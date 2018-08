FT buitenland. Ex-Club-speler schenkt Feyenoord Supercup - Monaco en Tielemans niet opgewassen tegen PSG De voetbalredactie

04 augustus 2018

20u25

Bron: Belga en ANP 2 Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Feyenoord wint opnieuw de Nederlandse Supercup

Feyenoord heeft voor het tweede jaar op rij de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen PSV via strafschoppen met 6-5, nadat de wedstrijd geen doelpunten had opgeleverd (0-0). Jordy Clasie, vorig seizoen nog bij Club Brugge, schoot de beslissende penalty binnen. Vorig jaar won Feyenoord de traditionele openingswedstrijd ook vanaf 11 meter, toen tegen Vitesse.

Voor het eerst werd niet gescoord in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De strafschoppen werden genomen volgens het zogeheten ABBA-principe. Feyenoord begon, waarna PSV twee strafschoppen moest nemen en daarna de Rotterdammers weer twee. Zo ging het door tot Clasie na drie Eindhovense missers en twee van Feyenoord voor de beslissing zorgde. Bij PSV maakte Mark van Bommel zijn officiële debuut als hoofdtrainer.

Clarence Seedorf volgt Hugo Broos op als bondscoach van Kameroen

De Kameroense voetbalbond heeft de Nederlander Clarence Seedorf aangesteld als nieuwe bondscoach. Seedorf volgt onze landgenoot Hugo Broos op die eind 2017 in onmin vertrok. Sindsdien werd het team op interimbasis geleid door oud-international Rigobert Song. Seedorf neemt Patrick Kluivert mee als zijn assistent.

De 42-jarige Seedorf kende tot dusver nog geen bijster succesvolle trainerscarrière. Bij zowel AC Milan (2014), het Chinese Shenzhen Xiangxue (2016) als Deportivo La Coruna (2018) bleef hij slechts een half jaar aan boord. Met de Galiciërs degradeerde op het einde van het voorbije seizoen.

Als speler was Seedorf uitermate succesvol bij achtereenvolgens Ajax (1992-1995), Sampdoria (1995-1996), Real Madrid (1996-2000), Internazionale (2000-2002) en AC Milan (2002-2012). Hij sloot zijn carrière tussen 2012 en 2014 af in Brazilië bij Botafogo. Op zijn palmares prijken onder meer vier Champions League-trofeeën, twee WK's voor clubs en in totaal vijf landstitels in respectievelijk Nederland, Spanje en Italië.

Seedorf start zijn campagne bij Kameroen in september met de kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup tegen de Comoren en Malawi. Kameroen is titelverdediger in het Afrikaans landenkampioenschap. Onder leiding van Hugo Broos wonnen de Ontembare Leeuwen de editie van 2017.

Monaco en Youri Tielemans kunnen PSG niet van zesde Franse supercup op rij houden

Paris Saint-Germain heeft in het Chinese Shenzhen de Franse supercup veroverd. De club uit de Franse hoofdstad klopte Monaco met ruime 4-0. Di Maria (33.) zette PSG iets over het halfuur op voorsprong met een knappe vrije trap. Nog voor de pauze keek Monaco tegen een dubbele achterstand aan, toen Nkunku (40.) de 2-0 nette. In de tweede helft diepte PSG de kloof verder uit. Weah (67.) en opnieuw Di Maria (90.+2) zette de 4-0 eindstand op het bord.

Paris Saint-Germain won vorig seizoen zowel de Ligue 1 als de Franse beker. Monaco was runner-up in de Franse hoogste klasse. PSG volgt zichzelf op, en dat al voor de zesde keer op rij. Ook vorig jaar ging de finale tussen beide teams, PSG won toen met 2-1. Bij de Parijzenaars begint nieuwbakker coach Thomas Tuchel dus meteen met een prijs.

Bij Monaco begon Rode Duivel Youri Tielemans, drie weken na de winst in WK-troostfinale tegen Engeland, in de basis. Aan de overzijde ontbrak Thomas Meunier. Bij de kampioen ook bijvoorbeeld geen Kylian Mbappé, die medio juli met Frankrijk de wereldtitel pakte. Gianluigi Buffon, die overkwam van Juventus, stond bij PSG tussen de palen, Neymar startte op de bank. De Braziliaan viel in de tweede helft in en maakte zo zijn wederoptreden in clubverband sinds hij in februari een breukje in de rechtervoet opliep. Neymar speelde hierna niet meer voor PSG.

Lukasz Piszczek stopt als Pools international

Lukasz Piszczek zet een punt achter zijn interlandloopbaan. Dat heeft de 33-jarige Poolse verdediger van Dortmund op Instagram bekendgemaakt.

"Mijn avontuur bij de nationale ploeg is voorbij", klinkt het. "Na lang denken heb ik de beslissing genomen. Elf jaar lang heb ik met trots Polen vertegenwoordigd. Het was een speciale tijd die ik altijd zal onthouden."

Piszczek scoorde in 65 interlands drie doelpunten. Hij vierde zijn debuut in 2007 en maakte deel uit van de Poolse selectie op het WK in Rusland. Polen presteerde op het toernooi onder de verwachtingen en eindigde in zijn poule op de laatste stek achter Colombia, Japan en Senegal.

Nederlaag bij debuut in Tweede Bundesliga voor Hamburg

De miserie blijft aanhouden voor HSV. De roemrijke club uit Hamburg verloor bij de eerste wedstrijd ooit in de Tweede Bundesliga vanavond voor eigen publiek (ruim 57.000 toeschouwers) met 0-3 van Holstein Kiel.

Jonas Meffert, David Kinsombi en Mathias Honsak scoorden in de tweede helft voor Holstein Kiel, dat vorig seizoen als derde eindigde in de Tweede Bundesliga. In de play-offs om een plek in de Bundesliga verloor de club uit het noorden van Duitsland van VfL Wolfsburg. De Zuid-Koreaanse aanvaller Jae-Sung Lee, die ook op het WK speelde, was met twee assists de grote smaakmaker bij Holstein Kiel.

Onder meer de drievoudig Duits international Lewis Holtby en de Japanners Gotoku Sakai en Tatsuya Ito zijn na de pijnlijke degradatie van HSV gebleven.

HSV was de enige club die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 altijd op het hoogste niveau uitkwam. De winnaar van de Europa Cup I (1983) en Europa Cup II (1977) ontsnapte in 2014 en 2015 al op het laatste moment aan degradatie, maar vorig seizoen ging het dus wel fout voor de zesvoudig landskampioen.