FT buitenland: Fellaini mogelijk meer dan twee maanden out - FIFA-baas: "Spelersmakelaars verdienen te veel" - Koeman nieuwe bondscoach Oranje? De voetbalredactie

02 februari 2018

08u35 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

"Ronald Koeman wordt bondscoach van Nederland"

Ronald Koeman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat meldt De Telegraaf. Koeman (54) krijgt een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. De voormalig international was tot november vorig jaar coach van Everton. Daarvoor trainde hij Southampton, Feyenoord, AZ, Valencia, PSV, Benfica, Ajax en Vitesse.

Oranje zoekt een nieuwe coach sinds het vertrek van Dick Advocaat in november. Die stapte op nadat hij er niet was in geslaagd Nederland alsnog naar het WK in Rusland te loodsen. Onder Danny Blind had Oranje bijna al zijn kwalificatiekansen reeds verspeeld. Nog volgens De Telegraaf wordt Nico-Jan Hoogma de technisch directeur bij de KNVB en Aloys Wijnker het hoofd voetbalontwikkeling. Het trio wordt volgende week vrijdag (9 februari) voorgesteld.

FIFA-baas Infantino: "Spelersmakelaars verdienen te veel"

Gianni Infantino vindt dat zaakwaarnemers te veel geld verdienen aan transfers in het voetbal. "Ik maak me grote zorgen over de enorme bedragen die uit de voetbalindustrie vloeien", zegt de baas van wereldbond FIFA tegen de BBC. "Het is een probleem dat we moeten aanpakken."

Vooral in Engeland verdwenen miljoenen in de zakken van de spelersmakelaars, die bemiddelen bij transfers. De accountants van Deloitte berekenden dat in het vorige seizoen de clubs uit de Premier League 174 miljoen pond (omgerekend 198 miljoen euro) betaalden aan de makelaars.

Infantino ziet de inkomsten van de makelaars alleen maar stijgen, terwijl de compensatie voor clubs die hebben bijgedragen aan de opleiding van een speler dalen. "Dat is een zorgelijke ontwikkeling, vooral ook omdat de commissie die wordt betaald aan tussenpersonen vaak geheim blijft. Dat kan misbruik in de hand werken."

Fellaini meer dan twee maanden out?

Manchester United hoopt vandaag meer nieuws te hebben over de blessure van Marouane Fellaini. Gisteren was de knie, althans volgens de club, nog te fel gezwollen. De medische staf vermoedt dat de mediale band opnieuw is geraakt. Het is de derde keer dat hij hervalt in dezelfde blessure, die hij in oktober in de interland tegen Bosnië opliep. In december dacht United al eens na over een operatie, maar schoof die toen voor zich uit. De club liet hem op traditionele manier herstellen, met een kine. De optie voor een heelkundige ingreep zou weer op tafel kunnen komen als de schade ernstig blijkt. Een operatie aan de mediale band kan een speler tot tien weken aan de kant houden.

Batshuayi meteen in basis bij Dortmund

Michy Batshuayi (24) mag zich meteen opmaken voor zijn debuut. Borussia Dortmund speelt vanavond op Köln en coach Pete Stöger speelt met het idee om 'Batsman' meteen in de basis te droppen. "Hij is een harde werker en een gevaar in de zestien. Michy heeft gif in de schoenen en wil absoluut naar het WK. Wij denken dat hij perfect bij ons past." Batshuayi heeft ondertussen twee trainingen in de benen bij zijn nieuwe club. Op Chelsea klinkt het dat ze de Rode Duivel deze winter absoluut niet wilden verkopen. Omdat de opvolger van Antonio Conte volgende zomer wel eens iets in hem zou kunnen zien.