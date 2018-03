FT buitenland: Fellaini weer paraat bij Man United - Alderweireld kan in "eerste fase" met groep trainen - geel lintje komt Guardiola heel duur te staan Redactie

09 maart 2018

18u23

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Marco Reus verlengt contract bij Dortmund tot 2023

Aanvaller Marco Reus heeft bij Borussia Dortmund een nieuw contract tot 2023 getekend. Dat liet de club uit de Duitse Bundesliga vrijdag weten op haar website.

Het contract van de 28-jarige Duitse international liep af in 2019. Reus heeft 59 doelpunten voor Dortmund op zijn teller, en 9 voor de Mannschaft. Dit seizoen speelde Reus door een gescheurde kruisband pas op 10 februari zijn eerste wedstrijd in de Bundesliga, maar hij was meteen aanvoerder en scoorde ondertussen al drie keer.

"Ik draag het truitje van Borussia al sinds 2012 en ben blij en fier dat ik het nog langer ga kunnen dragen", reageerde Reus op de website van Dortmund. Reus hoopt om in de rest van het seizoen nog indruk te maken op bondscoach Joachim Löw, en zo een WK-selectie af te dwingen.

✍️ @woodyinho verlängert Vertrag langfristig bis 2023 #REUS2023 https://t.co/ERSZOENupJ pic.twitter.com/Ja61GGNN5q Borussia Dortmund(@ BVB) link

Italië, Polen en Portugal willen Final Four Nations League organiseren

De Italiaanse, Poolse en Portugese voetbalbond willen in 2019 de Final Four van de eerste editie van de UEFA Nations League organiseren. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) bekendgemaakt. De drie landen hebben tot 31 augustus om hun dossier in te dienen.

De Final Four zal in principe plaatsvinden in het land van een van de vier groepswinnaars van de A-divisie. Aangezien Italië, Polen en Portugal samen groep 3 vormen, zal die winnaar de finaleronde organiseren. Voorwaarde is wel dat het ingediende dossier aan de eisen van de UEFA voldoet. De Europese Voetbalbond zal in december van dit jaar hierover de knoop doorhakken.

Op de Final Four strijden de winnaars van de vier groepen van de A-divisie om de eindzege. De halve finales staan gepland op 5 en 6 juni 2019, terwijl de kleine en grote finale op 9 juni volgen. De UEFA wil de wedstrijden laten doorgaan in twee stadions die minstens 30.000 fans kunnen ontvangen.

De Rode Duivels nemen het in de groepsfase van de A-divisie op tegen Zwitserland en IJsland. De poulematchen staan in september, oktober en november van dit jaar op de agenda.

City-coach Guardiola krijgt stevige boete voor geel lintje voor Catalonië

De Engelse voetbalbond FA heeft Manchester City-coach Pep Guardiola een boete van ruim 22.000 euro gegeven voor het dragen van een politiek symbool. Dat heeft de FA bekendgemaakt. De Spaanse coach droeg onlangs tijdens een wedstrijd andermaal een geel lintje waarmee hij zijn steun uitdrukt aan de vier opgepakte Catalaanse bestuurders. Een politiek symbool dragen is tijdens wedstrijden verboden.

De in het Catalaanse Santpedor geboren Guardiola speelde en trainde het grootste deel van zijn carrière bij FC Barcelona, de ploeg uit de hoofdstad van de separatistische regio. In december verklaarde hij nog dat hij het lint draagt omdat hij het lot van de Catalaanse bestuurders "niet eerlijk" vindt. Met het lintje vraagt hij dan ook de vrijlating van zijn regiogenoten. "Als ze me voor zoiets willen schorsen - de UEFA, de Premier League en de FIFA - dan doen ze het maar," voegde Guardiola er toen aan toe.

Atlético Madrid-doelman Oblak sukkelt met bilspierblessure

Atlético Madrid-doelman Jan Oblak (25), gisteravond afwezig in de heenmatch van de achtste finales van de Europa League tegen Lokomotiv Moskou (3-0 zege), heeft last van een bilspierblessure. Dat heeft de club vrijdag aangekondigd. De Sloveen zou zondag ontbreken in de thuismatch tegen Celta Vigo.

Atlético meldt niet hoe lang Oblak buiten strijd is. Volgens de website van de Spaanse sportkrant Marca zou de doelman zondag nog niet hersteld zijn voor het duel met Celta Vigo. Hij zou ook onzeker zijn voor de verplaatsing naar Moskou van volgende week donderdag voor de terugmatch van de achtste finales in de Europa League.

Door de afwezigheid van Oblak zal het doel van 'Los Colchoneros' verdedigd worden door de 22-jarige Argentijn Axel Werner.

Fellaini weer paraat bij Manchester United

Manchester United kan zaterdagmiddag (13u30) in de topper op Old Trafford tegen Liverpool opnieuw op Marouane Fellaini rekenen. De Rode Duivel is verlost van de knieblessure, die hij op 31 januari opliep tegen Tottenham. 'Fella' kwam sindsdien niet meer in actie voor de Mancunians. De middenvelder onderging een operatie aan de meniscus van de linkerknie. Aanvankelijk werd gedacht dat Fellaini tot eind maart out zou zijn, maar hij blijkt dus sneller opnieuw tot de selectie van United te behoren.

Ook verdediger Eric Bailly is opnieuw paraat. De Ivoriaanse verdediger lag tussen begin november en half februari meer dan drie maanden in de lappenmand met een enkelblessure. De voorbije weken kwam hij al tot invalbeurten van enkele minuutjes, maar nu is Bailly ook klaar voor een basisplaats.

