rusland werd Engeland vierde.

De FA benadrukt in een verklaring op de website alle successen van Glenn. Zo werden de nationale ploegen onder 17 en onder 20 jaar wereldkampioen, nam het aantal vrouwen binnen de Engelse bond flink toe en zorgde hij voor een toename van 40 procent in de inkomsten van de FA.

Onderzoek FIFA toont aan dat clubmakelaars sinds 2013 1,8 miljard euro verdienden

Makelaars die de belangen van clubs verdedigen, hebben sinds januari 2013 een som van 1,8 miljard euro weggetrokken uit het voetbal. Dat publiceerde de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag in een onderzoek. De FIFA ging bij het onderzoek niet in op de bedragen die spelersmakelaars verdienden. “Sinds 2013 werden in 19,5 procent van de internationale transfers gebruik gemaakt van een makelaar”, legde de FIFA uit. “Dat zijn er 16.825 op een totaal van 86.212. Bij die overgangen bleef zo’n 1,8 miljard euro hangen aan de handen van clubmakelaars.”

“Van de 7.457 clubs die betrokken waren bij een internationale transfer in die periode van zes jaar, werkten 1.060 clubs minstens één keer met een makelaar. Vanuit het oogpunt van de spelers kwamen 9.652 voetballers, op het totaal van 44.913 betrokken spelers, in aanraking met een makelaar.”

De FIFA geeft aan dat spelers het vaakst beroep deden op makelaars (bij 12.604 transfers). Op de tweede plaats komen de makelaars die de nieuwe clubs van de spelers vertegenwoordigen (bij 6.000 transfers). De club waar de speler vertrekt, gebruikte in 1.489 transfers een makelaar. Bij slechts 236 transfers (op een totaal van 86.212) gebruikten alle drie de partijen een tussenpersoon.

Sinds maart 2016 moeten alle bij de FIFA aangesloten leden “een jaarlijks verslag van de activiteit van makelaars op hun territorium doorgeven”. Het vandaag door de FIFA uitgebracht verslag is echter geen samenvatting van die verslagen, maar een overzicht van de informatie die gerapporteerd werd in het International Transfer Matching System (ITMS), het regulatiesysteem voor transfers van de FIFA.

Ook Marseille-Bordeaux en Amiens-Angers gaan niet door

Gisteren werden al drie wedstrijden van de achttiende speeldag in de Ligue 1, die komend weekend plaatsvindt, uitgesteld. Vandaag kwamen daar ook nog Marseille-Bordeaux, voorzien voor zondagavond om 21u00, en Amiens-Angers, voorzien voor zaterdagavond om 20u00, bij. Dat maakte de Franse profliga (LFP) bekend. Door de protestacties van de gele hesjes zijn er onvoldoende politieagenten beschikbaar.

Gisteren werden ook de duels Nantes-Montpellier, Nice-Saint-Etienne en Caen-Toulouse al uitgesteld. Die laatste wedstrijd werd al geherprogrammeerd, op dinsdag 18 december (om 18u30).

Vorig weekend werden ook al zes wedstrijden van de zeventiende speeldag uitgesteld, omdat verschillende steden in Frankrijk momenteel al hun politiemanschappen nodig hebben in hun strijd tegen de ‘gele hesjes’. Die duels zullen ingehaald worden op 15 en 16 januari 2019.

Behalve de commotie rond de ‘gele hesjes’ werd Frankrijk dinsdagavond ook nog opgeschrikt door de schietpartij in Straatsburg, waarbij twee doden, één hersendode en nog twaalf gewonden vielen. De regering verhoogde nadien het veiligheidsrisico, hetgeen ook extra politiemanschappen kost.

De wedstrijden in de Ligue 1 en Ligue 2, die wel zullen doorgaan komend weekend, zullen starten met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg

Atletico Paranaense pakt met Copa Sudamericana eerste internationale prijs

Het Braziliaanse Atletico Paranaense heeft afgelopen nacht de eindzege van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, op zak gestoken. De Brazilianen haalden het in eigen huis na strafschoppen (3-2) van het Colombiaanse Atletico Junior, nadat de terugwedstrijd in Curitiba - net als het heenduel vorige week - op 1-1 was geëindigd.

Het openingsdoelpunt van thuisspeler Pablo (27') werd op het uur rechtgetrokken door de Colombiaanse international Teofilo Gutierrez (58'). In de verlengingen miste Barrera nog een elfmeter voor de bezoekers, waardoor de eindstrijd uitdraaide op een strafschoppenserie. Daarin toonden de Brazilianen zich de beste met 3-2.

Het is voor Atletico Paranaense de eerste internationale prijs. Het werd één keer eerder Braziliaans landskampioen (2001) en won al 24 keer het kampioenschap van de Braziliaanse deelstaat Parana.