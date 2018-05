FT buitenland: Egypte speelt zonder Salah gelijk tegen Koeweit Redactie

26 mei 2018

Egypte speelt zonder Salah gelijk tegen Koeweit

Egypte heeft in een vriendschappelijke voetbalinterland 1-1 gelijkgespeeld in Koeweit. De Egyptische bondscoach Hector Cuper kon niet rekenen op vedette Mohamed Salah. Die treedt met Liverpool aan in de finale van de Champions League.

Bij de rust stond Koeweit 1-0 voor, dankzij een doelpunt van Fahed Al Ansari. Negen minuten voor tijd legde Ayman Ashraf de eindstand vast.

Op het WK nemen de Egyptenaren het op tegen gastland Rusland, Saoedië-Arabië en Uruguay. Op 6 juni ronden ze hun voorbereiding in Brussel af met een oefeninterland tegen de Rode Duivels.