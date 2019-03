FT buitenland. Evra heeft klacht wegens homofobe uitspraken aan zijn been - Argentinië pas in slot voorbij Marokko Redactie

26 maart 2019

22u08 0

Argentinië gaat pas in het slot over Marokko

De Argentijnse nationale ploeg heeft vandaag een oefeninterland tegen Marokko maar nipt gewonnen. La Albiceleste, dat niet kon rekenen op Lionel Messi, won de partij in Tanger met 0-1.

Invaller Correa (83.) bevrijdde de Argentijnen pas helemaal in het slot. Matias Suarez, met een verleden bij Anderlecht, viel iets na rust bij het Zuid-Amerikaanse land in. Aan de overkant speelde Mbark Boussoufa, die in België actief was bij AA Gent en Anderlecht, de eerste 74 minuten. Sofyan Amrabat (Club Brugge) bleef op de bank.

Een experimenteel Argentinië verloor vrijdag in Madrid nog met 3-1 van Venezuela. Messi speelde toen de hele partij, maar verliet nadien de selectie met liespijn. Het was voor het speerpunt van Barcelona zijn eerste interland sinds het WK van afgelopen zomer in Rusland.

Milaan wil opnieuw een gemeenschappelijk stadion

Hoewel Club Brugge en Cercle Brugge liever in een apart stadion willen spelen, laten ze in Milaan blijken in een nieuw, gezamenlijk stadion te investeren. Op slechts enkele 100 meters van het huidige San Siro zouden AC en Inter Milaan een nieuwe tempel willen bouwen van 600 miljoen euro.

Vooral AC Milaan zou een voortrekkersrol hebben gespeeld en pas later de Internazzionale hebben overtuigd opnieuw mee te werken. “Wij gaan samenwerken met onze buren”, zegt Inter CEO Alessandro Antonello aan Gazetta dello Sport. “Er is nog werk aan de winkel, maar de timing is juist. Binnenkort zullen we de stad informeren wat onze keuze juist is. Milaan heeft een stadion nodig dat een top Europese stad waardig is.”

Investeren in een nagelnieuw stadion met 60 à 65.000 plaatsen vinden beide clubs interessanter dan het huidige San Siro te renoveren. Een voorbeeld voor hen is het Metlife stadion in New York dat wordt gebruikt door twee American Footballclubs, New York Giants en New York Jets. Metlife was het decor voor de Super Bowl in 2014.

Wat er nadien met San Siro zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Het stadion werd gebouwd in 1926 en en fungeerde voor verschillende finale’s. Één van de bekendste is wellicht de champions League finale die er plaatsvond in 2016 tussen Real Madrid en Atlético Madrid.

Milan and Inter have decided, according to la Repubblica, to build a new stadium together, instead of renovating San Siro. The new stadium seats 60,000 to 65,000 spectators. The MetLife stadium in New York is mainly seen as an example, because it is used by two clubs. pic.twitter.com/mmEYoQRVKc AC Forza Milan/News(@ ACForzaMilano) link

Russische ex-international Pogrebnyak gesanctioneerd voor racistische uitlatingen

De Ethische Commissie van de Russische Voetbalbond (RFU) heeft Pavel Pogrebnyak een boete van 250.000 roebel (3.400 euro) opgelegd en een voorwaardelijke schorsing tot het einde van het seizoen wegens racistische uitlatingen. Dat maakte nieuwsagentschap TASS dinsdag bekend.

De 35-jarige spits vond het niet kunnen dat er genaturaliseerde spelers met een donkere huidskleur werden opgeroepen voor de Russische nationale elf. Pogrebnyak verwees daarmee naar de spits Ari, die eind vorig jaar werd geselecteerd voor het duel met Duitsland. “Het is vreemd dat een gekleurde speler uitkomt voor de nationale ploeg”, had hij in een interview met de krant ‘Komsomolskaya Pravda’ laten optekenen. Pogrebnyak, die voor de Russische club FC Oeral uit Ekaterinenburg uitkomt, bood intussen zijn verontschuldigingen aan.

