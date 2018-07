FT buitenland. Emmers speelt helft mee in Chelsea-Inter - Matic mist competitiestart Redactie

29 juli 2018

10u34

Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Manchester United moet geblesseerde Matic missen bij competitiestart

Manchester United-coach José Mourinho kan tijdens de eerste wedstrijden van de Premier League geen beroep doen op zijn Servische middenvelder Nemanja Matic. Dat bevestigde de Portugees op de clubwebsite. De Serviër zou kampen met een buikblessure.

De 29-jarige Matic liep tijdens het voorbije WK, waar hij met Servië drie groepswedstrijden afwerkte, een blessure op. "Daar is iets gebeurd", legde Mourinho uit. "Vervolgens is hij op vakantie gegaan, maar uiteindelijk heeft hij te weinig rust gehad. Na zijn vakantie is hij direct in behandeling gegaan. Hij mist de competitiestart. We weten nog niet hoe lang hij out zal zijn."

Matic vervoegde de selectie van Manchester United, die het seizoen voorbereid in de Verenigde Staten, op 22 juli. Twee dagen later trainde hij voor het eerst, maar nu verlaat hij de selectie opnieuw. Manchester United opent de Premier League op vrijdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen Leicester City.

Emmers speelt helft mee in Chelsea-Inter

In Chelsea-Inter (1-1 na pen. 5-4), gespeeld in Nice, was er een basisplaats weggelegd voor Xian Emmers, zoon van oud-Rode Duivel Marc Emmers. De jonge Limburger speelde enkel de eerste helft en zag daarin Pedro (8.) voor de enige treffer zorgen. Gagliardini (49.) maakte na rust gelijk, waarna strafschoppen het pleit in het voordeel van de Londenaars beslechtten. Bij Inter bleef Radja Nainggolan, hersteld van zijn dijblessure, op de bank. Dat gold bij Chelsea ook voor Charly Musonda. Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi vervoegden de selectie van de Blues nog niet.

Na twee basisplaatsen op rij in de International Champions Cup bleef Jason Denayer gisteren in Miami op de bank bij Manchester City tegen Bayern München. De Citizens leden een 3-2 nederlaag. Ook Vincent Kompany en Kevin De Bruyne genieten nog even van rust.

Bij Barcelona-Tottenham (2-2 na pen. 5-4) en Arsenal-PSG (5-1) kwamen eveneens geen landgenoten in actie. Mile Svilar bleef op de bank bij Benfica, dat na strafschoppen (1-1 na pen. 2-4) verloor van Juventus.

Lamah helpt leider Dallas met assist aan uitzege bij Sporting Kansas City

FC Dallas heeft op de 21ste speeldag van de Major League of Soccer (MLS) een 2-3-zege geboekt bij Sporting Kansas City. Roland Lamah werd in de slotminuut naar de kant gehaald, hij zorgde voor de assist op het tweede doelpunt van de bezoekers.

De Colombiaan Barrios was de man van de match voor Dallas. De aanvaller scoorde alle drie de doelpunten (23., 62. en 74.) voor de bezoekers. Bij de thuisploeg scoorden Fernando (50.) en Salloi (90.+7). De Fransman Yohan Croizet (ex-OH Leuven en KV Mechelen) mocht invallen bij de thuisploeg.

In de tussenstand vergoot FC Dallas zijn voorsprong in de Western Conference. Lamah en co gaan aan de leiding met 42 punten na 21 speeldagen. Het telt zes punten voorsprong op het LA FC van Laurent Ciman. Sporting Kansas City is vierde, met 33 punten.