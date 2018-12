FT buitenland. Egypte en Zuid-Afrika zijn enige kandidaten voor organisatie Africa Cup - Juventus ziet rechtsback Cancelo uitvallen met knieblessure Redactie

15 december 2018

Egypte en Zuid-Afrika zijn enige kandidaten voor organisatie Africa Cup

Egypte en Zuid-Afrika zijn de enige twee landen die zich hebben aangediend om Kameroen te vervangen als organisator van de Africa Cup in 2019. Dat liet de Afrikaanse voetbalbond (CAF) vandaag weten.

De CAF besliste eind november om de organisatie van de Africa Cup van volgend jaar af te nemen van Kameroen. Dat land was in 2014 aangesteld als organisator, maar omdat de werken aan de infrastructuur ter plaatse te veel vertraging opliepen, moest op zoek gegaan worden naar een vervanger. Kameroen kreeg wel de bevestiging dat de Africa Cup in 2021, met twee jaar vertraging, in het land van “De Ontembare Leeuwen” gespeeld zal worden.

Ook Marokko en Congo-Brazzaville werden in de pers nadrukkelijk genoemd als kandidaat-organisatoren, maar uiteindelijk dienden dus alleen Egypte en Zuid-Afrika hun kandidatuur in. Zuid-Afrika is het enige Afrikaanse land dat al een WK voetbal ontving en kreeg de Africa Cup al twee keer over de vloer. Egypte organiseerde de Afrikaanse voetbalbeker al vier keer, voor het laatst in 2006.

De Africa Cup vindt plaats van 15 juni tot en met 13 juli 2019. Het gastland wordt op 9 januari bekendgemaakt.

Juventus ziet rechtsback Cancelo uitvallen met knieblessure

Juventus zal het een tijdlang zonder zijn Portugese international Joao Cancelo moeten stellen. De 24-jarige rechtsback is met succes geopereerd aan zijn knie en start de revalidatie, zo maakte de Italiaanse landskampioen en competitieleider bekend.

Het ging om een kijkoperatie aan de meniscus van de rechterknie. Het is nog onduidelijk hoelang Cancelo aan de kant zal staan. Ook de Colombiaanse winger Juan Cuadrado staat momenteel bij Juve aan de kant met een knieblessure. Ook bij hem behoort een operatie tot de mogelijkheden.

Juventus nam Cancelo vorige zomer voor veertig miljoen euro over van Valencia, dat hem een seizoen had uitgeleend aan Inter. In Turijn veroverde hij tegen de verwachtingen in al snel een basisplaats en speelde hij in het merendeel van de competitiewedstrijden.