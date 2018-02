FT buitenland: Fellaini mogelijk meer dan twee maanden out - Batshuayi start vanavond al in de basis bij Dortmund De voetbalredactie

02 februari 2018

06u57 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Fellaini meer dan twee maanden out?

Manchester United hoopt vandaag meer nieuws te hebben over de blessure van Marouane Fellaini. Gisteren was de knie, althans volgens de club, nog te fel gezwollen. De medische staf vermoedt dat de mediale band opnieuw is geraakt. Het is de derde keer dat hij hervalt in dezelfde blessure, die hij in oktober in de interland tegen Bosnië opliep. In december dacht United al eens na over een operatie, maar schoof die toen voor zich uit. De club liet hem op traditionele manier herstellen, met een kine. De optie voor een heelkundige ingreep zou weer op tafel kunnen komen als de schade ernstig blijkt. Een operatie aan de mediale band kan een speler tot tien weken aan de kant houden.

Batshuayi meteen in basis bij Dortmund

Michy Batshuayi (24) mag zich meteen opmaken voor zijn debuut. Borussia Dortmund speelt vanavond op Köln en coach Pete Stöger speelt met het idee om 'Batsman' meteen in de basis te droppen. "Hij is een harde werker en een gevaar in de zestien. Michy heeft gif in de schoenen en wil absoluut naar het WK. Wij denken dat hij perfect bij ons past." Batshuayi heeft ondertussen twee trainingen in de benen bij zijn nieuwe club. Op Chelsea klinkt het dat ze de Rode Duivel deze winter absoluut niet wilden verkopen. Omdat de opvolger van Antonio Conte volgende zomer wel eens iets in hem zou kunnen zien.