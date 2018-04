FT buitenland: Engelse club gaat voor nieuw bod op Dendoncker - Defour langer bij Burnley De voetbalredactie

25 april 2018

06u53 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Crystal Palace klaar voor nieuw bod op Dendoncker

De interesse is niet afgenomen. Crystal Palace is bereid om komende zomer een nieuw bod uit te brengen op Leander Dendoncker (23), zo valt in makelaarskringen te horen. Afgelopen winter al trok de Premier Leagueclub aan de mouw van de middenvelder/ verdediger, maar toen stuitte het op een njet van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck. Als de Londenaars nu het behoud kunnen verzekeren - het ziet er goed uit voor het team van Christian Benteke - willen ze straks een nieuwe poging wagen. Dendoncker wil sowieso vertrekken bij Anderlecht. Het zal afhangen van een eventueel WK hoe hoog de Rode Duivel mag mikken. De verwachting is dat paars-wit minstens vijftien miljoen euro zal willen. (KTH/MJR/PJC)

Burnley wil Defour langer houden

Burnley gaat de optie in het contract van Steven Defour lichten. De Rode Duivel (30) heeft bij de verrassing in de Premier League nog een overeenkomst voor een jaar, maar die wordt opengebroken met minstens een jaar. Na het seizoen gaat zijn makelaar om de tafel met het Burnleybestuur om te praten over een nieuw contract, los van de optie. Bij 'The Clarets' zijn ze erg tevreden over zijn seizoen, dat abrupt werd afgebroken door een zware knieblessure. Defour hoopt in juni weer topfit te zijn, maar het WK in Rusland komt zo goed als zeker te vroeg. Ook hij staat open voor een verlengd verblijf, ondanks vage interesse van andere clubs uit de Engelse topklasse. Burnley plaatst zich straks als zevende voor de Europa League. (KTH)

James tegen eigenaar

De Colombiaan James Rodríguez, die vanavond aan de aftrap wordt verwacht, is gebrand op revanche. James is nog steeds eigendom van... Real Madrid, dat hem afgelopen zomer voor 8 miljoen uitleende aan Bayern München. De Duitsers hebben een aankoopoptie van 32 miljoen euro - meer dan waarschijnlijk wordt die gelicht. James leefde in Madrid in onmin met Zinédine Zidane.

"James is een uitstekende voetballer", bleef Zidane gisteravond respectvol. "Maar in een club als Real Madrid moet een trainer kiezen uit meerdere goede voetballers. James wilde meer speelminuten en dat begrijp ik. Hij heeft mij niks te bewijzen." Daar zal James ongetwijfeld anders over denken. (SK)

Twijfel over Alaba

Jupp Heynckes houdt nog een slag om de arm voor zijn basiselftal tegen Real Madrid. De Bayerncoach beslist pas vandaag over de inzetbaarheid van David Alaba op de linksback. De Oostenrijker trainde gisteren niet mee omdat hij nog te veel last ondervond van een dijblessure. Als Alaba niet fit raakt, start de Braziliaan Rafinha. Middenvelder Corentin Tolisso is na een scheenbeenblessure opnieuw beschikbaar, maar vermoedelijk krijgt Javi Martinez de voorkeur als verdedigende middenvelder. (BF)