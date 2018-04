FT buitenland: Ex-Rode Duivel weer beslissend in de MLS, Ibrahimovic scoort ook bij eerste basisplaats TLB

15 april 2018

08u58

Bron: Belga, Eigen berichtgeving

Lamah weer beslissend in de MLS, Ibrahimovic scoort ook bij eerste basisplaats

FC Dallas en Roland Lamah hebben hun vijfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) winnend afgesloten. Dallas won bij New England Revolution met 0-1. Roland Lamah gaf de assist bij het doelpunt. Ook Zlatan Ibrahimovic was weer beslissend bij LA Galaxy. De Zweed maakte de enige goal in de 0-1 zege bij Chicago.

Lamah zorgde een kwartier voor tijd voor de assist op Hayes, hetgeen volstond voor een 0-1 zege voor Dallas. De vijfvoudig Rode Duivel mocht meteen daarna gaan rusten. In de stand klimt Dallas naar de vijfde stek in de Western Conference, New England Revolution is derde in de Eastern Conference.

Zlatan Ibrahimovic stond op bezoek bij het Chicago Fire van Bastian Schweinsteiger voor het eerst aan de aftrap voor LA Galaxy. De Zweed, die LA eind maart vervoegde en toen bij zijn debuut in de derby tegen het LA FC van Laurent Ciman meteen twee maal scoorde, zorgde voor het enige doelpunt van de partij met een kopbal in de toegevoegde tijd van de eerste helft. De assistgever was met 107-voudig Engels international Ashley Cole eveneens niet de minste. Galaxy is tweede in de Western Conference, Chicago pas tiende in de Eastern Conference.

De treffer van Zlatan:

Zlantan Ibrahimovic sets MLS on fire as he scores his third league goal with the La galaxy against Bastian Schweinsteiger's Chicago Fire.

The match ended 1-0 in favour of Ibrahimovic's La galaxy#LAGalaxy #MLS #europefootballzone pic.twitter.com/ubhF8Zpwpr Europe Football Zone(@ eufootballzone) link