Het Russische voetbal draagt al jaren een bijzonder kwalijke reputatie van racisme en geweld met zich mee. Volgens Fare, een ngo die strijdt tegen discriminatie in het voetbal, werden in het seizoen 2017-2018 maar liefst 89 gevallen van racisme geregistreerd tijdens voetbalwedstrijden in de Russische competities. Net voor de start van het WK kreeg de Russische bond van de FIFA nog een boete van 25.000 euro voor de oerwoudgeluiden die eind maart 2018 te horen waren tijdens de oefeninterland Rusland-Frankrijk. Die geluiden waren zelfs hoorbaar op televisie toen Paul Pogba in de 73e minuut de bal raakte.

Ook in de Europese clubcompetities moeten er regelmatig disciplinaire procedures opgestart worden tegen Russische clubs wegens incidenten met een racistische inslag.

Juventus bevestigt “lichte dijblessure” van Ronaldo

Cristiano Ronaldo viel gisteravond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië al na een half uur uit met last aan het bovenbeen. Zijn club Juventus laat vandaag weten dat de Portugese sterspeler in eigen land is onderzocht. Daaruit bleek dat hij met een “lichte dijblessure” sukkelt. “Zijn toestand wordt opgevolgd. Na nieuwe onderzoeken zal worden bepaald wanneer hij de competitie kan hervatten”, luidt het.

Ronaldo zei gisteravond dat de schade wel meeviel. “We moeten 24 tot 48 uur afwachten. Ik ben niet bezorgd. Ik ken mijn lichaam. Het zijn dingen die gebeuren. Binnen een tot twee weken zal ik er opnieuw staan”, verzekerde hij na het 1-1 gelijkspel.

Ronaldo staat met Juventus voor een drukke periode met competitieduels tegen Empoli (30/3), Cagliari (2/4) en AC Milan (6/4). Daarna wacht de eerste confrontatie met Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Op 10 april staan beide teams tegenover elkaar in Amsterdam. Zes dagen later volgt de return in Turijn.

Evra heeft klacht wegens homofobe uitspraken aan zijn been

Op het veld laat hij nog weinig skills zien, ernaast des te meer: Patrice Evra, Frans ex-international en voormalig speler van onder meer Manchester United, is tegenwoordig meer een socialemediafenomeen dan ex-voetballer. Zijn laatste kunststukje: een scheldtirade aan het adres van PSG nadat Man. United zich eerder deze maand in de Franse hoofdstad -onverwacht- kwalificeerde voor de kwartfinales van de Champions League. Het leverde hem een klacht op van twee Franse verenigingen wegens homofobe uitspraken.

De 37-jarige Evra was als toeschouwer aanwezig in het Parc des Princes toen de Mancunians er -onder meer dankzij twee doelpunten van Rode Duivel Romelu Lukaku- met de overwinning gingen lopen. Hij postte toen al weinig verhullende video’s op zijn Instagram-account, uitbundig vierend na het penaltydoelpunt dat de kwalificatie opleverde.

De storm leek te gaan liggen maar enkele dagen later deed hij en een rits scheppen bovenop, opnieuw via Instagram. Een bloemlezing: “Hier is het Manchester! Stop toch te supporteren voor clubs die nooit iets zullen winnen. (...) Parijs, jullie zijn homo’s! Homo’s zeg ik, en het zijn de mannen die hier praten!” Niet veel later volgden via hetzelfde kanaal excuses, maar het kwaad was geschied.

Twee Franse organisaties, Stop Homophobie en Mousse, hebben bij het parket van Parijs een klacht ingediend vanwege die laatste uitspraken. “De uitspraken van Evra getuigen van een homofobie die in het voetbalmilieu gemeengoed geworden is”, zo liet de advocaat van de organisaties, Etienne Deshoulières, optekenen in een persbericht. “Het zijn uitspraken een voormalig kapitein van de nationale ploeg onwaardig. Ze moeten zwaar veroordeeld worden.”

