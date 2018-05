FT buitenland: Everton en West Ham moeten op zoek naar nieuwe coach - Guardiola uitgeroepen tot beste trainer in Engeland Redactie

16 mei 2018

09u14

David Moyes verlaat West Ham United

Het aflopend contract van David Moyes bij West Ham United wordt niet verlengd. Dat meldt de Engelse club op zijn website. Moyes werd in november aangesteld als opvolger van Slaven Bilic, maar mag een halfjaar later al opnieuw inpakken.

De 55-jarige Moyes nam na elf speeldagen in de Premier League het roer over van de Kroaat Slaven Bilic. West Ham stond toen op de achttiende positie, een degradatieplaats. Het enige doel dat het bestuur Moyes toen stelde, was 'The Hammers' in de Premier League houden. De Schot slaagde daarin en werd dertiende met West Ham, maar moet nu toch al na zes maanden de club verlaten. Ook zijn assistenten Alan Irvine, Stuart Pearce en Billy McKinlay vertrekken.

"Ik wil David Moyes en zijn staf van harte bedanken dat ze erin geslaagd zijn om West Ham United in de Premier League te houden", zegt medevoorzitter David Sullivan op de clubwebsite. "David Moyes handelde tijdens zijn periode bij West Ham steeds waardig en eerlijk. Het was een plezier om met hem samen te werken. Hij en zijn staf aanvaardden de uitdaging en draaiden de moeilijke situatie om. Ze verdienen hiervoor veel respect. We wensen hen dan ook het beste."

"Toen Moyes en zijn staf bij West Ham arriveerden, was het de wens van beide partijen om te focussen tot het einde van het seizoen. Daarna zouden we een beslissing nemen over de toekomst", gaat Sullivan verder. "Nu het seizoen voorbij is, hebben we de balans opgemaakt en vinden we dat het een goed moment is om elk een andere richting uit te gaan."

Moyes maakte naam door elf jaar lang trainer te blijven van Everton. Op 8 mei 2013 kondigde Alex Ferguson aan dat hij het voor bekeken hield als coach van Manchester United en een dag later werd bekendgemaakt dat Moyes zijn landgenoot zou opvolgen op Old Trafford. Maar die episode werd een zwarte bladzijde in de carrière van de trainer. Onder Moyes wist United zich voor het eerst in achttien jaar niet te plaatsen voor de Champions League. In april 2014 werd hij dan ook ontslagen. Daarna volgden periodes bij Real Sociedad en Sunderland.

West Ham heeft ook al aangegeven dat het hoopt zeer binnenkort een nieuwe coach aan te stellen. "We zoeken een coach die dezelfde doelen als West Ham heeft. We hopen binnen de tien dagen een grote coach voor te stellen die de club naar opwindende tijden kan leiden", besluit Sullivan.

Sam Allardyce niet langer trainer Everton

Sam Allardyce is niet langer de trainer van de Engelse eersteklasser Everton. De 63-jarige Allardyce - die de Nederlander Ronald Koeman opvolgde - was nog maar zes maanden coach bij Everton. Hij boekte goede resultaten bij de 'Toffees', maar volgens het officiële statement van Everton past Allardyce niet in de langetermijnplannen van de club.

Het vertrek hing echter al een tijdje in de lucht. Allardyce leidde Everton van de zeventiende naar de achtste plaats, maar het gemor op de tribunes bleef aanhouden. Volgens Sky Sports zou voormalig trainer van Watford, Marco Silva, kandidaat nummer één zijn om de nieuwe coach van Everton te worden.

Koen Casteels opgenomen in Elftal van het Jaar Kicker

Wolfsburg-doelman Koen Casteels is opgenomen in het Elftal van het Jaar van Kicker. Dat meldt het Duitse voetbalblad op zijn website. Landskampioen Bayern München levert vier spelers, nummer drie Hoffenheim drie.

De 25-jarige Rode Duivel stond het afgelopen seizoen 3.060 minuten onder de lat in de competitie, waarin Wolfsburg op de zestiende plaats eindigde. De Wolven, met ook Divock Origi en Landry Dimata, moeten nog aan de bak in de barrages om het behoud. Daarin nemen ze het op tegen Holstein Kiel.

Kicker koos verder voor de verdedigers Jérôme Boateng (Bayern München), Naldo (Schalke 04) en Mats Hummels (Bayern München). Het middenveld bestaat uit Lars Bender (Leverkusen), Nico Schulz (Hoffenheim), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) en James Rodriguez (Bayern München). Andrej Kramaric (Hoffenheim), Serge Gnabry (Hoffenheim) en Robert Lewandowski (Bayern München) zijn de beste aanvallers van het voorbije seizoen.

Mitchell van der Gaag volgt Stijn Vreven op als coach van NAC Breda

Mitchell van der Gaag (46) coacht vanaf volgend seizoen NAC Breda. De Nederlander is de opvolger van Stijn Vreven, die eind april zijn vertrek aankondigde. Van der Gaag zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen, zo meldt de Eredivisieclub.

Van der Gaag coachte de laatste twee seizoenen Excelsior. In maart liet hij de clubleiding van de Rotterdammers weten zijn aflopende contract niet te willen verlengen. Eerder werkte Van der Gaag als trainer bij FC Eindhoven, in Portugal en op Cyprus.

Vreven nam anderhalf jaar geleden het trainerschap over van Marinus Dijkhuizen en leidde NAC via de play-offs uit de Jupiler League naar de Eredivisie. De Limburger draaide een verdienstelijk seizoen in Nederland. NAC sloot de competitie met 34 punten af op de veertiende plaats.

Collega's vinden Guardiola beste trainer

Josep Guardiola is door zijn collega's uitgeroepen tot beste trainer in Engeland van het afgelopen seizoen. De Spanjaard, die Manchester City aan de titel hielp, kreeg de voorkeur boven onder anderen Jürgen Klopp. De Duitser staat volgende week zaterdag met Liverpool in de finale van de Champions League.

Aan de verkiezing deden de trainers mee van de vier hoogste divisies, verenigd in de LMA (League Managers Association).

Manchester City eindigde afgelopen seizoen liefst negentien punten boven nummer twee Manchester United. Guardiola won met zijn ploeg ook de League Cup.

Lerager als model voor WK-shirts Denemarken

Ook Denemarken heeft zijn WK-shirt bekendgemaakt. Voormalig Zulte Waregem-middenvelder Lukas Lerager (tegenwoordig spelend bij Girondins Bordeaux), Rosenborg-aanvaller Nicklas Bendtner en Huddersfield-verdediger Mathias Jørgensen presenteerden het kleinood. Ter info: Denemarken neemt het in zijn WK-poule op tegen Australië, Frankrijk en Peru.