FT buitenland: Eden Hazard morgen niet aan de bak in Europa League - Catalaanse krant pakt uit met nieuw shirt Barcelona, reactie fans niet mals

19 september 2018

Hazard niet mee naar Griekenland

Geen Eden Hazard (27) in de Europa League morgen. De Rode Duivel stapt vanmiddag niet mee op het vliegtuig naar Griekenland. Coach Maurizio Sarri wil zijn beste speler sparen voor de Premier League, veel belangrijker voor Chelsea dan de tweede Europese competitie. Bovendien heeft Hazard geen voorbereiding in de benen, omdat België zo ver raakte op het WK. Om blessures te mijden springt men omzichtig om met onze landgenoot. Sarri gaf zaterdag al een hint dat hij hem thuis zou laten: “Ik moet nog met Eden en de dokter spreken, maar een aantal spelers zullen rust krijgen tegen PAOK.” Hazard is momenteel topschutter in de Premier League met vijf doelpunten. Hij gaf ook al twee assists. Zijn strafste start ooit.

Catalaanse krant pakt uit met nieuw shirt Barcelona

FC Barcelona draagt volgend jaar een revolutionair nieuw shirt. Volgens de Catalaanse krant Sport stapt Barça af van de verticale strepen op het shirt en kiest het voor 'Kroatische blokjes.'

Het bestuur van Barcelona zou al goedkeuring aan Nike hebben gegeven om het productieproces op te starten. Het Amerikaanse sportmerk zou zo'n zes maanden nodig hebben om genoeg shirts te maken.

Op social media reageren veel fans verschrikt. Het wordt een schande genoemd dat een historisch shirt zo wordt aangepakt. "Stel je voor dat je 100 euro moet gaan betalen voor een tafelkleed..." is een van de reacties op het 'horrorshirt.'

🔴🔴🔴 Exclusiva!!! Así será la nueva camiseta Nike del Barça!!! A cuadros!!! Pronto empezará la producción y ayer ya la vieron algunos ejecutivos el FC Barcelona. Mi pronóstico es que arrasará!!! pic.twitter.com/AMuIniLMFm Joan Vehils(@ jvehils) link