Kamada (STVV) wint met Japan van Bolivië

Japan heeft in een oefenduel met 1-0 gewonnen van Bolivië. STVV-spits Daichi Kamada startte in de basis en werd zeven minuten voor tijd vervangen. Takehiro Tomiyasu, ploegmaat van Kamada bij de Truienaars, bleef op de bank. Shoya Nakajima maakte in Kobe een kwartier voor tijd het enige doelpunt.

Vrijdag verloor Japan met 0-1 van Colombia. Tomiaysu speelde toen centraal achterin de volledige wedstrijd. Kamada viel elf minuten voor tijd in en verdiende zo zijn eerste cap voor de Samurai Blue.

Colombia verloor dinsdag op zijn beurt met 2-1 van Zuid-Korea in Seoel. Spursvedette Heung-Min Son (16.) en Jae-Sung Lee (59.) scoorden voor de thuisploeg, Luis Diaz (49.) maakte de Colombiaanse goal.

Luis Enrique zit vanavond niet op Spaanse bank in Malta

De Spaanse bondscoach Luis Enrique moet om persoonlijke redenen afhaken voor de tweede EK-kwalificatiematch van La Roja, vanavond in en tegen Malta. Dat maakte de Spaanse federatie bekend. In zijn afwezigheid zal assistent Robert Moreno de Spaanse ploeg leiden in Ta’ Qali.

Spanje won vrijdag zijn eerste match in groep F met 2-1 tegen Noorwegen. Malta klopte zwakke broertje Faroër Eilanden met dezelfde score.

Ook Witsel traint opnieuw mee met Borussia Dortmund

Net als Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City heeft ook Axel Witsel bij Borussia Dortmund de trainingen kunnen hervatten. De middenvelder gaf vorige week nog forfait voor de eerste twee EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels, thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2) met een adductorenletsel.

Dortmund postte een filmpje op haar Twitteraccount waarop Witsel, de Spanjaard Paco Alcacer en de Duitser Mario Götze opnieuw meetrainden. Alcacer kampte met een verrekking, Götze brak vorige week enkele ribben. Het trio miste de verplaatsing van de Borussen naar Hertha Berlijn (2-3) op 16 maart, maar Dortmund hoopt hen opnieuw te recupereren komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg. Nog belangrijker echter is een week later de topper op het veld van co-leider Bayern München.

Witsel ontpopte zich in zijn eerste seizoen in Duitse loondienst meteen tot een onmisbare pion bij Dortmund. Het duel in Berlijn was de eerste competitiewedstrijd dit seizoen die de Luikenaar moest missen.

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany staan opnieuw op trainingsveld van Manchester City

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany gaven vorige week forfait voor de eerste twee EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels, thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2), maar stonden maandag wel opnieuw op het trainingsveld bij Manchester City. Dat maakten de Citizens bekend op hun website. Ze maken kans om komende zaterdag al opnieuw aan te treden in de competitiewedstrijd bij Fulham.

De Bruyne liet verstek gaan voor de Duivels met de naweeën van een hamstringblessure. De middenvelder werd op 2 maart in de competitiewedstrijd bij Bournemouth (0-1) halfweg gewisseld, en speelde sindsdien niet meer. Zijn blessure lijkt nu achter de rug. Het was al een pechseizoen voor De Bruyne tot dusver. Eerder lieten twee knieblessures in het najaar hem in totaal 3,5 maand aan de kant.

Kompany moest de interlands tegen Rusland en Cyprus aan zich voorbij laten gaan met een lichte spierblessure. De aanvoerder van de Citizens was voor Nieuwjaar lange tijd blessurevrij, maar herviel de voorbije drie maanden steeds weer in een hardnekkige spierblessure. Kompany kwam sinds het jaarbegin nog maar tot zes officiële duels, de laatste op 9 maart in de Premier League tegen Watford (3-1).