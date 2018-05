FT buitenland: Duits international stopt na niet-selectie voor WK Redactie

17 mei 2018

Sandro Wagner stopt als Duits international na niet-selectie

Bayern München-aanvaller Sandro Wagner houdt het voor bekeken als international, nadat hij door de Duitse bondscoach Joachim Löw niet werd opgenomen in zijn voorselectie voor het WK in Rusland.

De 30-jarige Wagner, back-up voor Robert Lewandowski bij Bayern, werd beschouwd als kanshebber op een selectie voor het WK. Löw gaf echter de voorkeur aan Nils Petersen (Freibrug), die nog geen caps achter zijn naam heeft staan, en Mario Gomez (Stuttgart).

"Het is duidelijk dat de open, eerlijke en directe manier waarop ik in het leven sta door de staf niet geapprecieerd wordt", vertelde Wagner aan de Duitse krant Bild. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet ontgoocheld was. Het WK zou fantastisch geweest zijn."

Wagner verzamelde acht caps voor de Mannschaft, waarvoor hij vijf keer scoorde. In januari ruilde hij Hoffenheim voor Bayern München.