Sevilla kan tegen Manchester United niet rekenen op Jesus Navas

Jesus Navas is out voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League van volgende week dinsdag op bezoek bij Manchester United. Dat heeft zijn team Sevilla bekendgemaakt. De 32-jarige middenvelder sukkelt nog steeds met de kuit.

Navas liep de blessure tien dagen geleden op in het met 2-5 verloren competitieduel tegen Atlético Madrid. Sevilla hoopte zijn speler te recupereren voor de Champions League, maar dat blijkt niet te lukken. Navas is nog altijd buiten strijd met wat de club een "lichte blessure" noemt. Het is nog onduidelijk wanneer hij precies zijn terugkeer zal vieren.

Sevilla en Manchester United kwamen in de heenwedstrijd in Spanje niet tot scoren.

Nieuwe datum voor uitgestelde duels Serie A

De competitieduels die vorige zondag in de Serie A niet doorgingen, worden ingehaald op dinsdag 3 en woensdag 4 april. De Italiaanse voetbalbond besloot vorig weekend tot een algemene afgelasting na het nieuws van de dood van Davide Astori. De aanvoerder van Fiorentina overleed in zijn slaap. Astori was 31 jaar.

Voor de derby tussen Inter en AC Milan is nog geen datum vastgelegd. Mocht AC Milan alsnog de kwartfinales van de Europa League bereiken, staat donderdag 5 april de volgende Europese wedstrijd op het programma. De 'rossoneri' verloren gisteravond de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de achtste finales met 0-2.

Toby Alderweireld kan groepstrainingen (gedeeltelijk) hervatten

Tottenham Hotspur meldt dat Toby Alderweireld "in een eerste fase" de groepstrainingen kan hernemen. De 29-jarige verdediger kampt al maanden met een hamstringblessure en blijft intussen timmeren aan de weg terug. Ook collega-verdediger Eric Dier is twijfelachtig voor de competitiewedstrijd van zondag bij Bournemouth. Dier liep tijdens de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League, thuis tegen Juventus, een elleboogblessure op.

Alderweireld maakte begin februari in de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser Newport County zijn wederoptreden na meer dan drie maanden blessureleed. Maar nadien speelde de verdediger niet meer. Zijn hamstringblessure speelde sindsdien opnieuw op, klonk het bij de Spurs.

Achter de schermen lijkt echter ook de contractsituatie van de Rode Duivel de Spurs zorgen te baren. Tottenham zou volgens Engelse media Alderweireld een nieuw contract willen laten tekenen, maar voorlopig lijkt de verdediger niet geneigd dat te doen. Als er geen nieuwe verbintenis komt, is Alderweireld in de zomer van 2019 een transfervrije speler. Tottenham zou zijn contract eenzijdig met een jaar kunnen verlengen, maar dan komt er wel een opstapclausule vrij die zegt dat Alderweireld in de zomer van 2019 voor amper 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) de club kan verlaten.

Franse tweedeklasser Tours rouwt om 18-jarige jeugdspeler

Minder dan een week na de dood van de Italiaanse international Davide Astori, wordt de voetbalwereld opnieuw opgeschrikt door een plots overlijden. Thomas Rodriguez, een 18-jarige jeugdspeler van het Franse Tours, werd vrijdag levenloos in zijn bed aangetroffen.

Tours, een club uit de Ligue 2, zou vrijdagavond tegen Valenciennes voetballen. Die wedstrijd is afgelast. Er wordt een minuut stilte gehouden voor alle duels in Ligue 1 en Ligue 2 van dit weekend.

Het trieste nieuws over de dood van de Fransman Rodriguez volgt vijf dagen na het overlijden van Davide Astori. De 31-jarige aanvoerder van Fiorentina werd zondag dood gevonden op een hotelkamer.

⚫️ #Communiqué - Décès du jeune Thomas Rodriguez

➡️ https://t.co/VDU80zNJ9M pic.twitter.com/pxGYnj6Bqt Tours Football Club(@ ToursFC) link

Bayern breekt contract van Joshua Kimmich open

Joshua Kimmich heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Bayern München. De Duitse international ligt nu vast tot 30 juni 2023, drie jaar langer dan in zijn vorige verbintenis.

"Deze verlenging is het bewijs dat de club veel vertrouwen in mij heeft en mij beschouwt als een belangrijke factor in Bayerns lange succesverhaal. Het maakt mij trots", zegt de 23-jarige verdediger/middenvelder. "Mijn doelen en die van de club zijn heel ambitieus. Ik wil mijn deel van het werk doen en mooie dingen realiseren met de ploeg."

Kimmich speelt sinds de zomer van 2015 voor Bayern, dat hem overnam van RB Leipzig. Hij droeg het shirt van de Rekordmeister al in 109 wedstrijden en maakte daarin dertien goals. De Duitser telt 25 caps achter zijn naam.

Joao Pedro (Cagliari) is geschorst na positieve dopingtest

De Braziliaanse middenvelder Joao Pedro, die uitkomt voor Cagliari in de Serie A, is tweemaal betrapt op het gebruik van doping. Het Italiaanse antidopingagentschap Nado heeft hem voorlopig geschorst.

De 26-jarige Pedro testte na de competitiematch op het veld van Sassuolo op 11 februari positief op hydrochlorothiazide. Een week later trof men dit maskerend middel opnieuw aan in een staal van de Braziliaan na de uitwedstrijd tegen Chievo.

Pedro is de tweede speler die dit seizoen tegen de dopinglamp loopt in de Italiaanse hoogste klasse. Eerder werd Fabio Lucioni, aanvoerder van Benevento, een jaar geschorst tot oktober 2018 nadat in zijn urine sporen van een anabole steroïde werden aangetroffen.