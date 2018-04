FT buitenland: Emery bevestigt vertrek als coach bij PSG - Leverkusen betaalt grof geld voor 17-jarige Braziliaan Redactie

27 april 2018

13u48

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Bayer Leverkusen betaalt grof geld voor 17-jarige Braziliaan

Bayer Leverkusen heeft de zeventienjarige Braziliaanse aanvaller Paulinho gekocht. Dat meldt de Duitse subtopper op zijn website. Leverkusen betaalt 20 miljoen euro aan het Braziliaanse Vasco Da Gama.

Paulinho, voluit Paulo Henrique Sampaio Filho, ondertekende een vijfjarig contract bij Bayern Leverkusen. Duitse media melden dat Leverkusen zo'n 20 miljoen overmaakt aan de Braziliaanse club Vasco Da Gama. Paulinho maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Vasco Da Gama en werd toen al het hof gemaakt door meerdere Europese clubs.

Paulinho is momenteel geblesseerd met een gebroken arm, maar wordt opnieuw fit verwacht wanneer hij op 15 juli bij Leverkusen aankomt. Hij koos voor de Duitse club omdat er heel wat Braziliaanse spelers furore hebben gemaakt. "Emerson, Lucio, Jorginho, Ze Roberto en Juan waren fantastische voetballers. En zij begonnen allemaal hun internationale carrière bij Bayer Leverkusen", zegt Paulinho op de website van de club. "Bayer Leverkusen heeft een heel goede reputatie in mijn geboorteland. Iedereen kent Leverkusen als de Europese club waar veel Brazilianen gelukkig waren."

🗣️ Rudi #Völler: "Jonas #Boldt convenceu #Paulinho com uma grande capacidade de negociação, e eu estou muito feliz por continuarmos a buscar nossa especial tradição brasileira no Bayer 04 Leverkusen." 🇧🇷🇩🇪#B04 #Bayer04Leverkusen pic.twitter.com/HoYVOiXC33 Leonardo Tezoto(@ LeonardoTezoto) link

Unai Emery stopt als coach van PSG

Unai Emery (46) verlaat PSG na dit seizoen. Dat heeft de Spaanse coach aangekondigd op een persconferentie.

Emery vertelde de spelers van Paris Saint-Germain, bij wie Rode Duivel Thomas Meunier, vanochtend dat hij na dit seizoen vertrekt. De knoop werd doorgehakt na een gesprek met eigenaar Nasser Al-Khelaïfi en sportief directeur Antero Henrique. PSG won met overmacht de landstitel in Frankrijk, maar werd in de Champions League al in de achtste finale uitgeschakeld door Real Madrid.

Emery trad in juni 2016 als opvolger van Laurent Blanc aan bij PSG, na een succesvolle periode bij het Spaanse Sevilla. Waar Emery volgend seizoen naartoe trekt, is onbekend. "Ik ga hier met opgeheven hoofd weg en bedank de spelers en supporters voor de twee mooie jaren", vertelde hij.

Emery won vorig seizoen de Coupe de France en de Coupe de la Ligue, maar in de competitie was AS Monaco te sterk voor de Parijzenaars. Dit seizoen won PSG met overmacht de landstitel en (opnieuw) de Coupe de la Ligue, maar werd het in de Champions League al in de achtste finale uitgeschakeld door Real Madrid. Emery kan met PSG ook nog de Coupe de France winnen. In de finale neemt PSG het daarin op tegen derdeklasser Les Herbiers.

Corrupte Braziliaanse bondsvoorzitter Del Nero krijgt levenslange schorsing

De Wereldvoetbalbond FIFA legt de voorzitter van de Braziliaanse voetbalfederatie CBF Marco Polo Del Nero een levenslange schorsing op. Hij krijgt de sanctie omdat hij zich heeft laten omkopen.

De 77-jarige Del Nero leidt de machtige CBF sinds april 2015 maar daar komt nu dus een einde aan. Het interne rechtsorgaan van de FIFA besloot de bobo levenslang te bannen van alle voetbalgerelateerde activiteiten. Hij is veroordeeld omdat hij zich liet omkopen door sportmarketingbedrijven in ruil voor lucratieve tv-rechten voor Zuid-Amerikaanse toernooien zoals de Copa America en de Copa Libertadores.

Del Nero moet ook boete van een miljoen Zwitserse frank betalen (835.000 euro).