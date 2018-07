FT buitenland. Emery wint met Arsenal ruim van oude werkgever PSG - Klopp haalt uit naar Ramos



De voetbalredactie

28 juli 2018

18u20

Bron: ANP en Belga 1 Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Emery wint met Arsenal ruim van oude werkgever PSG

Arsenal heeft in de International Champions Cup ruim gewonnen van Paris Saint-Germain. In Singapore won de huidige ploeg van Unai Emery met liefst 5-1 van de Franse kampioen, vorig seizoen de werkgever van de Spaanse trainer.

Mesut Özil, door Emery aangewezen als aanvoerder, nam de openingstreffer voor zijn rekening. Na een bewogen periode voor de Duitse spelmaker werd hij in Singapore toegejuicht door tienduizenden fanatieke fans. Voor de wedstrijd moest Özil zelfs de gele kaart van de scheidsrechter signeren.

Even the ref wants Mesut Özil's autograph 😂 pic.twitter.com/SbPOxSonzj Mike Sanz(@ mikesanz19) link

Na een uur maakte Christopher Nkunku de 1-1, uit een strafschop. Daarna scoorde Alexandre Lacazette twee keer voor de club uit Londen, maakte Rob Holding de 4-1 en kwam ver in blessuretijd de laatste treffer op naam van Edward Niketiah.

Bij PSG stond de Italiaanse routinier Gianluigi Buffon opnieuw in het doel, al werd hij kort na het derde tegendoelpunt vervangen door Sébastien Cibois. De Duitse coach Thomas Tuchel kon bij de Fransen onder meer nog niet beschikken over de aanvallers Kylian Mbappé, Neymar en Edinson Cavani.

Klopp: "Ramos was meedogenloos en grof"

De finale van de Champions League was acht weken geleden, maar trainer Jürgen Klopp van Liverpool kan het duel met Real Madrid moeilijk achter zich laten. De Duitser haalde in Engelse media nog even uit naar de Madrilenen en in het bijzonder naar verdediger Sergio Ramos.

Ramos bezorgde eerst doelman Loris Karius een hersenschudding met een elleboog en blesseerde daarna sterspeler Mo Salah. Volgens sommigen deed hij dat met een doelbewuste 'judoworp'.

"Als je het terugkijkt en niet voor Real Madrid bent, kom je tot de conclusie dat het meedogenloos en grof is", aldus Klopp. "Als je alle acties van Ramos achter elkaar zet, en ik kijk al voetbal sinds ik vijf jaar oud ben, dan kom je er een hele hoop tegen. Dit moet beter worden beoordeeld. Voor de videoref zou het een situatie moeten zijn om nog eens te bekijken. Niet om een rode kaart te geven, maar om eens goed te kijken wat er gebeurde."

Klopp is van mening dat niet zomaar alles getolereerd mag worden. "Het was meedogenloos. Ik denk niet dat Mo in die situatie altijd geblesseerd zou zijn geraakt want het was ook een beetje ongelukkig. Maar dit moeten we niet willen. Ik weet ook niet of het nog eens gebeurt: de keeper een elleboogstoot geven, de topscorer neerhalen als een worstelaar en de wedstrijd winnen."

Mexicaanse bondscoach Osorio verlengt contract niet

Mexico moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Colombiaan Juan Carlos Osorio zal zijn overeenkomst als selectieheer van de Mexicanen immers niet verlengen. Dat maakte de Mexicaanse voetbalbond (FMF) bekend in een persbericht. Lokale media hadden na het WK nog bericht dat Osorio van plan was zijn contract met vier jaar te verlengen.

De FMF liet weten "Osorio's inzet, passie, zorg en toewijding" te zullen missen. "We appreciëren zijn eerlijkheid om de beslissing te maken ons niet meer bij te staan op weg naar de volgende Wereldbeker", klonk het verder. De 57-jarige Osorio sprak ook zijn dankwoorden uit. "Veel dank aan iedereen voor deze unieke en met niets te vergelijken ervaring in mijn professioneel leven." Osorio was drie jaar lang bondscoach, hij maakte niet bekend wat hij de komende tijd van plan is.

De Colombiaan werd in Mexico hevig bekritiseerd voor de Wereldbeker in Rusland. Na afloop van het WK, waarin Mexico in de achtste finales sneuvelde tegen Brazilië (2-0), werd dan weer door velen gehoopt dat hij zijn contract zou verlengen. Vooral de overwinning in het openingsduel tegen Duitsland (1-0) deed de stemming omkeren.

Eerder in zijn carrière trainde Osorio al topclubs in eigen land als Millonarios (2006-2007), Once Caldas (2010-2011) en Atlético Nacional (2012-2015). Hij coachte ook MLS-teams Chicago Fire (2007) en New York Red Bulls (2007-2009), het Mexicaanse Puebla (2011-2012) en het Braziliaanse Sao Paulo FC (2015).