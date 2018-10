FT buitenland. Ex-speler KV Mechelen en Antwerp doet monden openvallen in Nederland - "Henry klaar voor trainerschap", aldus Deschamps De voetbalredactie

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 VIDEO Wat een doelpunt van @hsvhoek-speler Zinho Chergui. En dan zeggen ze wel eens dat linksbacks niet kunnen voetballen.... #hoedij pic.twitter.com/cHWiAut8qB Omroep Zeeland Sport(@ omroepzldsport) link

Belg scoort wereldgoal in Nederlandse amateurreeksen

Zegt de naam Zinho Chergui u iets? De 34-jarige verdediger kwam in ons land onder meer uit voor het toenmalige KSK Beveren, KV Mechelen en Antwerp. Tegenwoordig draagt de geboren Waaslander het shirt van HSV Hoek in de Nederlandse amateurreeksen, waar hij zich gisteren liet opmerken met een fabelachtig doelpunt. Vanop de eigen speelhelft verschalkte hij de doelman. Het leder verdween precies onder de lat in doel. "Ongelooflijk. Beter kan niet", is ook de commentator van bovenstaand filmpje onder de indruk.

Thierry Henry "is klaar" voor trainerschap, zegt Didier Deschamps

Thierry Henry, tot afgelopen vrijdag nog assistent-bondscoach bij de Rode Duivels, zet bij AS Monaco zijn eerste stappen als hoofdcoach. En daar is hij klaar voor, verkondigde tenminste Frans bondscoach Didier Deschamps vandaag.

"Thierry is er klaar voor. Hij heeft alles gedaan om dit te bereiken en dat zie je", aldus Didier Deschamps. Henry kwam in 2016 voor de Belgische voetbalbond werken, maar zal dinsdag niet meer op de bank zitten tijdens België-Nederland. "Hij gooit zich in een opwindend project, waar hij veel verantwoordelijkheid zal dragen. Het is aan hem om de leiding te nemen."

Wordt Henry een succesvol trainer? "Hij heeft er alles voor", aldus Deschamps. Ook de Franse bondscoach begon in 2001 bij Monaco aan zijn trainerscarrière. "Het eerste seizoen was heel moeilijk, maar ik wens Henry veel moed en goeie resultaten." Momenteel staat AS Monaco pas achttiende in de Franse Ligue 1.

Duitsland mist Boateng in Frankrijk

De Duitse bondscoach Joachim Löw kan voor de Nations League-wedstrijd van dinsdag in en tegen Frankrijk niet rekenen op Jérôme Boateng. Dat heeft de Duitse voetbalbond DFB vandaag laten weten. Boateng sukkelt met de kuit. De 30-jarige verdediger ondervond hier al last van naar het einde van de partij tegen Nederland, die Duitsland zaterdag met zware 3-0 verloor. Boateng moest echter op het veld blijven omdat alle Duitse wissels op waren.

In zijn eerste Nations League-duel speelde Duitsland thuis 0-0 gelijk tegen Frankrijk. Halfweg de groepsfase telt de Mannschaft dus 1 punt, waarmee het in de poule op de laatste stek staat. Een eventuele degradatie naar de B-divisie zou voor Löw en co, na de vroege exit op het WK in Rusland, nieuw gezichtsverlies betekenen.